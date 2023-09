Hlas urobí všetko pre premiérsky post, PS chce mobilizovať nerozhodnutých

Hlas urobí všetko pre to, aby po voľbách do Národnej rady (NR) SR získal premiérsky post. Vyhlásil to líder strany Peter Pellegrini v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka deklaroval ambíciu hnutia mobilizovať nerozhodnutých voličov.