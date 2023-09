Predvolebný duel Ide o pravdu. Jurinová: Témou volieb má byť boj proti korupcii. Taraba: Minuli miliardy, nikde to nevidieť

Erika Jurinová a Tomáš Taraba v predvolebnom dueli v relácii Petra Bielika Ide o pravdu Video

Erika Jurinová verí, že téma, ktorá rozhodne voľby, sa bude týkať boja proti korupcii. „Väčšinu ľudí by mohlo trápiť, že sa dostanú do područia korupčného systému, ktorého súčasťou bola aj strana SNS,“ uviedla. Smer podľa nej dlhodobo budoval korupčný systém a SNS sa k nemu pripojila, keď sa dostala do koalície.

Tomáš Taraba verí, že voľby nedopadnú patom a vláda bude postavená do mesiaca aj s programovým vyhlásením. „Realita, ktorá je… pred štyrmi rokmi rozpočet vlády bol približne 17 miliárd eur, táto vláda má tridsať a viac miliárd. Myslím si, že každý si môže položiť otázku, kde vidí ten dvojnásobný rozpočet,“ povedal. Sme jediná vlastenecká strana, ktorá má koaličný potenciál, a túto zodpovednosť si uvedomujeme, dodal Taraba.

Voľby zároveň prinesú „vnútorný súboj o predsedníctvo“, o tom, kto by mal byť lídrom OĽaNO. Ak Jurinová získa viac krúžkov ako Matovič, môže sa stať novou hlavou hnutia. Musel by to však podľa Jurinovej ešte potvrdiť snem OĽaNO.

Čo hovoria na vyhrotenú volebnú kampaň, v ktorej nechýbajú potýčky medzi kandidujúcimi? Ako vidia migračnú krízu a čo by malo Slovensko urobiť? Pozrite si reláciu Ide o pravdu.