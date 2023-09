Smer chce vrátiť všetky sociálne istoty. Štát musí podať pomocnú ruku, odkázal Fico

Európsky štatistický úrad Eurostat prišiel s nemilou správou. Slovensko je druhou najchudobnejšou krajinou Európske únie. Horšie je na tom už len Bulharsko a zaujímavosťou je, že dokonca aj Rumuni sa umiestnili lepšie ako my. Slováci si tak môžu dovoliť iba 68 % z toho, čo priemerní obyvatelia Európskej únie.

„Máme verejné financie v katastrofálnom stave, deficit verejných financií stúpol od konca vlády Smeru z 0,7% na 7% čo je 10-násobný nárast na približne 8 miliárd eur nového dlhu. Reálne mzdy poklesli o viac ako 4 percentá, čo je najviac od 90. rokov minulého storočia a znamená to, že si ľudia za rovnaké peniaze nakoniec kúpia menej potravín alebo tovarov či služieb, ako tomu bolo v minulosti,“ tvrdí líder Smeru-SSD Robert Fico. Ľudia sú dnes podľa jeho slov na kolenách a namiesto predlžovania vlády chaosu alebo nástupu ďalších neskúsených a neodborných politikov do vlády potrebuje štát stabilizovať situáciu, priniesť pokoj a sociálne istoty pre ľudí.

Pomoc aj v opozícii

Fico pripomína, že Smer-SSD dokázal aj v opozičnom prostredí, že je schopný presadiť dôležité opatrenia pre pomoc ľuďom. Ako konkrétny príklad uviedol intenzívne rokovania so zástupcami potravinárskeho sektora, ktoré boli zakončené prípravou a schválením zákonov z ich dielne a ktoré v konečnom dôsledku zabrzdili nekončiaci rast cien potravín, pomáhajú potravinárom, poľnohospodárom, prvovýrobcom a spotrebiteľom prekonať ťažké časy kríz. Po ruke má hneď aj ďalšie príklady pomoci. „Ďalej je to rozmrazenie minimálnych dôchodkov, presadenie zníženie odvodov pre zamestnancov pracujúcich v potravinárstve najmä v noci, aby napríklad pekári nemali existenčné problémy a mohli byť naďalej produktívny v konkurenčnom prostredí,“ vyratúva Fico.

Kritizuje Matovičovu a Hegerovu vládu, ktoré od roku 2020 vzali seniorom 13. dôchodok, zmrazili najnižšie peniaze a definitívne zrušili dôchodkový strop 64. rokov. „Namiesto priemerného starobného dôchodku dostávajú iba vianočný príspevok v rôznej výške. 13. dôchodok Smeru bol totiž nastavený na výšku priemerného dôchodku daného druhu pre každého poberateľa. Každý starobný dôchodca tak mal v roku 2020 dostať 13. dôchodok vo výške 460 eur a každý ďalší rok by bola jeho výška, samozrejme, vyššia,“ uviedol. Obnoviť je potrebné podľa neho aj strop na vek odchodu do dôchodku, inak sa pri strednej dĺžke dožitia môže stať, že mladšie generácie budú musieť byť v práci až do veku 70 a viac rokov.

Foto: Smer-SSD SMER, pr, nepouzivat

Dôchodcom vzali stovky eur

„Papier znesie všetko, najmä ten, ktorým sa dookola oháňajú Matovič, Heger aj Krajniak, aby presvedčili seniorov, že im dali toľko peňazí ako snáď ešte nikto. Pravdou však je, že im skôr vzali tak ako nikto. Veď seniorov obrali každý rok o stovky miliónov eur na 13. dôchodkoch, ďalšie milióny ušetrili na dôchodcoch s minimálnymi penziami, ktoré im surovo zmrazili, a nič navyše im nedali ani v časoch extrémneho rastu cien. A hoci sa chvália, že im v tomto roku rozdelia o jednu miliardu eur viac, sú to z väčšej časti peniaze, ktoré pre nich v parlamente vybojovala opozícia presadením mimoriadnej valorizácie všetkých dôchodkov a rozmrazením minimálnych penzií. Čiže pomoc zo strany Matoviča, Hegera aj Krajniaka je v tomto prípade naozaj nulová,“ pripája sa ku kritike aj exminister práce Ján Richter, podľa ktorého mnohí seniori museli po celé roky vyžiť mesačne z necelých 335 či 410 eur, čo pri nezastaviteľnom raste cien pre nich nebolo jednoduché. Exministrovi Krajniakovi takisto vyčíta, že krátko po nástupe na rezort sa postaral nielen o to, aby ľudia pracujúci za minimálnu mzdu mali nižšie výplaty, ale zmrazil aj príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu. „Od januára 2022 ani od januára 2023 sa tak s rastom minimálnej mzdy príplatky nezvýšili a zamestnanci každý mesiac prichádzali o desiatky eur, ktoré by im najmä v ťažkých časoch enormného zdražovania rozhodne pomohli. Pritom ľudí, ktorí pracujú v noci či v nedeľu, je viac ako 300 000 a v sobotu chodí do práce dokonca viac ako 400 000 zames­tnancov,“ dodáva Richter. Príplatky sú už dnes opäť zvýšené. Ešte koncom minulého roka sa na zmene zákona dohodli opoziční poslanci Smeru Martin Nemky a Boris Susko s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a vtedajšou koalíciou.

Foto: Smer-SSD SMER, pr, nepouzivat

Obedy nie pre každé dieťa

Ďalším z opatrení, kde cíti Smer krivdu, že zrušenie obedov zadarmo. „Rodinám zobrali obedy bezplatne. Pritom sú to opatrenia, za ktoré hlasovala ešte z opozičných lavíc pred rokom 2020 aj strana Sme rodina a koalícia dokonca krátko po voľbách vyhlasovala, že ich rušiť nebudú. Opak bol však pravdou a na žiadosť strany SaS boli školské obedy bezplatne zrušené a nahradené neosobným a nedostačujúcim daňovým bonusom,“ spomína Fico. Obedy bezplatne sa nakoniec do legislatívy po troch rokoch vrátili, ale len v obmedzenej miere a nie univerzálne pre každé dieťa.

Smer-SSD má jasný cieľ – vrátiť ľuďom dôstojnosť do života, ktorú im amatérske vlády Matoviča a Hegera veľmi rýchlo vzali, tvrdí Fico. „Nepochopiteľné rušenie sociálnych istôt, nekonečný chaos a amaterizmus či ignorovanie skutočných problémov ľudí spôsobili, že mnohí sa prepadli pod hranicu chudoby alebo na nej balansujú a potrebujú, aby im štát urýchlene podal pomocnú ruku. Smer-SSD takouto pomocnou rukou je a vždy bude stáť na strane ľudí – seniorov, rodín, mladých ľudí, zamestnancov aj ľudí so zdravotným znevýhodnením či ľudí bez práce,“ dodal s tým, že mnohé sociálne opatrenia, ktoré boli roky v platnosti sa budú po výmene vlády musieť jednoznačne obnoviť..