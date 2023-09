Ako sú mestá pripravené na chodníkovú novelu? Šoféri musia byť v pozore, pocítia ju najmä na východe

Motoristov čakajú od októbra zmeny. Kým do konca septembra ešte môžu parkovať na chodníku, ak vynechajú 1,5 metra pre chodcov, s novým mesiacom si musia dať na to, kde odstavia auto, väčší pozor. Do platnosti vstúpi tzv. chodníková novela, ktorá má zvýšiť bezpečnosť chodcov. Ako sú na ňu pripravené krajské mestá? Denník Pravda zisťoval, ako ju vnímajú, koľko miest zanikne a či pre spôsobila problémy.

Autá môžu do 30. 9. parkovať na chodníkoch všade tam, kde im to dopravné značenie nezakazuje.

Od 1. 10. môžu parkovať na chodníku len ak im to dopravné značenie povolí.

Ustrážiť si parkovanie musia aj vodiči, ktorí zvykli odstaviť auto pred domom.

Môžu parkovať vo dvore, na vozovke, požiadať o dopravné značenie alebo o stavebnú úpravu.

Motorky, bicykle, kolobežky budú môcť naďalej parkovať na chodníkoch ak ponechajú 1,5 m pre chodcov.

Obce a mestá dostali pre problémy s aplikáciou chodníkovej novely ročný odklad a zasiahla aj do ich pokladníc. Chodníky, ktoré budú určené na státie áut, museli vyznačiť buď vodorovným a zvislým dopravným značením, alebo vybudovať nové spevnené plochy.

Nástup zmeny nemusí prebehnúť úplne hladko. Hoci sa novele tešia najmä chodci, tí nervóznejší sú vodiči. Najmä vtedy, ak boli zvyknutí stáť roky na niektorých miestach a zrazu zistia, že nemôžu, pretože tam nie je dopravné značenie. Ako uviedol pre Pravdu riaditeľ Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, veľa bude závisieť na tom, či budú samosprávy prvé týždne vychádzať vodičom v ústrety a prípadné porušenia „zo zvyku“ budú najskôr riešiť dohovorom až potom sankciami.

Idem po dieťa do školy. Kde mám parkovať?

Proaktívne sa na chodníkovú novelu pripravujú nielen krajské mestá, ale aj menšie obce. V Ivanke pri Dunaji neďaleko Bratislavy rozbehli v septembri informačnú kampaň. „Vodiči, ktorí budú parkovať na chodníku, dostanú na vozidlo odnímateľnú samolepku s upozornením, že sa dopúšťajú porušenia zákona,“ informovala obec na sociálnej sieti. Ľudí vyzvala, aby parkovali v garážach alebo upravili vjazdy do dvorov a samotné dvory tak, aby v nich mohli parkovať svoje autá. Rozmer chodníkov totiž neumožňuje vytvoriť parkovacie miesta tak, aby pri nich zostala voľná šírka aspoň 1,5 metra.

Príspevok neostal bez reakcií v komentároch. Ako to bude s parkovaním na chodníku zaujíma rodičov školopovinných detí. „Idem po prváka do školy, všetky miesta obsadené a mám so sebou novorodenca vo vajíčku. Toto nemôžete myslieť vážne,“ reagovala jedna z komentujúcich na avizované zmeny.

Samosprávy sú v tom však nevinne. Dopravný analytik Jozef Drahovský podotkol, že zmena logiky zákona pri parkovaní na chodníku bola schválená v Národnej rade. Tvrdí, že podvodom. Poslanci krátko pred hlasovaním o bezpečnom obchádzaní cyklistov pridali pozmeňovací návrh zákona, do ktorého vložili aj zákaz parkovania na chodníkoch. „Až keď bol zákon schválený, tak poslanci zistili čo vlastne schválili,“ kritizoval postup.

Kolaps v Nitre? Radnica novelu víta

S nástupom chodníkovej novely vznikli obavy, či vo väčších mestách nespôsobí dopravný kolaps. V Nitre sú pokojní a chaos neočakávajú. Radnica ju víta, pretože v meste vytvorí bezpečnejšie podmienky pre chodcov. Tak ako pri každej zmene, aj pri tejto potrvá, kým si ľudia na ňu zvyknú.

Reakcie ľudí sa však rôznia aj pod Zoborom. Inak sa na novelu pozerajú majitelia áut zo sídlisk alebo ľudia z centra. Nitra pre to analyzovala cesty, na ktorých sa parkuje na chodníku. „Aktuálne pracujeme na odsúhlasení dopravného značenia. Ide najmä o ulice Na Hôrke, Partizánska, Mikovíniho, Benkova, Bizetova, Novomeského, Petzvalova, Jedlíková, Dlhá a Nová. Uvedené vytypované lokality, kde ostane zachované parkovanie na chodníkoch, sú najmä na sídliskách, kde vidíme problém so statickou dopravou,“ uviedol pre Pravdu hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Problém s parkovaním na chodníkoch pri škôlkach a školách podľa neho nevznikne, pretože „rodičia sem deti iba privezú alebo odvezú, a hneď idú preč“. Upozornil, že práve v okolí škôl a škôlok nie je ani vhodné povoľovať parkovanie na chodníkoch značkami, pretože práve tu by mali byť chodníky najbezpečnejšie.

Kolaps nevznikne ani pri poliklinikách, pretože všetky majú svoje parkoviská. „Pokiaľ ide o fakultnú nemocnicu, v jej bezprostrednom okolí už teraz máme ulice so značkami povoľujúcimi parkovanie, napríklad ulice 8. mája alebo Špitálska. Tu teda zmena nejakým spôsobom nezasiahne doteraz zaužívaný spôsob parkovania,“ uviedol Pravdu.

O koľko miest príde Bratislava?

Najväčšie obavy vznikali v súvislosti s chodníkovou novelou v hlavnom meste. Pri predbežných výpočtoch, o koľko miest, kde motoristi zvykli parkovať, pripraví zmena Bratislavu, sa podľa dopravného konzultanta Maroša Palescha skloňovalo číslo „mínus 2500“. Mesto oponuje, že presný počet nie je možné vyčísliť. Štatistiky nemá ani ZMOS.

„V zavedených a pripravovaných zónach regulovaného parkovania PAAS je tento problém už vyriešený – legalizované parkovanie je navrhované iba tam, kde to šírkové pomery umožňujú,“ uviedol o parkovaní na chodníkoch hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Hlavné mesto postupne zavádza v mestských častiach systém regulovaného parkovania, známy pod názvom Bratislavský parkovací asistent (PAAS). Zatiaľ funguje v Rači, Novom Meste, Petržalke, Ružinove a Starom Meste. Zóny plánujú rozširovať aj v ostatných mestských častiach.

Pre zmeny, ktoré chodníková novela prinesie, podľa Bublu passportovali všetky ulice v správe hlavného mesta a vyhodnotili, kde bude možné legalizovať parkovanie vrátane chodníkov, ktoré priliehajú k cestám. Do úvahy brali aj kritériá ako šírkové pomery, blízkosť škôl či nemocníc, množstvo rezidentov, riziká premávky z dôvodu vychádzania a schádzania z chodníka a iné. Na základe nich vytypovali chodníky, kde by do času regulovaného parkovania cez PAAS mohli byť vyznačené legálne parkovacie miesta bez obmedzovania chodcov aj po účinnosti novely.

Problém je skôr na sídliskách

Cesty III. a IV. triedy a priľahlé chodníky si v Bratislave spravujú mestské časti. V Ružinove vnímajú novelu pozitívne. Za to, že chodníky majú patriť predovšetkým chodcom, majú aj v Petržalke. „Približne polovica Ružinova vyriešená je, lebo máme rezidentské zóny, kde je možné parkovať len na vyhradených miestach. Na zvyšných uliciach a sídliskách to musíme riešiť doplnkovým značením," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Ide o niekoľko tisícok miest, pričom na približne polovici z nich by mohla mestská časť umožniť parkovanie aj naďalej, keď to príslušné úrady povolia.

„V niektorých prípadoch, ak je dostatočná šírka vozovky, tak sa parkovanie presunie priamo na vozovku, v ojedinelých prípadoch je riešením aj kompletné zrušenie chodníka, ktorý sa využije na parkovanie, ak je adekvátna náhrada – iný dostatočne široký a vyhovujúci chodník,“ doplnila pre Pravdu Adela Vavrušová z Komunikačného oddelenia Mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Najväčší problém vidí Chren na sídliskách, kde existuje len parkovanie na chodníkoch. V prípade, že je tam napríklad alternatívny chodník a bezpečnosť premávky to umožní, parkovanie na chodníkoch povolia.

Prevyšujú požiadavky motoristov

Situácia s parkovaním nie je ideálna ani v Banskej Bystrici, no na štart chodníkovej novely sa pripravujú. V meste je podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej nepomer medzi kapacitou parkovacích miest a odstavných plôch a požiadavkami motoristov. Ilúzie, že chodníková novela zlepší podmienky s parkovaním radnica nemá. Vníma ju len ako iný spôsob právneho vymedzenia zákazu.

Finančnú záťaž pocítili pre novelu aj pokladnice krajských miest. Koľko ich stála? „Je to individuálne. Tam, kde je dostatok spevnených plôch, tam náklady vysoké neboli. Tam, kde ich je menej a museli ich vybudovať, tam to bolo náročnejšie,“ skonštatoval Božik. Hovoriť o nákladoch spojených s chodníkovou novelou je popri skutočnosti, že samosprávy prišli o trištvrte miliardy eur nateraz však podľa neho zbytočné.

Banskej Bystrici vznikli nielen náklady na určenie úsekov, ale aj na spracovanie návrhov na doplnenie značenia a na samotnú realizáciu. Vyššie parkovacie kapacity to však mestu neprinesie, no ani o ne Banskobystričania neprídu. „Navýšenie parkovacích miest je možné len prostredníctvom realizácie investičných opatrení (parkovacie domy, parkoviská,…) a dopravno-organizačnými opatreniami (napr. zjednosmerňovanie ulíc),“ podotkla Marhefková.

Aké sú v meste reakcie na blížiace sa zmeny? Zatiaľ žiadne. Marhefková ich očakáva až v momente, keď sa obyvateľov zmena bezprostredne dotkne. Porušovanie predpisov bude strážiť po 1. októbri mestská polícia. V prípade ich porušovania bude riešiť vzniknuté situácie priamo na mieste dohovorom, v blokovom konaní alebo formou objektívnej zodpovednosti, uzavrela hovorkyňa primátora.

„V hotovosti je to pokuta do 50 eur a cez objektívnu zodpovednosť fixná 78 eur,“ doplnil Drahovský.

Mesto nemá zabezpečiť „náhradné miesto“

V Trenčíne sa nástupu chodníkovej novely neobávajú. Väčšinu problematických miest už radnica zaradila do parkovacej zóny. Regulované parkovanie a parkovacie zóny má mesto nielen v centre, ale aj na väčšine sídlisk a to už od roku 2017. Podľa hovorkyne Eriky Ságovej z Kancelárie primátora ide o viac ako deväťtisíc parkovacích miest. V zónach môže vodič zaparkovať len na vyznačených miestach a na chodníku smie stáť len vtedy, ak je to vyznačené dopravným značením.

„V lokalitách, ktoré nie sú súčasťou parkovacej zóny, neplánujeme rozsiahle značenie parkovacích miest na chodníku. Radšej volíme cestu zjednosmernenia a vyznačenia miest na komunikácii. Vyznačenie čiastočného státia na chodníku je až to posledné krajné riešenie,“ uviedla pre Pravdu. Na vyznačenie pripravujú v Trenčíne len jednu ulicu s miestami aj čiastočne na chodníku, ďalšie miest nateraz neplánujú značiť.

Podotkla, že pripraviť sa na zákaz parkovania na chodníkov je nielen úlohou miest a obcí, ale aj každého jedného vlastníka vozidla. Autá, ktoré dnes parkujú na chodníku, nemusia byť nevyhnutne také, ktoré nemajú kde parkovať a mesto im má od októbra zabezpečiť „náhradné“ miesta. „Na chodníku môže stáť aj z rôznych dôvodov nielen pre nedostatok miest v lokalite, napríklad vodič radšej zaparkuje na ulici, akoby mal s vozidlom zájsť do garáže alebo do dvora na svoj pozemok, často nie je ochotný parkovať na vzdialenejšom parkovacom mieste a pod.,“ zdôraznila. Keďže mesto nepozná dôvody terajšieho parkovania na chodníku, nemá ani prepočty, koľkých sa reálne zákaz parkovania na chodníku dotkne.

Byť o krok vpred sa oplatí

Dopravný kolaps po 1. októbri neočakáva ani žilinská radnica. Pri zavádzaní parkovacej politiky, ktorú prevzala do svojej kompetencie, si prizvala na spoluprácu Žilinskú univerzitu a spracovali rozsiahlu štúdiu obsadenosti parkovacích miest. „Na základe týchto poznatkov sme nastavili systém parkovania pre jednotlivé ulice so zreteľom na účel ich využívania – rezidentské, zmiešané, návštevnícke,“ ozrejmila vedúca Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Katarína Gazdíková. Poriadok s parkovaním sa v Žiline teda začal už dávnejšie. Mesto si od úprav sľubuje, že zabezpečí, aby občania mali dostatok miest na parkovanie a nemuseli využívať miesta, ktoré na to určené nie sú. Aktuálne v meste vymieňajú dopravné značenie v centre a širšom centre.

„Samospráva už v rámci prípravy projektu zmeny organizácie dopravy v centre a širšom centra mesta riešila aj parkovanie na chodníkoch, najmä v tých miestach, kde je nedostatok parkovacích miesta sú veľmi exponované,“ uviedla Gazdíková. Na uliciach, kde je to potrebné, je v meste vyznačené aj parkovanie na chodníkoch, ktoré majú dostatočné šírkové parametre alebo sa na nich už v minulosti parkovalo.

Na žilinských sídliskách je možné parkovať len na oficiálne určených miestach. „Vodiči musia rešpektovať pravidlá cestnej premávky a chodníky majú v prvom rade slúžiť chodcom. Parkovacie miesta na chodníkoch na sídliskách aktuálne nevyznačujeme,“ skonštatovala Gazdíková. Priblížila, že na sídliskách nie je priestor na parkovanie na chodníkoch a vo vidieckych mestských častiach sú chodníky najmä na hlavných ťahoch. „Každý účastník premávky má svoj priestor. K zákazu parkovania v spolupráci s inými mestami na Slovensku sme začali aj informačnú kampaň pre verejnosť prostredníctvom mestských komunikačných nástrojov www.preparkuj.me,“ dodala.

Vyhnúť sa masívnemu porušovaniu predpisov chce radnica náskokom. Spolu s Mestskou políciou v Žiline pripravuje dopredu obyvateľov na zmeny a porušenie zákona aj cez letáky a informačnú kampaň na webe a sociálnych sieťach či Radničných novinách.

Na východe dôjde k viditeľným zmenám

Novela, naopak, prinesie zmeny v celom Prešove. Viditeľné budú najmä na sídliskách, a to v oblastiach, s častým výskytom parkovania na chodníkoch. Ako pre Pravdu uviedla Terézia Rácová, mesto aktuálne navrhuje nové parkovacie zóny a parkovacie miesta na celom území a pracuje aj na rozširovaní zón vo vnútroblokoch. Navýšenie parkovacích miest v kritických lokalitách riešia priebežne aj zokruhovaním a zjednosmernením jednotlivých komunikácii.

„Vo všetkých lokalitách, kde je využívané parkovanie na chodníkoch, dôjde k vyznačeniu parkovacích miest s prihliadnutím na zákonné možnosti tak, aby o ne obyvatelia neprišli. Tieto miesta však budú musieť spĺňať šírkové, smerové a technické parametre,“ uviedla. Dodala, že z finančných a kapacitných dôvodov nie je v Prešove v súčasnosti možné v plnej miere nahradiť všetky parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú na chodníkoch.