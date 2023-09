Covid sa na jeseň vracia spoločne s chrípkou, opatrenia nie

Žiadne opatrenia a ani náznak zatvárania krajiny. Covid síce po viac ako troch rokoch nikam nezmizol, no stal sa bežnou súčasťou tzv. chrípkových sezón. Hoci chorobnosť na covid bola podľa hlavného hygienika Jána Mikasa počas leta nízka, v súčasnosti očakáva jej nárast.

Hlavný hygienik Ján Mikas k protipandemickým opatreniam Video

“V októbri sa začína chrípková sezóna a predpokladáme nárast respiračných ochorení,“ upozornil. Svetová zdravotnícka organizácia ešte 5. mája zrušila stav ohrozenia verejného zdravia, čím podľa Mikasa signalizovala v prvom rade ústup z pohotovostného krízového režimu, no vonkoncom to neznamenalo koniec pandémie.

Výraznou zmenou od čias, keď boli nutné lockdowny, je úroveň imunity voči ochoreniu. Ľudia sú buď zaočkovaní, alebo sa s ochorením aspoň stretli a ich telá si vybudovali protilátky. Odráža sa to aj na miere hospitalizácií. Dnes ležia v nemocniciach traja ľudia s covidom a potrebou pľúcnej ventilácie. Kým pred rokom pribúdalo v rovnakom čase viac ako tristo infikovaných denne, dnes sú to desiatky. Údaje však podľa odborníkov môžu byť skreslené absenciou štátom hradeného testovania. Úrad verejného zdravotníctva nechce aj napriek nárastu prípadov infekcie covid pristúpiť k protipandemickým opatreniam a zodpovednosť tak presúva zo štátu na pacientov.

Denník Pravda preto pripravil sériu otázok a odpovedí k jesennému nárastu infekcií, v ktorých sa dozviete najnovšie informácie o covide a možnostiach liečby či očkovania.

Generálna riaditeľka sekcie krízového Ildikó Kukanová o zodpovednosti pacientov Video

1. Je covid ako chrípka?

Hlavný hygienik Ján Mikas síce zdôraznil, že pacienti by v prípade covidu mali postupovať podobne ako pri chrípke, no jedným dychom upozornil, že ochorenia aj napriek tomu, že majú podobný priebeh, pochádzajú z iných čeľadí. Chrípka patrí do ochorení čeľade orthomyxoviridae, zatiaľ čo covid cornidovirineae.

2. Vrátia sa plošné opatrenia?

Ministerstvo ani ÚVZ SR nepredpokladajú v súvislosti s jesennou sezónou zavádzanie plošných opatrení. „Avšak môžu sa vyskytovať lokálne epidémie, keď budú mať hlavné slovo riaditelia škôl a regionálni hygienici, ktorí prediskutujú možnosti možno uzavretia nejakého kolektívu,“ dodal Mikas.

3. Prečo už nie je potrebné vypínať krajinu?

Hlavný hygienik prízvukuje, že pri hodnotení protipandemických opatrení sa treba pozerať na stav a informácie, ktoré spoločnosť v tom čase mala. „Vtedy ľudia nemali očkovacie látky, neboli chránení a nedá sa porovnávať dnešok so stavom na začiatku pandémie,“ podotkol Mikas. Ildikó Kukanová, generálna raditeľka sekcie krízového riadenia na ministerstve zdravotníctva spresnila, že „zodpovednosť za priebeh ochorenia či za šírenie vírusu prechádza na pacienta“.

4. Kto patrí do rizikových skupín?

„Rizikové skupiny sú starší ľudia nad 60 rokov, ľudia so závažnými chronickými ochoreniami, tehotné ženy, obézni ľudia, klienti sociálnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci a pracovníci v sociálnej starostlivosti, ale aj ľudia, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti,“ vymenoval Mikas. Najväčšia chorobnosť je u detí do jedného roka a potom vo vekovej skupine starších ako 65 rokov. Pri týchto pacientoch je relatívne vysoká chorobnosť končiaca sa hospitalizáciou.

Záujem o očkovanie Za posledné dva mesiace sa dalo zaočkovať 52 ľudí. Pfizer – 46

Sanofi – 5

Moderna – 1

5. Kde sa bude dať zaočkovať? V rámci očkovacej stratégie na jeseň 2023 bude po celom Slovensku k dispozícii 29 očkovacích miest. Ich mapu rezort zverejní na webe. „Je to 29 nemocníc, kde sa bude očkovať nasledujúcich desať týždňov a priebežne to budeme prehodnocovať v závislosti od toho, aký bude záujem. Ak bude nízky, budeme počty znižovať,“ ozrejmila Kukanová. V lekárňach ani v ordináciách všeobecných lekárov sa proti covidu očkovať nebude.

6. Aká vakcína je k dispozícii?

Od štvrtka (21. septembra) sa ľudia budú môcť na očkovanie objednávať prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií. Od pondelka (25. septembra) budú sprístupnené termíny bez objednania. Bez ohľadu na predchádzajúce očkovania odborníci odporúčajú dať sa zaočkovať najnovšou vakcínou Comirnaty, ktorá chráni pred najnovšími aj predchádzajúcimi variantmi ochorenia. Sprístupnená by mala byť od budúceho týždňa. V súčasnosti je na Slovensku 8,6-tisíc dávok tejto vakcíny, ďalších približne 200-tisíc by malo prísť v októbri a novembri. Záujem o očkovanie však na Slovensku nie je. Za posledné mesiace bolo podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií zaočkovaných dovedna 52 ľudí.

7. Budú dostupné kombinované vakcíny na chrípku a covid?

Minister zdravotníctva Michal Palkovič najprv avizoval, že vakcíny účinné proti chrípke aj proti covidu Slovensko zaobstaralo, no v súčasnosti rezort odpovedá, že tento rok ešte nebudú pacientom k dispozícii.

8. Budú fungovať výjazdové očkovacie tímy?

Skončením mimoriadnej situácie štát už nemôže dať príkaz na hospodársku mobilizáciu a očkovanie tak bude prebiehať len v nemocniciach. Ak by chcel domov sociálnych služieb požiadať o výjazdový tím, je podľa ministerstva potrebné sa obrátiť na najbližšiu nemocnicu. Kukanová zdôraznila, že v rámci šetrenia nemôžu vypravovať očkovacie tímy za jednou osobou.

9. Bude ešte niekde potrebný očkovací certifikát?

Po očkovaní lekár už viac nevydáva očkovací certifikát. Medzinárodné covidové certifikáty boli totiž pred dvoma mesiacmi vypnuté a nedá sa overiť ich platnosť. Zaočkovaný tak dostane len papier, ktorého platnosť sa nedá overiť, no Svetová zdravotnícka organizácia chce zaviesť medzinárodný očkovací preukaz. Slovensko na príprave tzv. WHO brány spolupracuje, no ministerstvo nevedelo odpovedať, kedy bude k dispozícii.

10. Aký variant na Slovensku prevláda?

V súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva eviduje zvýšenie chorobnosti na COVID-19, pričom na Slovensku prevládajú subvarianty omikronu XBB a XBB.1.5. „Nespôsobujú závažné zhoršenie epidemiologickej situácie,“ priblížil Mikas. Podotkol, že rôzne varianty spôsobujú rôzne komplikácie, no k tým závažným komplikáciam podľa hygienikov prichádza len u rizikových skupín. Na svete sa však šíria nové varianty. Napríklad v Taliansku môže za nárast prípadov ochorenia práve variant Eris, nemocnice však neplní.

11. Čo treba robiť, ak mám podozrenie na covid?

Platí odporúčaná izolácia, nosenie respirátora. Podľa Mikasa nejde tak o ochranu seba, ako svojho okolia. Pacient by sa mal pre istotu aj otestovať, aby lekár vedel v prípade zdravotných komplikácií správne nastaviť liečbu. Povinná izolácia bola zrušená vyhláškou v marci 2023 a ochorenie si aktuálne nevyžaduje ani karanténu úzkych kontaktov.

12. Ako sa lieči covid?

Covid sa v súčasnosti nejako dramaticky nelíši od iných respiračných ochorení. Je potrebné počúvať pokyny lekárov, teda liečiť sa doma v pokoji. Podľa Mikasa je dôležité ochorenie vyliečiť a nestačí ho „rozchodiť“. „Nepredlžujme trvanie ochorenia a zabráňme ďalšiemu šíreniu,“ zdôvodnil. Podotkol, že ak je to možné, mali by infikovaní obmedziť kontakty s blízkymi, s ktorými žijú v rovnakej domácnosti, pričom dôležité je pravidelné vetranie. V nemocniciach sú k dispozícii aj lieky paxlovid a lagevrio. Tie sú však na predpis a ministerstvo zdravotníctva verejnosť upokojuje, že ich štát má dosť.

Aká je miera zaočkovanosti populácie na Slovensku? Pri prvej a druhej dávke – 53 percent

Po tretej dávke – 25 percent

Po štvrtej dávke – 12 percent

13. Budú sa zatvárať školy?

Riaditelia škôl môžu k prerušeniu vyučovania pristúpiť, ak chorobnosť presiahne 20 percent žiakov. Vírus stále v spoločnosti cirkuluje a stále mení svoje vlastnosti a je potrebné sledovať, či vznikne nejaký variant. „Počas chrípkovej sezóny sa často stretávame s tým, že pre vyšší počet chorých žiakov sa materské, základné či stredné školy na potrebný čas zatvoria,“ skonštatoval Mikas.

14. Kedy je odporúčané nosiť respirátor?

Ak má človek podozrenie na respiračné ochorenie, v nemocniciach, ambulanciách či lekárňach. Zdravotnícke zariadenia môžu pri zvýšenom počte respiračných ochorení vydať zákaz návštev.

15. Posledné očkovanie som mal vlani. Ochráni ma teraz?

Tvorba ochrannej hladiny protilátok a jej odolnosť je individuálna. Závisí od veku či pridružených ochorení, no výrobcovia vakcín tvrdia, že interval medzi očkovaniami by mal byť aspoň štyri mesiace. Mikas odporučil aplikáciu posilňovacej dávky približne v rovnakom čase, ako sa odporúča očkovanie proti chrípke – teda v októbri či v novembri.