Ďalší predvolebný incident: Pročkovi hodili vajíčka na hlavu, ďalší muž ho vraj udrel päsťou

Poslanec za OĽaNO Jozef Pročko sa po predvolebnom mítingu v Lučenci, ktorý museli pre vyhrážky predčasne ukončiť, dostal do potýčky s dvomi mužmi.

Počas toho, ako si natáčal na námestí video, mu jeden z mužov v tričku s nápisom Brat za brata hodil zblízka vajíčka do hlavy. Ďalší muž ho mal udrieť päsťou zozadu do hlavy, tvrdí politik. Celý incident si Pročko nahrával a zverejnil na sociálnej sieti. Na ďalšieho muža, s ktorým sa dostal do hádky, podľa svojich slov už v minulosti podal trestné oznámenie, a po najnovších vyhrážkach hodlá podať ďalšie.

Správu aktualizujeme.

