Pročko ostal po vajíčkovom incidente v Lučenci s krčným golierom

Poslanec za OĽaNO Pročko sa po predvolebnom mítingu v Lučenci, ktorý museli pre vyhrážky predčasne ukončiť, dostal do potýčky s dvomi mužmi počas ktorej mu na hlave pristáli vajíčka a jednu ranu dostal aj zozadu. Pre poslanca to dnes znamená piskot v ušiach a zvracanie.

Počas toho, ako si natáčal na námestí video, mu jeden z mužov v tričku s nápisom Brat za brata hodil zblízka vajíčka do hlavy. Ďalší muž ho mal udrieť päsťou zozadu do hlavy, tvrdí politik. Na ďalšieho muža, s ktorým sa dostal do hádky, podľa svojich slov už v minulosti podal trestné oznámenie, a po najnovších vyhrážkach hodlá podať ďalšie.

Zároveň poprosil ľudí, aby sa nedali vyprovokovať a hovorí o agresívnych voličoch Smeru a Republiky. Posťažoval sa aj na reakciu prítomných policajtov.

Jeho spolustraníci zavolali na miesto mestských policajtov. Pročko však agresorov začal prenasledovať, zatiaľ čo celý priebeh naďalej nahrával na video. Mužov polícia odmietla zadržať, pričom jeden z policajtov povedal, že ide o „stret záujmov.“

Brat za brata je motorkárska skupina. Odčlenili sa od známej skupiny Noční vlci, ktorí sú známi svojou proruskou propagandou.

V uplynulých dňoch došlo počas kampane k dvom bitkám, ktoré sú spojené s hnutím OĽaNO. Najprv sa do fyzickej potýčky dostal predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič s Robertom Kaliňákom (Smer) a kandidátom na poslanca za Smer Richardom Glückom.

Matovič kopol Kaliňáka a dostal päsťou do tváre. Zasiahnuť musela polícia. Na sociálnych sieťach sa šírilo aj video muža z kandidátky OĽaNO Tomáša Holkoviča, ktorý počas mítingu v bratislavskej Petržalke dvakrát udrel päsťou do tváre staršieho muža.

