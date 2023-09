Lučenec prešetruje postup polície po útoku na poslanca Pročka

„Postup príslušníka Mestskej polície Lučenec sme promptne začali a naďalej prešetrujeme zákonným postupom vrátane vyvodenia zákonných postihov pri preukázanom zanedbaní či neplnení pracovných povinností,“ uviedla samospráva na svojej oficiálnej stránke s tým, že odsudzuje akékoľvek prejavy agresie či verbálneho a fyzického násilia.

K incidentu na lučeneckom námestí došlo v pondelok počas predvolebného mítingu. Poslanec za OĽaNO sa tam dostal do potýčky s dvomi mužmi počas ktorej mu na hlave pristáli vajíčka a jednu ranu dostal aj zozadu. Pre poslanca to dnes znamená piskot v ušiach a zvracanie.

„Pohmoždená hlava s odreninou a podvrtnutie krčnej chrbtice,“ prečítal svoj stav z lekárskej správy. Priznal, že od útoku má sucho v ústach a golier bude nosiť len štyri dni.

Pročko k incidentu v Lučenci.

Počas toho, ako si Pročko natáčal na námestí video, mu jeden z mužov v tričku s nápisom Brat za brata hodil zblízka vajíčka do hlavy. Ďalší muž ho mal udrieť päsťou zozadu do hlavy, tvrdí politik. Na ďalšieho muža, s ktorým sa dostal do hádky, podľa svojich slov už v minulosti podal trestné oznámenie, a po najnovších vyhrážkach hodlá podať ďalšie.

Jeho spolustraníci zavolali na miesto mestských policajtov. Pročko však agresorov začal prenasledovať, zatiaľ čo celý priebeh naďalej nahrával na video. Mužov polícia odmietla zadržať, pričom jeden z policajtov povedal, že ide o „stret záujmov.“

Brat za brata je motorkárska skupina. Odčlenili sa od známej skupiny Noční vlci, ktorí sú známi svojou proruskou propagandou.