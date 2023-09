Ako tajní tunelovali? Detaily uznesenia NAKA: Za vyprané peniaze kupovali byty, milióny končili na súkromných účtoch

Policajný prezident Štefan Hamran o akcii Vírus Video Zdroj: TV Pravda

NAKA obvinila v utorok 16 osôb a dve firmy. Medzi obvinenými sú bývalí riaditelia Vojenského spravodajstva Ľubomír Skuhra a Ján Balciar. Organizovanú skupinu podľa uznesenia o vznesení obvinenia založili a riadili práve Skuhra a Balciar. Obvinený je aj vysoký funkcionár Vojenského obranného spravodajstva Daniel Jackuliak a tiež člen predstavenstva obvinenej obchodnej spoločnosti Forum Technologies Tomáš Sallem.

Súčasťou organizovanej skupiny údajne mali byť aj oni dvaja. Obvinený je aj účtovník Edmund Pataky, bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút, vplyvný podnikateľ Michal Gučík a ďalší. Balciar, ktorého sa v utorok polícii nepodarilo zadržať, sa v stredu sám prihlásil na polícii. Stále je zadržaný aj jeho predchodca vo funkcii Skuhra. Gučíka a Kohúta v utorok večer po vypočutí prepustili na slobodu.

Skuhra v minulosti pôsobil ako riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva (VOS). Po zlúčení VOS a Vojenskej spravodajskej služby v roku 2013 pod Vojenské spravodajstvo pôsobil ako jeho riaditeľ nasledujúce tri roky. Post po ňom prebral Ján Balciar.

Policajný prezident Štefan Hamran k zásahu NAKA s názvom Vírus povedal, že štátu vznikla škoda v takej sume, za ktorú by bolo možné postaviť buď dve nemocnice, alebo napríklad hokejový štadión. Zákazky boli podľa uznesenia nadhodnotené o viac ako dve tretiny ceny.

Založili firmu a zneužili výnimku v zákone

Z verejných zdrojov si ukrajovali cez firmu Forum Technologies (ďalej ako Forum), ktorú založil v auguste 2012 Jackuliak a kde bol jej výhradným akcionárom, a aj cez v súčasnosti tiež obvinenú firmu SOBA. V nej bol výhradným spoločníkom a tiež štatutárom. Predsedom jej predstavenstva bol Tomáš Sallem. On mal zabezpečiť, aby na Národnom bezpečnostnom úrade firma dostala potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Okrem toho mal na ministerstve hospodárstva zabezpečiť aj povolenie, aby mohla obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a uzatvárať tak zmluvy s Vojenským spravodajstvom. Do obchodovania so štátom sa prihlásila firma bez referencií, skúseností, vybavenia či ľudí, ktorí by sa v minulosti zaoberali nákupom armádnej technológie.

Šéf vojenských tajných: Viem, čo vás zaujíma, ale... Video Zdroj: TV Pravda

S funkciou riaditeľa VOS dostal Skuhra aj oprávnenie obstarávať zákazky pre spravodajskú službu a vyberať uchádzačov. Zo zákona takéto oprávnenie udeľuje minister obrany. Rezort, pod ktorý Vojenské spravodajstvo formálne spadá, v tom čase viedol Martin Glváč zo Smeru. Obvinení údajne mali pri prepieraní peňazí využiť výnimku, ktorú majú zo zákona spravodajské služby. Na zákazky pre spravodajskú činnosť alebo zákazky, ktorých účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy, sa totiž nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní.

Z uznesenia vyplýva, že Balciar začiatkom roka 2013, keď nastúpil do funkcie 1. zástupcu riaditeľa spravodajskej služby, inicioval stretnutie, kde oznámil, že Vojenské spravodajstvo bude spolupracovať s firmou Forum. Zmluvy jej údajne mali byť šité na mieru. Prvú uzavreli už v júni 2013, poslednú v novembri 2020. V tomto období firma poskytovala vojenským tajným systémy, zariadenia, servisnú podporu, ale aj softvérové vybavenie, a to nielen pre ministerstvo obrany ako také, ale aj pre Centrum výcviku Lešť. Zmluvy na strane Vojenského spravodajstva podpisovali Skuhra a neskôr aj jeho nástupca Balciar. Na strane druhej to boli Sallem s plným vedomím Jackuliaka.

Cez výnimku v obstarávaní vybrali Forum priamym výberom. Hoci mala firma len oklieštené možnosti činností, zabezpečila si výhradné zastúpenie na slovenskom trhu a spolupracovala s tajnými. Fakturovaná cena tovarov a služieb, ktoré dodávala vojenským tajným, bola podľa uznesenia nadhodnotená až o 63,74 %. Firma Forum takto neoprávnene nadobudla, a teda aj štátu spôsobila škodu za vyše 74 miliónov eur.

Skuhrovi a Balciarovi vyplývali z funkcií nielen oprávnenia uzatvárať zmluvy, no ako vysokopostavení dôstojníci mali aj povinnosť chrániť a hospodárne využívať verejné zdroje. To však porušili. Vyšetrovateľ NAKA oboch obvinil z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody 10 až 15 rokov. Za legalizáciu výnosu z trestnej činnosti, z ktorej obvinili Jackuliaka, Sallema, Gučíka, Patakyho i Kohúta zase hrozí trest 12 až 20 rokov za mrežami.

Byty pre syna v Bratislave a pre dcéru v Prahe

Forum si podľa uznesenia vyplácala peniaze vo forme dividend a previedla ich na osobný účet Daniela Jackuliaka. Prvá väčšia čiastka vo výške 607-tisíc eur mu odišla na účet ešte v decembri 2016, ďalších viac ako pol milióna eur približne o osem mesiacov neskôr. Ďalšie platby išli Jackuliakovi na účet v roku 2020 – tri prevody boli 11. mája 2020, posledný v máji 2022. Celkovo išlo Jackuliakovi na osobný účet od firmy Forum viac ako 2,3 milióna eur.

Druhou obvinenou v kauze Vírus je firma SOBA, ktorej údajne malo na účet od firmy Forum pribudnúť viac ako 22 miliónov eur. „Obchodná spoločnosť Forum teda v období od 16. 12. 2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom 24 884 318,17 €,“ píše sa v uznesení.

Peniaze z predstieraných obchodných vzťahov presúvali aj z účtov spoločnosti SOBA, kde je Jackuliak výhradným spoločníkom a štatutárom. Z jej účtov presunuli na Jackuliakove osobné účty vyše 19 miliónov eur.

Peniaze, ktoré Jackuliak previedol na svoje účty z firmy SOBA, potom presúval ďalej, aby zakryl ich pôvod. Posielal ich na investičné účty, na účty syna, dcéry aj manželky. Deťom údajne mali za ne pribudnúť nehnuteľnosti. V uznesení sa píše, že synovi kúpil byt v bratislavskom Novom Meste a dcére v pražskom Smíchove. Peniaze z predražených zákaziek putovali aj na podiely vo zvolenskej firme a posielali ich aj do exotických krajín. Platby za viac ako milión eur mali odísť napríklad aj do Spojených arabských emirátov. NAKA píše, že takto sa v úmysle zatajiť pôvod peňazí presúvali na účty rodiny, kúpu nehnuteľností a obchodných podielov, poskytovanie pôžičiek iným firmám alebo na výber hotovosti.

Tok peňazí mal byť neprehľadný

Sallem podľa uznesenia uzatváral aj predstierané obchodné vzťahy so šiestimi firmami. Na zakrytie pôvodu peňazí z drahých zákaziek ich rozposielali medzi rôznych ľudí. Takto sa malo zneprehľadniť, odkiaľ pochádzajú. Sallem podľa uznesenia NAKA vo výpovedi tvrdil, že mal len obmedzené kompetencie a nevstupoval do cenotvorby a nerobil ani konečné rozhodnutia.

Bývalému prezidentovi Slovenského zväzu ľadového hokeja Martinovi Kohútovi podľa uznesenia NAKA malo od firmy George, ktorej ich zase zaslala firma Forum, prísť na účet 3,6 milióna eur.

Forum údajne mala posielať peniaze aj firme Resume, išlo o 2,5 milióna eur. Hneď ako jej peniaze prišli, ich mala previesť na firmu na firmu Enter AD, kde je štatutárom Michal Gučík. Peniaze z Resume išli aj firmám A.D. Agency (573 300 eur) a TworK (323 640 eur). Z firmy VSDP zase údajne previedla 1,08 milióna na účet Enter AD a odtiaľ sumu 400-tisíc podľa NAKA na účet Gučíka. Obvinené firmy Forum a SOBA mali podľa kriminalistov takto legalizovať príjmy z trestnej činnosti, ktoré získali zo zákaziek pre ministerstvo obrany. V odôvodnení sa uvádza, že vypočutých svedkov z prostredia Vojenského spravodajstva museli zbaviť mlčanlivosti. Rozhodol o tom minister obrany Jaroslav Naď v apríli 2023.

Foto: Ivan Majerský Obvinení a zadržaní v akcii Vírus Obvinení a zadržaní v akcii Vírus

Audit sa skončil kauzou odpočúvania

Jeden zo svedkov, bývalý riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva Pavel Brychta, vypovedal, že po nástupe v roku 2010 nariadil vnútorný audit hospodárenia. Už vtedy existovali podozrenia, že Balciarovo a Jackuliakovo narábanie s majetkom Vojenského spravodajstva nebolo celkom s kostolným poriadkom.

Ako vyplýva z uznesenie, podľa Brychtu sa Jackuliak na Vojenskom spravodajstve obklopoval lojálnymi ľuďmi, medzi nimi boli aj Balciar a Turský, ktorí mali byť zároveň jeho pravými rukami. Informácie o výstupe z auditov, ktoré ukázali, že došlo k machináciám s majetkami, dostal vtedajší minister obrany Ľubomír Galko, „pričom rovnaká informačná správa bola spracovaná aj prostredníctvom riaditeľa VSS pána Romana Mikulca“.

Zaujímavá je aj pasáž, kde sa píše o tom, že po ukončení šetrení údajne mali zistenia posunúť orgánom činným v trestnom konaní. K tomuto však napokon nedošlo, keďže to Daniel Cenkner ako riaditeľ úradu spravodajských operácií VOS, ktorý mal predmetné kontroly na starosti, nestihol. Dôvodom údajne malo byť to, že 20. novembra 2011 vyšiel v médiách článok, ktorý hovoril o nezákonnom odpočúvaní novinárov a ďalších osôb.

NAKA v uznesení uvádza, že Balciarovi a Skuhrovi, ktorí zabezpečovali zmluvnú obchodnú realizáciu, muselo byť šafárenie známe. Oni jediní boli oprávnení uzatvárať zmluvy s firmou Forum. Rovnako tak o zámere Skuhru a Balciara svedčí fakt, akým spôsobom vybrali firmu Forum, keď pracovníci riadiaci technické úseky ani nepoznali, aké technológie by sa mali nakupovať.

Ako prišli k 74 miliónom eur

Od roku 2013 uzavreli zmluvy s firmou Forum, ktoré mali rámec obstarávanej ceny na dodanie technológií od zahraničných dodávateľov vo výške 190 725 697,1­8 eura. V uznesení sa vysvetľuje, že o ide o všetky zmluvné vzťahy vyjadrené ich hodnotou, ktoré uzavrelo Vojenské spravodajstvo s obchodnou spoločnosťou Forum za celú dobu ich vzájomnej spolupráce. Forum však zo svojho účtu, kam jej chodili peniaze od Vojenského spravodajstva, preukázateľne uhradila sumu, ku ktorej sa zaviazala vo výške 97 065 945,16 eura. V uznesení NAKA píše, že firme by takto vznikla povinnosť zaplatiť DPH 19 413 189,03 eura. Podľa informácií z uznesenia to znamená, že by sa na zákazku vynaložilo celkovo 116 479 134,19 eura s DPH.

Vyšetrovatelia vychádzajú zo skutočnosti, že VS poukázalo za obstaranie technológií sumu vo výške 190 725 697,18 eura s DPH a náklady samotnej spoločnosti Forum na ich naplnenie boli vo výške 116 479 134,19 eura s DPH, z čoho sa dá vyvodiť jednoznačný záver, že „obchodná spoločnosť Forum v dôsledku zabezpečenia týchto zmluvne uzatvorených zmluvných vzťahov si zabezpečila sumu vo výške 74 246 562,99 e­ura“.

Vyšetrovateľ NAKA rozhodne o ďalšom procesnom postupe v akcii Vírus po vykonaní potrebných procesných úkonov, informovali z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Priblížili, že vyšetrovateľ odboru Stred NAKA vykonáva procesné úkony slúžiace na objasnenie vyšetrovanej veci „na základe výsledku, ktorých bude rozhodnuté o ďalšom procesnom postupe aj voči aktuálne zadržaným osobám“. Potom polícia poskytne aj súhrnné stanovisko vyšetrovateľa.