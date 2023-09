Nová protivzdušná obrana je na dosah ruky. Náhradu za S-300 chce Slovensko kúpiť od dvoch krajín

Úradnícky minister obrany Martin Sklenár potvrdil, že protivzdušnú obranu má Slovenská republika záujem objednať si z dvoch krajín - z Poľska a Izraela. Od nášho severného suseda by si Slovensko chcelo objednať ručne odpaľované systémy a z Izraela systémy stredného doletu. Uviedol to vo štvrtok na technologickej konferencii Itapa Defence v Banskej Bystrici. Materiál o nákupe protivzdušnej obrany by sa mal čoskoro dostať na rokovanie vlády.