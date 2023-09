Tipujúci majú o víťazovi volieb jasno: Kto podľa nich bude premiér a kto je v stávkach úplným prepadákom?

Fico sa dostal do sporu s Pellegrinim Video Zdroj: FB/Peter Pellegrini

Dáta od stávkových kancelárií ukazujú, že medzi tipérmi sú najobľúbenejšie prezidentské a parlamentné voľby. O niečo menej komunálne, župné či eurovoľby.

Najväčším favoritom na víťazstvo vo voľbách je podľa Niké zatiaľ strana Smer so 65 percentami stávok na víťazstvo. Nasleduje PS s 15 percentami, OĽaNO s 11 percentami a Hlas so siedmimi percentami.

Podľa bookmakerov spoločnosti Tipsport sa súboj o víťaza volieb zredukoval na dvojicu Smer s aktuálnym kurzom 1,78:1 a Progresívne Slovensko (PS) s kurzom 2,10:1. Na Hlas, ako tretiu stranu v poradí, je aktuálne vypísaný kurz 50:1. V prepočte to znamená, že ak by stávkujúci podal na Smer sto eur a voľby by strana vyhrala, zo stávkovej kancelárie by vytiahol 178 eur. Ak by rovnakú sumu podal na PS, výhra by predstavovala 210 eur a pri Hlase až päťtisíc eur.

Najväčšiu šancu stať sa budúcim slovenským premiérom má podľa názoru stávkových odborníkov Robert Fico (Smer) s aktuálnym kurzom 2,10:1, nasleduje Michal Šimečka (PS) s kurzom 2,9:1, na Petra Pellegriniho (Hlas) je vypísaný kurz 4:1. Prepadákom v prieskumoch je extrémistická ĽS NS, ktorej silu zobrali odídenci z hnutia Republika a v úspech ĽS NS vo voľbách neveria ani tipéri.

Spoločnosť Niké má v ponuke aj stávku na to, kto bude premiérom 1. novembra. Za najväčšieho favorita považujú súčasného premiéra Ľudovíta Ódora. „Teda že v tom čase bude vládnuť ešte jeho poverená vláda. Očakávame tak dlhé a komplikované povolebné vyjednávania o novej vláde, ktoré môžu trvať aj viac ako mesiac,“ priblížil Richard Slušný, hlavný bookmaker Niké.

Ako sa tvoria predvolebné kurzy? Princíp tvorby kurzov na voľby je špecifický. Kým pri športe je k dispozícii obrovské množstvo štatistík o jednotlivých hráčoch a tímoch, pri voľbách nič také nie neexistuje. "Preto sa na začiatku kurzy určujú predovšetkým z verejne dostupných zdrojov informácií. To znamená z toho, čo politici povedia médiám, z ich verejných vystúpení, z prieskumov a vyjadrení politológov a analytikov. Samozrejme, je to aj na šikovnosti našich bookmakerov, či vedia dostať nejakú informáciu priamo zo zákulisia,“ priznal PR manažér spoločnosti Tipsport Filip Timár. Ďalšie úpravy kurzov sa dejú už na základe toho, ako tipéri stávkujú. „Keď naberieme väčší počet stávok na niektorú z príležitostí, kurz klesá. Kurz je teda zohľadnením viacerých faktorov, ktoré vstupujú do určovania pravdepodobnosti, s akou sa istá udalosť stane. V čase moratória sú kurzy bookmakerov dokonca jediným komplexným zdrojom informácií o tom, ako by mohli voľby dopadnúť,“ uzavrel.

Naivná viera vo výhru OĽaNO

Český expert na politické stávkovanie Michal Sirový pre denník Pravda ozrejmil, že stávkové kurzy sú vlastne iný zápis pravdepodobnosti nejakého javu. „Čím je kurz nižší, tým je šanca na danú udalosť vyššia. Ak má Robert Fico najnižší kurz na budúceho slovenského premiéra s dôverou zo všetkých menovaných, tak je z nich aj najväčším favoritom. Na druhej strane, kurz 2,10 hovorí, že šanca Roberta Fica na premiérstvo je nižšia ako 50 percent,“ spresnil Sirový.

Podotkol, že na presnosť predpovedí sa v prípade kurzov spoľahnúť dá, pretože „nič lepšie k dispozícii nemáme“. Relatívne vysoké stávky dávajú tipéri na to, že koalícia vedená OĽaNO a priatelia vyhrá voľby, pričom aktuálne je na danú stávkovú príležitosť vypísaný kurz až 100:1.

Sirový skonštatoval, že OĽaNO zarobilo mnohým stávkarom veľa peňazí v roku 2020, keď vo voľbách vyhralo, hoci naň bol ešte pár týždňov pred hlasovaním kurz 20 a viac. „Niektorí stávkari si teda možno myslia, že sa podobný kúsok môže hnutie OĽaNO podariť znova. No za seba môžem povedať, OĽaNO tento rok prakticky určite nezvíťazí,“ skonštatoval. Nepredpokladá však, že viera tipérov im k víťazstvu vo voľbách prospeje. „Skôr nie. Či už na víťazstvo, alebo i na zisk sedem percent na vstup do Národnej rady,“ podotkol.

V roku 2020 prišlo pred voľbami aj k obratu, keď kurzy predpovedali víťazstvo hnutia OĽaNO. Hodnota kurzu Matovičovho hnutia sa blížila k 1,00 a to znamená, že pri takomto kurze sa už neoplatí podávať stávku, pretože možná výhra sa rovná vkladu. Podobne to býva i pri športových „tutovkách“, kde kurzy na favorita bývajú spravidla nízke, blížiace sa k hodnote jeden.

Najvyššie výhry a viac ako milión eur v stávkach V stávkovej spoločnosti Tipsport na predčasné parlamentné voľby dosiaľ evidujú stávky v hodnote 530-tisíc eur. Najvyššia volebná výhra sa datuje do roku 2020, keď vyšiel tiket na výhru OĽaNO a stávkujúci získal za 100 eur v kurze 36:1 výhru 3 600 eur. Pri stávkovej spoločnosti Niké bol zase rekordným výhercom volieb tipujúci z Prievidze. Vyhral 15 886 eur, pričom stavil len dve eurá. Na jedinom tikete totiž uhádol kombináciu piatich udalostí. To, že KDH neprejde do parlamentu, Kollárova strana, naopak, prejde. Správne predpovedal umiestnenie SaS do tretieho miesta a výhercov súbojov dvojíc strán Most – Sieť a OĽaNO – SNS.

Ako keby Liptovský Mikuláš získal titul

Hnutie Igora Matoviča malo v roku 2020 viditeľne našliapnuté na rekordné víťazstvo, no tento scenár sa podľa prieskumných agentúr tentoraz nezopakuje. Je menej ako dva týždne do volieb a koalícia OĽaNO a priatelia sa pohybuje na hrane zvoliteľnosti a jej politické mítingy sa menia na ring.

„Aj napriek ich aktuálnym prieskumom sú v poradí treťou najviac preferovanou stranou medzi tipérmi. Šanca na to, že im to opäť vyjde, zodpovedá podľa názoru našich bookmakerov kurzu 75, čiže táto možnosť nevyzerá ako veľmi pravdepodobná v porovnaní s kurzami na dvoch najväčších favoritov Smer a PS,“ spresnil pre Pravdu bookmaker Niké Slušný.

Podotkol, že pri volebných stávkach tipéri skôr ako na kurz a na to, či je daná strana favorit, prihliadajú na svoje preferencie a tipujú viac srdcom.

„Kurzy na ďalšieho premiéra sú vyjadrením názoru našich bookmakerov, nielen na to, ako dopadnú voľby, ale aj na ďalšie povolebné vyjednávania. Podporené sú aj stávkami tipérov na túto príležitosť. Vyjadrujú tak šance jednotlivých kandidátov, ako ich vidia tipujúci, a teda aj pravdepodobní voliči,“ ozrejmil Slušný.

Podľa PR manažéra spoločnosti Tipsport Filipa Timára všeobecne platí, že čím je vyšší kurz, tým je menšia pravdepodobnosť, že stávková príležitosť sa naplní.

„Tipéri obvykle skúšajú hrať vysoké kurzy s vidinou zaujímavej výhry. Treba však povedať, že trafiť kurz 100:1 v rámci jednej stávkovej príležitosti je skôr zriedkavé. Ak by sme tomu mali dať športový ekvivalent z domáceho prostredia, je to ako keby si niekto stavil, že Liptovský Mikuláš získa titul v najvyššej hokejovej súťaži. Môže sa to stať, ale Slovan s Košicami majú o čosi väčšiu šancu,“ priblížil svet kurzov Timár.

Podotkol, že záujem o stávky na voľby každým rokom rastie. „Keď sme s nimi začínali, nábery sa pohybovali okolo 80-tisíc eur, no pri posledných parlamentných voľbách si ľudia dokopy stavili za viac ako 1,4 milióna eur,“ dodal.

„Jednoznačne najviac tipérov podľa neho tipuje víťazstvo strany Smer. Na túto príležitosť dosiaľ evidujeme vklady v hodnote vyše 230-tisíc eur. Jednotlivé príležitosti sa nedajú kombinovať,“ priznal. Tipéri tiež predpovedajú, že volieb sa zúčastní viac ako 63 percent oprávnených voličov a že do parlamentu sa dostane aspoň sedem subjektov.