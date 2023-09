Ukrajinské obilie ako súčasť kampane: Strany mieria na sympatizantov Putina, hovorí politológ

Zelenskyj sa takto oboril na susedov a nahneval Poliakov Video

Ministerstvo pôdohospodárstva vo štvrtok informovalo, že Ukrajina od svojho úmyslu ustúpi a žalobu voči Slovensku zastaví. Ukrajinský minister pôdohospodárstva Mykola Solskyj svojmu slovenskému náprotivku Jozefovi Bírešovi prisľúbil, že Kyjev neplánuje ani zákaz dovozu slovenských agrokomodít na ukrajinský trh.

Podľa Bíreša bolo rokovanie konštruktívne, pretože sa dohodli na vytvorení systému obchodovania s obilím na základe vydávania a kontrolovania licencií. Kým systém spustia a otestujú jeho úplnú funkčnosť, naďalej platí zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny, ktorý slovenská vláda schválila od 16. septembra do konca roka 2023.

Postupovali by tvrdšie

Slovenská vláda predĺžila embargo na dovoz ukrajinských komodít podobne ako Maďarsko a Poľsko. Úradnícka vláda premiéra Ľudovíta Ódora rozhodla o zákaze dovozu na národnej úrovni, čo je v kontraste s rozhodnutím Európskej komisie (EK), ktorá ho už po 15. septembri nepredĺžila. Kyjev sa v reakcii rozhodol podať na trio stredoeurópskych krajín žalobu, proti ktorej najostrejšie vystúpila Varšava. Predseda poľskej vlády dokonca oznámil, že jeho krajina zastavila dodávky zbraní Ukrajine. Hoci sa Slovensku podarilo žaloby striasť, tému ukrajinského obilia v predvolebnej kampani živí časť politických strán, ktoré by voči Kyjevu postupovali tvrdšie.

Stranám na okraji politického spektra, ktoré sa prihovárajú sympatizantom ruského prezidenta Vladimira Putina, sa kauza s obilím, ale aj zastavenie vývozu zbraní z Poľska na Ukrajinu, hodí do komunikačnej stratégie, myslí si politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave .

Podľa Štefančíka komunikovaním témy ukrajinského obilia jednotlivé strany oslovujú tých voličov, pre ktorých je sympatický Putinov autoritársky štýl vládnutia. „Títo voliči vidia v Rusku nášho brata, v Ukrajine nepriateľa, takže je prirodzené, že sa nájdu strany, ktoré sa snažia túto antipatiu voči Ukrajine využiť vo svoj prospech,“ uviedol pre Pravdu.

Téma by mohla nahrať stranám krajnej pravice a krajnej ľavice – teda Republike, kotlebovcom, SNS a Smeru. Vymenované subjekty podľa neho predstavujú iný pohľad na ruskú agresiu na Ukrajine a kauzy obilia a zbraní „sa im hodia do komunikačnej stratégie nepriateľov Ukrajiny“.

Ako dôležitú tému predvolebnej kampane embargo na obilie však Štefančík nevníma, pretože Ukrajina napokon od žaloby Slovenska ustúpila. Zastavenie dodávky zbraní z Poľska sa podľa neho tiež výrazne v posledných dňoch kampane neprejaví. „K zbraniam treba povedať to, že čo sa dalo, to sme vyviezli a odteraz si Ukrajinci môžu od nás zbrane len kupovať. Až sa mi žiada povedať, že Putin musí byť lobista západných zbrojárskych firiem, keďže vedením vojny na Ukrajine zvyšuje ich finančné zisky,“ poznamenal.

Pod tlakom stratil hlavu

Predĺženie embarga má väčšiu dohru pre ukrajinsko-poľské vzťahy. Najsilnejší spojenec Ukrajiny – Poľsko – oznámilo, že zastavilo dodávku zbraní na Ukrajinu. Prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá tento týždeň vystúpila na Fóre Organizácie Spojených národov v New Yorku, sa spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom zhodli na tom, že roztržka Varšavy a Kyjeva je len nedorozumením.

Hlava štátu sa na pozastavenie zbrojnej pomoci dopytovala priamo poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Ten podľa nej slová o ukončení dodávky zbraní chápe tak, že Poľsko už Ukrajine nebude poskytovať nové zbrane.

Prezident Pavel sa vie vcítiť do kože Volodymyra Zelenského, ktorý je podľa neho pod konštantným tlakom „a keby sme boli ktokoľvek v jeho koži, tak by sme možno strácali hlavu častejšie ako on. Preto nejaké silnejšie vyjadrenia vôbec netreba brať doslova“, komentoval kontroverzné vyhlásenie Zelenského. Ten na pôde OSN obvinil európskych susedov, ktorí aj po skončení embarga EÚ odmietli dovoz ukrajinského obilia, že pomáhajú ruskému agresorovi. „Je znepokojujúce, že niektorí v Európe sa hrajú na solidaritu v rámci politického divadla – z obilia robia thriller. Môže sa zdať, že sa držia vlastných rolí. V skutočnosti však pomáhajú pripravovať scénu pre hercov z Moskvy,“ citoval Zelenského denník Ukrajinská pravda. Česká ministerka obrany Jana Černochová k Zelenského ostrému vyjadreniu nebola taká zhovievavá ako Pavel. „Vyjadrenie ukrajinského prezidenta voči Poľsku sa fakt nepodarilo, sorry,“ napísala na sieti X.

Čierny zoznam by rozšírili

Pre žalobu zvolala vo štvrtok tlačovú konferenciu strana Smer. Predseda strany Robert Fico najskôr ocenil, že Slovensko rozhodlo o pokračovaní embarga. Pochvalne sa vyjadril aj o kroku Poľska a označil ho za suverénne rozhodnutie, ktoré podľa neho vystrašilo všetkých. Ódorovu vládu zároveň vyzval, aby nerobila žiadne rozhodnutia, kroky a ani iné dohody s Ukrajinou, ktoré by znamenali dovoz zakázaných ukrajinských komodít na slovenský trh. Ak by sa Smer dostal do vlády, zoznam zakázaných agrokomodít, na ktorom sú v súčasnosti pšenica, kukurica, repka a slnečnicové semená, by podľa vzoru Maďarska rozšíril.

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa vyjadril, že Ukrajina ukázala, že nepozná hranice vo svojich požiadavkách a považuje to za drzosť a prehnanú reakciu. SNS by sa zachovala podobne ako Smer a rozšírila čierny zoznam. Zvolila by ešte tvrdší prístup a zakázala by aj dovoz medu a včelích produktov, bravčoviny, hydiny, múky, ale aj obilnín a olejnín. K žalobe za predĺžené embargo sa vyjadroval aj Dankov spolukandidát Tomáš Taraba, ale aj Miroslav Suja z Republiky.

Nezabúdajme, kto situáciu spôsobil

Ministerstvo obrany na udalosti spojené so zákazom dovozu obilia reagovalo diplomatickým jazykom. „Stabilizácia situácie na Ukrajine a obnovenie jej územnej celistvosti je v záujme nás všetkých. Náš postoj voči Ukrajine je dlhodobo stabilný a jasný – odsudzujeme nevyprovokovanú agresiu Ruskej federácie a plne podporujeme obranu Ukrajiny aj praktickou pomocou,“ uviedlo tlačové oddelenie rezortu.

Rezort diplomacie reagoval na rozhodnutie vlády na sociálnej sieti. Vysvetlil, že cieľom embarga je ochrániť slovenských farmárov a domáci trh, ktorý by bez efektívneho riešenia nemohol čeliť nadmernému tlaku. Ministerstvo pripomenulo, že zákaz sa nevzťahuje na tranzit ukrajinských produktov cez územie Slovenska cez Koridory solidarity. Rezort deklaroval, že Slovensko naďalej stojí za Ukrajinou a bude sa usilovať o celoeurópske riešenia. „Vláda SR zákaz na dovoz zruší, ak spoločne s Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a Ukrajinou nájdeme efektívne riešenie pre domácich producentov. Štát začne tento mesiac rozdeľovať kompenzácie pestovateľom pšenice pre zvýšený dovoz obilia z Ukrajiny. Vláda na ne v auguste schválila 15 miliónov €, z čoho tretinu financuje EÚ,“ informoval rezort s tým, že netreba zabúdať, kto celú situáciu spôsobil. „Nebyť ruskej agresie, takúto situáciu by sme neriešili,“ dodalo ministerstvo.

Problém má i Česko, Bulharsko a Rumunsko

Predĺžený zákaz dovozu sa však nevzťahuje na transport agrokomodít cez naše územie. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš v rozhovore pre Pravdu uviedol, že komora predĺženie zákazu dovozu víta, no čaká, aké riešenia prídu v budúcom roku. Gajdoš kritizoval tranzity solidarity, ktoré podľa neho nefungovali, končili sa na našom území a nikto ich nekontroloval.

„Do tých krajín, kde sa pšenica mala dostať, sa napokon nedostala. Nemalé množstvo tohto obilia skončilo v krajinách vyspelej Európy. Ide o trhy, na ktoré sme dosiaľ dovážali obilie my, a teraz sme o ne prišli. Musíme to zastaviť, lebo si takýmto spôsobom ruinujeme vlastné hospodárstvo,“ uviedol. Gajdoš si myslí, že veľký problém majú zároveň aj krajiny ako Česko, Bulharsko a Rumunsko, hoci zákaz dovozu obilia z Ukrajiny nezaviedli. Neočakáva ani zvyšovanie nárokov pri pestovaní obilia voči Ukrajine, aby bola jeho cena rovnaká ako v prípade iných exportérov. „To je nemožné. Je nesplniteľné, aby mala Ukrajina rovnaké normy ako zvyšok krajín Európskej únie,“ dodal.