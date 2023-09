Zdaniť banky a monopoly stačiť nebude. Šetrenie pocíti každý, predpovedá ekonóm

Osem miliardový štátny deficit, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami, a závratne stúpajúci celkový dlh krajiny, nás ženie do bankrotu a preto musíme urýchlene začať významne šetriť. Od väčšiny politických strán však pred voľbami počúvame, že sa im veľmi šetriť nechce a práve naopak, sľubujú zachovanie súčasného sociálneho štandardu ľudí, alebo dokonca zvyšovanie pomoci štátu. Čo na to ekonóm Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť?

V ideálnom prípade musí vedenie krajiny znížiť deficit v najbližších štyroch rokoch o šesť, podľa najnovšej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, päť miliárd eur. Politici v kampani pred voľbami však svojim voličom sľubujú zachovanie súčasného sociálneho štandardu ľudí, alebo dokonca zvyšovanie pomoci štátu. Zvýšiť jeho príjem chcú na úkor monopolov, bánk, či vyšším zdanením tých najbohatších z nás. Bude to podľa ekonóma a člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustra stačiť? Existuje v možnostiach šetrenia štátu nejaká zlatá stredná cesta? Prečo sa nemôžeme viac zadlžiť, ak krajiny ako napríklad Taliansko či Belgicko majú oveľa vyšší dlh ako my? Bola by riešením zmena sociálnej politiky z plošnej na adresnú, alebo opätovné zavedenie rovnej dane? Vypočujte si v podcaste denníka Pravda.

Ďalšie podcasty Pravdy