Kto sme „my”, že by si tí druhí jednu „po papuli” zaslúžili?

Národniari, liberálni fašisti, kaviarenskí povaľači, veriaci, Slováci, občania, demokrati, slušní diskutujúci…Naše identity sú rozmanité – niekedy účelné, inokedy kontraproduktívne. Slúžia ako naše osobné zástavy, ale aj ako slamení panáci, do ktorých si iní neraz s radosťou kopnú.

Kde teda ležia hranice korektnosti nálepkovania ak sa napríklad zhodujeme, že častovanie sa „slniečkarmi” a „dezolátmi” k ničomu nevedie?

Súdržnosť našej spoločnosti sa dnes otriasa v základoch – zdá sa, že až spejeme k „občianskej vojne”.

Preto je najvyšší čas vrátiť sa o krok späť a zodpovedať si otázku „kto a kým sme?” Aké identity nás spájajú? Aký to má vplyv na naše politické preferencie? A aké nálepky nám ubližujú?

Zapojte sa do diskusie a budujme konsenzuálne piliere našej spoločnosti!

Hlasujte za aspoň 7 komentárov a uvidíte, ktoré skupiny sú Vám bližšie.

Prečo sa pýtame?

DEMDIS diskusie nám opakovane ukazujú, že toho, čo nás spája je viac, než toho, čo nás rozdeľuje. Všetci chceme konať dobro a žiť v lepšej spoločnosti, pričom hodnotové konflikty až tak intenzívne nie sú. Sloboda, rovnosť, ľudská dôstojnosť, právny štát, demokracia, vzájomný rešpekt… To všetko podporujeme ako nosné piliere. V tomto sme všetci na jednej lodi a našou úlohou je diskutovať, ako tieto hodnoty pretavovať do reality.

Zhodu sme našli aj na pomenovaní štrukturálneho spoločenského konfliktu medzi „elitami” a bežnými ľuďmi. Ten sa dá vnímať ako spor medzi tými, ktorým súčasné status quo vyhovuje, a tými, ktorí pociťujú frustráciu z vylúčenia. Jedna strana druhou neraz pohŕda – a tá druhá zas dlhodobú nespokojnosť premieta aj v radikálnejšie prejavy nesúhlasu (s demokratickým konsenzom; spoločenskou zmluvou). Otázkou tak je či dokážeme vytvoriť nové styčné body? Akú by mali mať podobu? Či by sme mali skôr zanevrieť na nachádzanie prienikov, a začať brúsiť nože?

Identita tmelom

I keď sa to môže na prvý pohľad javiť ako banálna otázka, opak je pravdou. Spoločne zdieľané identity sú tmelom a základným pilierom ľudských spoločností. Umožňujú nám prijať istý súbor morálnych pravidiel a budovať vzájomnú dôveru. Nebyť náboženstva, nevznikli by antické mestské štáty. Nebyť národnosti, nevznikli by národné štáty, ktoré dnes tvoria väčšinu slobodných západných spoločností. Jednoducho – nebyť Slovákov a Sloveniek, nebolo by Slovenska.

V (post)moderných spoločnostiach sa však identity neraz trieštia a individualizujú. Niektorí odborníci aj toto vnímajú ako zásadný problém a dôvod roztrieštenej spoločnosti. Preto je zásadnou otázkou, na akých spoločných identitách vieme od základov budovať našu vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. Jednoducho: čo nás spája? Ako pomenovať námorníkov lode, ktorou spoločne brázdime rozbúrené more neistej budúcnosti?

O projekte

DEMDIS je občianske združenie, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Diskusie organizujeme dobrovoľne, pretože nám záleží na slušnej a vecnej diskusii. Viac informácií a výsledky predchádzajúcich diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.