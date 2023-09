Ódor reaguje na Fica: Nie je pravda, že Nemci zatvoria hranice s Českom

Ako uviedol premiér, Nemecko neuvažuje o tom, že zavedie hraničné kontroly s Českom, ale o tom, že s českými partnermi vytvoria hliadky na českej strane hranice, a budú robiť presne to, čo slovenskí policajti s Maďarskom. Uviedol to Ľudovít Ódor s tým, že aj Nemcom je jasné, že hermetické uzavretie hraníc je extrémne nákladné, a nie vždy pomôže. „Strašiť je jednoduchá vec, ale zatiaľ všetky krajiny hľadajú riešenia. To, čo treba urobiť, je lepšie chrániť vonkajšie hranice EÚ," uviedol Ódor.

Robert Fico dnes vyhlásil, že Nemci idú prijať mimoriadne vážne rozhodnutie, ktoré bude ovplyvňovať Slovensko. Ako vysvetlil, z nemeckého prostredia majú informácie, že Nemecko pripravuje v súvislosti s nelegálnou migráciou zavedenie hraničnej kontroly s Českou republikou. „Hovoril o tom príslušný minister, začínajú to hovoriť najvyšší predstavitelia Nemecka, preto očakávame, že Nemecko zavedie hraničné kontroly s Českom, čo znamená, že Česká republika zavedie hraničné kontroly so Slovenskom," uviedol Fico a dodal, že bude tým pádom pre migrantov problém prejsť na druhú stranu.

V súvislosti s nelegálnymi migrantmi na Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný incident, potvrdil Ódor. „Stále platí, že migranti, ktorí sem prichádzajú, odchádzajú. A posledné čísla dokonca hovoria, že migranti sú vybavovaní veľmi priebežne za 24 hodín,“ povedal. Dodal, že migranti dokážu prejsť aj cez stráženú hranicu. „Myslieť si, že sa to dá hermeticky uzavrieť, je čistý mýtus,“ povedal. Ak by sme na hranice poslali veľa policajtov a vojakov, bolo by to podľa premiéra veľmi drahé a ľudia by veľmi dlho čakali na hraničných priechodoch.

Dodal, že na hraniciach sú hliadky a Slovensko spolupracuje s Maďarskom. Nemecko podľa neho v súčasnosti neuvažuje o znovuzavedení hraničných kontrol s Českou republikou. „Uvažujú o tom, že s českými partnermi vytvoria hliadky ešte na českej strane hranice a budú robiť presne to, čo teraz robia naši policajti s Maďarskom,“ priblížil s tým, že je potrebné lepšie chrániť vonkajšie hranice Európskej únie.

Opatrenia až po voľbách

Ódor tiež avizuje, že vláda predstaví desiatky opatrení na zníženie deficitu verejných financií. Nebude tak robiť počas kampane politických strán, o opatreniach bude informovať po voľbách.

„Ak by sme do tejto štvavej kampane predstavili opatrenia, ktoré sú racionálne a potrebné, no môžu byť bolestivé, neviem, ako by to dopadlo. Intenzívne zvažujem, že ich predstavíme po voľbách,“ priblížil premiér s tým, že predstavenie krokov po voľbách môže byť užitočné, pretože strany, ktoré budú vytvárať koalíciu, sa môžu rozhodnúť, či budú s opatreniami súhlasiť.

Ide o kroky v daňovej a výdavkovej oblasti, kde bude podľa premiéra potrebné šetriť aj na prevádzke štátu či na sociálnych opatreniach. „Dáme na stôl väčší balík, pretože ak bude vláda chcieť riešiť väčšinu konsolidácie cez dane, budú tam opatrenia aj takého charakteru,“ vyjadril sa Ódor.

Podľa premiéra by bolo ideálne konsolidovať verejné financie na úrovni 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Minimálna konsolidácia je však podľa Ódora 3 % HDP. "My sme úradnícka vláda, takže sme si dovolili povedať pravdu a veci tak, ako sú. Čakali sme, že v kampani žiadna politická strana nebude hovoriť o tom, že sa treba pripraviť na šetrenie. Upozornili sme na to, že situácia nie je dobrá, Slovensko je medzi najhoršími v Európskej únii (EÚ), čo sa týka deficitu či udržateľnosti. Premiér upozornil aj na to, že bývalé vlády nemali snahu konsolidovať verejné financie v dobrých časoch.