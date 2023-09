Namiesto vysvetľovania podozrení odišiel Žilinka na dovolenku, tvrdí Šeliga

Generálny prokurátor Maroš Žilinka namiesto toho, aby prišiel do Národnej rady vysvetľovať podozrenia a odpovedať na otázky, odišiel na dovolenku. Uviedol to poslanec Juraj Šeliga (Demokrati) na dnešnej tlačovej besede s tým, že vzhľadom na to, že Žilinka neodpovedal na novinárske otázky v súvislosti s paragrafom 363, zvolal parlamentný ústavnoprávny výbor, ktorý sa stretne dnes.