Začal sa proces s Kuffovcami. Čelia obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania

Na pracovisku Okresného súdu Poprad v Kežmarku sa v stredu začalo súdne pojednávanie s Kuffovcami v kauze, ktorá súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Všetci traja obžalovaní pred súdom vyhlásili, že sú nevinní. Čelia obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva. Na prvom pojednávaní by mal okrem nich vypovedať aj poškodený Radoslav Ksiažek.

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Život-NS Filip Kuffa spolu s bratom Gregorom Kuffom už skôr odmietli, že by sa niekto z ich rodiny bil s farmármi alebo sa niekomu vyhrážal. Okrem nich je obžalovaný aj ich otec Štefan Kuffa.

Prokurátorka v obžalobe uviedla, že trojica obžalovaných mala poškodeného fyzicky napadnúť a vyhrážať sa likvidáciou jemu i jeho blízkym, keď sa v autách stretli na priestranstve v blízkosti smetiska pri Kežmarku. K incidentu medzi nimi a farmárom z Kežmarku malo dôjsť v júli 2021.

Obžalobu Kuffovci považujú za neopodstatnenú, keďže je podľa nich založená na jedinom dôkaze. Z dokazovania podľa obhajoby vyplynie, že výpoveď poškodeného je nelogická, nepresvedčivá a nevierohodná, do konania chce predložiť ďalšie dôkazy, ktoré výpoveď spochybnia. Obžalovaní sú presvedčení, že v danom prípade ide o politicky motivovanú kauzu s cieľom zbaviť ich poslaneckého mandátu a tiež o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s miestnou podnikateľkou.

Polícia v tejto veci vzniesla obvinenie ešte v lete 2022. Podľa Filipa Kuffu však ide o vykonštruovanú vec. Skutok sa totiž podľa neho stal v čase, keď ani on, ani jeho otec neboli na údajnom mieste činu. Konkrétne Filip Kuffa bol podľa vlastných slov v Bratislave a jeho otec Štefan v Nemecku. „Toto obvinenie, ktoré bolo voči nám vznesené, nepokladám za nič iné ako politicky vykonštruované,“ skonštatoval v auguste minulého roku Filip Kuffa.

Podľa portálu Aktuality.sk sa obžalovaní údajne snažili kežmarského poľnohospodára v roku 2021 násilným spôsobom vytiahnuť z auta, čo sa im napokon nepodarilo. „Išlo pritom o pokračovanie dlhodobého konfliktu, ktorý medzi sebou vedú rodina Kuffovcov a údajne napadnutý farmár aj s jeho zamestnávateľom – popradskou spoločnosťou. Dôvodom sú spory o vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov a hospodárenie na nich,“ napísal portál. Počas incidentu podľa Aktualít zaznievali údajne na adresu farmára a jeho zamestnávateľa aj vyhrážky, že ich dajú „odstreliť“ a že farmár „spozná, čo sú to mafiánske praktiky“.