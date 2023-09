Zoroslav Kollár obvinil Borisa Kollára zo zneužitia SIS. Predseda parlamentu to označil za diskreditačnú kampaň

„Zaujímavé je, že sa ťa do dnešného dňa nikto neopýtal, odkiaľ máš informáciu, že auto, ktoré spomínaš, nejako súvisí so mnou. Ty túto informáciu nemôžeš získať legálnym spôsobom. V uvedenej veci som podal trestné oznámenie a po niekoľkých mesiacoch sa dostavil výsledok. Mám relevantnú informáciu z prostredia polície, že lustrácia auta, ktoré používala Richterová bola urobená pracovníkom Slovenskej informačnej služby (SIS)," tvrdí Zoroslav Kollár. Ten zároveň povedal, že SIS bola týmto spôsobom zneužitá.

Kollár v Ide o pravdu: Naši nominanti v SIS striktne dodržiavali zákon. Nechcel som reinkarnovať Fica, to urobili iní Video Zdroj: TV Pravda

Z. Kollár si myslí, že predseda parlamentu požiadal bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý mal nariadiť riaditeľovi SIS, aby zistil, kto má uvedené auto prenajaté a pracovník urobil nezákonnú lustráciu. Právnik je zároveň presvedčený, že Vladimír Pčolinský nikdy neprestal v SIS pôsobiť.

Čítajte viac Kauza pokračuje. Kollár zverejnil zvukový záznam rozhovoru s Ferusovou. Má ísť o dôkaz, že klamala

Z. Kollár vo videu ďalej vyvrátil aj ďalšie vyjadrenie B. Kollára, ktorý začiatkom augusta tvrdil, že Z. Kollár dal Eme Ferusovej 40-tisíc eur na to, aby zverejnila nepravdivé informácie na adresu predsedu parlamentu. „Ja som slečne Ferusovej žiadne peniaze nesľúbil, ani nedal. Ale keď som si naštudoval všetky informácie, ktoré Ferusová zverejnila, tak som presvedčený, že zverejnila pravdu. Videl som ťa, ako opakovane chodíš na štátnej limuzíne k slečne Ferusovej ,odbúravať stres' alebo inak povedané súložiť. Ja som tam totiž takmer rok býval poschodie nad ňou," povedal.

Kollár o kauze Richterová: Je to politická hra opozície s cieľom zničiť nás Video

Podľa Z. Kollára mal B. Kollár zverejniť nahrávku, v ktorej mala Ferusová povedať, že právnik Kollár jej mal ponúknuť 40-tisíc eur. Dodáva, že nahrávku dal preveriť. „Objednal som si v Ústave súdneho inžinierstva v Žiline znalecký posudok. Pre krátkosť času zatiaľ urobili iba odborné stanovisko. Z toho vyplýva, že nahrávka je presne taká, ako tvoja diplomovka. Podvod a klamstvo," tvrdí Z. Kollár. Ústav podľa Z. Kollára skonštatoval, že nahrávka bola pravdepodobne zložená z viacerých iných nahrávok.

Právnik Kollár ďalej plánuje zverejniť ďalšie informácie týkajúce sa súkromia Borisa Kollára. Zoroslav Kollár tvrdí, že Richterová a Ferusová nie sú jediné ženy, na ktorých predseda parlamentu páchal fyzické násilie. Zároveň chce spomenúť „zaujímavé skúsenosti" s bratmi Pčolinskými či exministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina).

Čítajte viac Líder Sme rodina opäť v problémoch. Drsné obvinenia exmilenky: Kollár hovorí o antikampani. Kto má motív?

„Je to diskreditačná kampaň pod vedením Zoroslava Kollára, ktorý financuje aj Richterovú aj Ferusovú. Toto video a možno ďalšie, ktoré budú nasledovať považujem za záver celej antikampane tesne pred voľbami,“ uviedol pre Pravdu Boris Kollár.

Čo sa týka kauzy, šéf Sme rodina to necháva na orgánoch činných v trestnom konaní. „K SIS môžem s plnou zodpovednosťou povedať, že z mojej strany nebola zneužitá voči Richterovej ani voči komukoľvek inému. Na SIS som nikdy nedával žiadny podnet na lustráciu,“ povedal.

Ferusová obvinila Kollára Video Zdroj: Pravda, YouTube

Kollár komentoval aj to, odkiaľ mal informácie o tom, že auto má byť písané na firmu Zoroslava Kollára. „Sprostredkoval mi to človek z môjho okolia, nebudem ho konkretizovať. Denne mi chodia desiatky správ, takže sa to ku mne dostalo ako bežná správa,“ vysvetľoval Kollár s tým, že je verejne známa vec, že Zoroslav Kollár navštevuje Richterovú a chodí k nej.

Ak mala SIS vykonávať lustráciu, nech to preverujú. „Zodpovednosť nech si vezme ten, kto to urobil. Ja som takýto podnet vôbec nedával,“ povedal. „Mám dôkazy na to, že ide o diskreditačnú kampaň zo strany Zoroslava Kollára a ostatných účastníkov. Dôkazy sú odovzdané na generálnej prokuratúre a rieši to polícia,“ uviedol. „Koniec koncov pozrite si to štúdio, scenár, pozadie, hudba… Aj konštelácie viet sú podobné,“ dodal.

Čítajte viac Prípad Richterová: Kollár hovorí, prečo po údajnom útoku na dieťa nezavolal policajtov

Boris Kollár podal v auguste na Generálnej prokuratúre (GP) trestné oznámenie na organizovanú skupinu, ktorej členom je napr. podnikateľ Zoroslav Kollár či Tomáš Rajecký. Tí mali podľa Kollárových slov šíriť viaceré dezinformácie o jeho osobe a hnutí. Ako ďalej uviedol predseda parlamentu na tlačovej besede začiatkom augusta, dezinformácie šírili cez Kollárovu bývalú priateľku Barboru Richterovú. Generálnej prokuratúre predložil dôkazy v podobe komunikácie a printscreeny. „Dostali sme informácie a máme dôkazy, že táto organizovaná skupina ponúkla určitej osobe 40-tisíc eur za to, aby šírila nepravdivé informácie o moje osobe a našom hnutí. Skupine ide o zdiskreditovanie a manipuláciu parlamentných volieb tým, že budú ovplyvňovať verejnú mienku až do volieb, aby tak zvrátili ich výsledky," uviedol Kollár.