Veľký predvolebný prehľad: Aké sú hlavné priority strán? Čo by vo vláde spravili ako prvé a aké rezorty chcú?

Denník Pravda oslovil trinásť strán, hnutí či koalícií a každej položil tri rovnaké otázky. Každá strana uviedla hlavné priority a prvý krok, ktorý by spravili, ak by sa dostali do vlády. Niektoré z nich uviedli aj ministerstvá, o ktoré by mali záujem. Každá strana dostala tri rovnaké otázky. Ak ste sa ešte nerozhodli, prečítajte si to, čo je pre strany najdôležitejšie.