Ódorov kabinet je pripravený vládnuť dovtedy, kým sa nevytvorí stabilná vláda

„Tie prieskumy sa nie vždy pretavia do reálnych výsledkov vo voľbách,“ okomentoval premiér výstup z posledných predvolebných prieskumov, ktoré naznačujú riziko, že nebude možné zložiť vládu. „Sme však pripravení, ak to bude potrebné. Rozoberali sme to aj na vláde, pozeráme sa na to tak, že ak si to situácia vyžiada, potiahneme ďalej, kým nevznikne stabilná vláda,“ dodal Ódor.

V súvislosti so sobotňajšími parlamentnými voľbami bude mať večer príhovor v RTVS. Už na tlačovej konferencii však vyzval, aby ľudia prišli voliť, poukázal pritom na to, že okrem vyjadrenia sa k dôležitým témam v spoločnosti tak môžu urobiť aj ako súčasť zdraviu prospešných aktivít. „Hovorí sa, že pre zdravie je dobré urobiť 10 000 krokov denne. Tak v sobotu využite tých 10 000 krokov, choďte okolo volebných miestností, a keď tam už budete, už nebude problém uskutočniť aj hlasovanie. Tak to, prosím, urobte pre svoje zdravie, bude tak zdravšie aj Slovensko,“ dodal.

Čítajte viac O polnoci sa končí volebná kampaň a začne plynúť moratórium

Štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Martin Královič sa vyjadril aj k tému moratória pred voľbami, vidí v ňom význam a opodstatnenie. „Samozrejme, tá aplikačná prax, ako to bude vyzerať po polnoci, je rôzna. Modus operandi niektorých politikov je rôzny. Niektorí politici pokračujú v komunikácii posolstiev, dodržujúc zákon tak, že neplatia reklamu. Niektorí prejdú do režimu ‚postovania‘ pekných obrázkov krajiny, mačičiek a psíkov,“ skonštatoval Královič.

Rezort vnútra a štátna komisia pre voľby dohliadajú na dodržiavanie moratória a sú pripravení riešiť podnety.