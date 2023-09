Muž v Dúbravke začal strieľať z okna: Štyria zranení, jeden z nich je policajt. Útočník je mŕtvy

Podľa informácií portálu noviny.sk ľudí v Dúbravke okolo jednej hodiny v noci prebudili výstrely. 35-ročný muž mal začať strieľať po ľuďoch z okna bytovky. Po príchode policajtov začal muž útočiť aj na nich.

Podľa svedka útočník vyšiel von a v streľbe pokračoval, potom sa vrátil do bytu. Po príchode policajtov mal na nich útočiť s nožom. Policajti strelca smrteľne zranili na medziposchodí. Zrazení boli traja civilisti a jeden policajt. Sídliskom malo zaznieť viac ako 10 výstrelov.

„Na základe telefonátu na tiesňovú linku 155 v noci na dnes Krajské operačné stredisko Bratislava vyslalo štyri posádky do mestskej časti Dúbravka. Na mieste sa nachádzali štyri osoby so strelnými poraneniami, ktoré boli po prvotnom ošetrení transportované do nemocníc. U piatej záchranári konštatovali exitus,“ uviedli záchranári.

Noviny.sk dodávajú, že na mieste sa nachádzajú desiatky policajtov, technikov a kriminalistov vrátane policajných funkcionárov, prokurátorka aj vyšetrovateľ z úradu inšpekčnej služby. Celá ulica je obohnaná páskami a policajti prehľadávajú okolie.