Svedkovia nočnej mory v Dúbravke prehovorili: Strelec bol čudák, na sídlisku sa ozývali výbuchy pravidelne

Respondentka Jana pre Pravdu z miesta činu priblížila, že problémy so strelcom neboli v bytovke žiadne tabu. Ani podľa miestnych to nebol prvý problém so strelcom a na sídlisku sa opakovane ozývali výbuchy. Väčšinou išlo o jeden výbuch, ktorý okolo bývajúci pripisovali niečomu inému, ako streľbe. Jednu noc sa mali ozvať výbuchy trikrát v priebehu 15 minút.

Na sociálnej sieti sa objavila aj spoveď o tom, ako po príchode policajtov začal tento „narušený jedinec strieľať po ľuďoch a policajtoch.“

Podľa svedkov mali okolnosti rýchly spád. Najskôr bol výbuch a potom ako sa ľudia zhŕkli pod oknom a chceli sa pozrieť, čo sa deje, mal 32-ročný Matej začať z okna na druhom poschodí na nich strieľať. Zbraň mal mať údajne v legálnej držbe jeho otec. Potom ako na miesto dorazila polícia, mal Matej vybehnúť z bytu a na policajtov údajne zaútočil nožom. Následne mal na medziposchodí podľahnúť zraneniam.

„Možno som mal šťastie v nešťastí v tom, že som prišiel domov z práce krátko predtým, možno päť minút, ako sa stala udalosť,“ opísal pre Pravdu nočnú streľbu svedok Richard.

„Zaparkoval som auto pred domom útočníka a išiel som 30– až 40-metrov k opačnému paneláku. Keď som prišiel domov, počul som silný výbuch. Vedel som, že to je streľba, následne sa ozval hlas ľudí, ktorí sa hádali, ktorí na niekoho kričali, vzápätí som počul zraneného, ktorý zrejme dostal zásah. Možno tých päť minút rozhodlo o tom, že som tu,“ pokračoval svedok. Tvrdí, že útočníka nepoznal, miestni ho však opisovali ako čudáka.

