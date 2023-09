Oplatí sa nám podpora Ukrajiny? Emócie bokom, analytici sa pozreli na čísla

Analytici skúmali aký vplyv na našu pokladnicu, teda verejné financie, by mal každý z troch možných scenárov ukončenia vojny a nastolenia mieru na Ukrajine. No a výsledok analýzy? Výhra Ruska by pre Slovensko so súčasným stavom našich verejných financií mohla prakticky znamenať aj bankrot. Našu pokladnicu by totiž stálo 3 a pol miliardy eur ročne. Naopak, víťazstvo Ukrajiny a jej obnova je príležitosť pre naše firmy a na rozvoj , najmä, východu Slovenska.

Na zhruba 700 miliónov eur sa odhaduje vyčíslenie pomoci Slovenska Ukrajine. Suma je v skutočnosti nižšia o protihodnotu, ktorú sme napríklad za darovanú starú vojenskú techniku dostali či dostaneme. Hoci sa v podcaste denníka Pravda venujeme iba Slovensku, analytici skúmali vplyv formy ukončenia vojny na Ukrajine na pokladnice aj Poľska, Maďarska a Rumunska. Spolu s nami tieto krajiny poskytli peňažnú, humanitárnu a vojenskú pomoc v hodnote viac ako 5 miliárd eur. Obrovské číslo za vyše poldruha roku, poviete si. Záverom analýzy je však zistenie, že je to deväťnásobne nižšia suma v porovnaní s ročnými finančnými nákladmi, ktorým by tieto štyri krajiny čelili v prípade ruského víťazstva. Viac si vypočujte v rozhovore s autorom analýzy Jánom Mykhalchykom Hradickéhým, prezidentom Globsecu Róbertom Vassom a bezpečnostným analytikom Danielom Hoštákom.

