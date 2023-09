Krvavá dráma v Dúbravke. Aký mal strelec podľa psychiatra motív?

Svedok streľby v Dúbravke: Päť minút možno rozhodlo o tom, že som tu Video Zdroj: TV Pravda

Bytovka na Fedákovej ulici v bratislavskej Dúbravke, pred ktorou došlo ku krvavému incidentu, má štyri vchody. V blízkosti sa nachádza obchodné centrum, kasíno, pošta, škôlka aj kvetinárstvo. Okolie bytovky vo štvrtok v noci polícia uzavrela páskou a dnu sa dostali len vyšetrovatelia. Z jedného z vchodov pochádzal útočník, ktorý v noci zo stredy strieľal na ľudí z okna na druhom poschodí z otcovej zbrane. Údajne išlo o pištoľ značky Luger kalibru 9 milimetrov.

Útočil aj nožmi

Na miesto činu zamierilo krátko pred jednou hodinou v noci viacero policajných hliadok. Privolali ich ľudia, ktorí sa zobudili na výstrely. Matej sa z bytu presunul neskôr aj pred bytovku, kde v streľbe pokračoval. Potom vbehol naspäť do budovy a z bytu, v ktorom býval podľa svedkov s rodičmi, sa ozval silný výbuch. Stihol si odtiaľ vziať nože, ktorými zaútočil na policajtov. Polícia musela proti páchateľovi použiť služobnú strelnú zbraň. Útočník podľahol zraneniam po zásahu mladého policajta na medziposchodí.

Dráma v Dúbravke zmobilizovala aj záchranné zložky, na mieste zasahovali štyri posádky záchranárov. Streľba v tesnej blízkosti Obchodného centra Saratov si vyžiadala štyroch zranených a jedného mŕtveho, ktorým je páchateľ.

Jeden človek s priestrelom ruky utrpel stredne ťažké zranenie. Lekári ho ošetrili a prepustili domov. Ďalších dvoch zranených po operácii hospitalizovali v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Sú mimo ohrozenia života na jednotke intenzívnej starostlivosti. „Utrpeli strelné poranenie ramena a lakťa, jeden z týchto pacientov mal okrem strelných rán aj rezné rany v oblasti krku, ktoré mu spôsobil útočník,“ priblížila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Jeden zo zranených leží aj v bratislavskej Nemocnici Bory, jeho stav je stabilizovaný.

Medzi zranenými je policajt, ktorého reakciu vyzdvihol vo štvrtok na tlačovke policajný prezident Štefan Hamran. Ide podľa neho o začínajúceho policajta, ktorý pracuje pre Policajný zbor necelé tri mesiace.

Susedia sa sťažovali už dlhšie

Miestni, s ktorými sa denník Pravda zhováral, uviedli, že na Fedákovej sa v minulosti sťažovali na hluk viackrát. Zo sídliska sa permanentne ozývali hlasné zvuky petárd aj podľa Dúbravčanky Jany, ktorá sa zobudila o jednej hodine v noci na výbuch a rinčanie skla. Potom začula aj streľbu. „Keby sa to stalo skôr, tak si to ani nevšimnem, lebo k výbuchom tu dochádzalo často,“ uviedla pre Pravdu. Býva vo vedľajšom vchode a pôvodne si myslela, že vybuchlo auto.

Na mieste sme oslovili aj ďalších ľudí, nikto z nich však útočníka osobne nepoznal. Niektorí ho označili za čudáka, osobnú skúsenosť s ním však tiež nemali.

Stanovisko Mestskej polície Bratislava k incidentom v Dúbravke Video Zdroj: TV Pravda

Na nočný pokoj, ktorý mal Matej pravidelne rušiť na viacerých miestach mestskej časti, sme sa pýtali aj mestskej polície. Viacerí obyvatelia totiž uvádzali, že sa na jeho správanie v minulosti sťažovali, no zostalo to bez ohlasu. Ako pre Pravdu uviedla hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová, z Fedákovej ulice jej neboli hlásené žiadne podnety týkajúce sa nevhodného správania osôb alebo obťažovania, prípadne ohrozovania ľudí. Čo sa evidovalo, boli oznamy o neznámych výbuchoch na viacerých miestach Dúbravky.

„Podľa podnetov malo ísť pravdepodobne o odpaľovanie zábavnej pyrotechniky. Každý prijatý oznam bol hliadkou mestskej polície okamžite preverený. Podozrivá osoba sa však ani v jednej z nahlásených lokalít v čase preverenia oznamov nenachádzala a nebola pri čine pristihnutá ani pri pravidelných preventívnych kontrolách v daných oblastiach. Súvislosť týchto prípadov s tragickou udalosťou z 28. septembra 2023 nemôžeme potvrdiť,“ ozrejmila hovorkyňa.

Bližšie sa k strelcovi vyjadril na tlačovke vo štvrtok aj Hamran. Matej mal čistý register trestov a polícia s ním v minulosti riešila iba priestupok v súvislosti s používaním pyrotechniky. „My sme túto osobu nikdy ani len nevyšetrovali,“ povedal Hamran o útočníkovi. Potvrdil však, že polícia v oblasti streľby evidovala za kalendárny rok deväť nahlásení použitia zábavnej pyrotechniky. „Až na jeden prípad nám nikdy neoznačili ani žiadnu osobu, ani žiadny konkrétny byt,“ spresnil. Byt začali preverovať, nikto z neho s políciou nekomunikoval. Podozrivý z priestupku nereagoval ani na predvolanie polície. Nekomunikovali ani jeho rodičia, ktorí s ním žili v jednej domácnosti. Ťažkosti komunikovať s ním mala aj správkyňa domu.

V noci zo stredy na štvrtok boli na mieste zásahové vozidlá vrátane polície a sanitiek. Hasičov bolo medzi obchodným centrom a bytovkou vidieť aj vo štvrtok dopoludnia, keď vodou omývali miesto činu. Okolnosťami a aj presnými príčinami, za ktorých k udalosti došlo, sa polícia stále zaoberá. „Len čo to procesná situácia umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie,“ skonštatoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Foto: Pravda Streľba v Dúbravke K streľbe v Dúbravke došlo v blízkosti obchodného centra

Psychiater za tým vidí drogy

Psychiater Miroslav Čerňan nepredpokladá, že by strelca viedla k činu duševná porucha, pretože k incidentu došlo v nočnom čase. Ako málo pravdepodobné mu tiež pripadá, že by takýmto spôsobom riešil osamelosť. Myslí si, že išlo skôr o motiváciu odtrhnutú od reality. Prikláňa sa k abnormálnej motivácii, ku ktorej došlo po posilnení drogou.

Na základe medializovaných informácií nevylúčil ani chorobný motív. Správanie Mateja, na ktoré sa v minulosti sťažovali susedia, mohlo byť podľa Čerňana predpolím toho, čo sa stalo v noci. Otázkou je, či užíval drogy, alebo išlo o jeho chorobný svet, ktorý takto prezentoval. Všimol si tiež, že útočník použil pri svojom čine viacero nástrojov agresie – strelnú zbraň, detonáciu a nôž.

Vzhľadom na to, že žil s rodičmi, mohol 32-ročný strelec zažívať aj situačné stresy. Psychiater však nepredpokladá, že by nesúlad v rodine mohol viesť až k enormne agresívnemu konaniu, ktoré je neúmerné z akéhokoľvek dôvodu.

Richard mal šťastie v nešťastí

Šťastie v nešťastí mal Richard, ktorý sa vracal po polnoci domov z práce. Auto zaparkoval pred bytovkou, kde býval útočník, len niekoľko minút pred incidentom. „Šiel som približne 30–40 metrov k nášmu vchodu vo vedľajšom paneláku. Keď som prišiel domov, počul som silný výbuch. Po krátkej chvíli som začul streľbu. Vedel som, že to je streľba a nebudú to len petardy,“ opísal dramatické momenty stredajšej noci. Potom sa ozývali hlasy ľudí, ktorí sa hádali a kričali na niekoho.

„Po krátkej chvíli potom prišlo ďalších päť výstrelov. Vedel som, že už prišla polícia a vyriešila túto situáciu,“ pokračoval v opise. Pre Richarda to bol nepríjemný zážitok. „Päť minút rozhodlo o tom, že som tu s vami a robím tento rozhovor,“ priznal Dúbravčan. Hluk zobudil aj jeho syna, od okna ho bral čo najďalej. „Inak sa tu cítime dobre, bývame tu 16 rokov a toto sme tu nezažili,“ dodal.

Lepšie obišiel tínedžer, ktorý býva v bytovke na tej istej ulici a streľba ani výbuch ho nezobudili. „Neviete, čo sa tu stalo?“ pýtal sa.

Do okolia uzavretej bytovky sa nedostali ani seniori, ktorí chceli prejsť skratkou do obchodného domu. Niektorí ignorovali policajné pásky a automaticky sa vybrali krížom k obchodom, no polícia ich otočila a museli uzavretý objekt obísť. Hoci k streľbe a výbuchu došlo v noci, miesto činu bolo policajnými páskami označené ešte napoludnie. Ak sa chceli dostať do vchodu, preukázať sa museli dokladom o trvalom pobyte.