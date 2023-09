V korupčnej kauze Dobytkár mali vypovedať ďalší traja svedkovia, prišiel iba jeden

Po úmrtí jedného z obžalovaných zostalo v kauze sedem z pôvodne ôsmich obžalovaných fyzických osôb a päť právnických osôb. Tieto mali podľa obžaloby páchať trestnú činnosť súvisiacu s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z PPA.

„V žiadosti boli uvedené aj ďalšie spoločnosti, ich názvy si už nepamätám. Žiadalo sa o sumu približne 2 mil. eur, ale neviem to presne,“ uviedol svedok, ktorý podľa jeho slov nepozná nikoho z obžalovaných. Hovoril o tom, že prostredníctvom manželky odovzdal 15-tisíc eur Alžbete Papp, ktorá si ich mala pýtať na vybavenie NFP. „Ale potom a aj v roku 2021 mi dva krát povedala, že klamala. Lebo pred rokom 2019 mi požičala zhruba 20-tisíc eur a nevedel som jej pôžičku vrátiť. Povedala, že iba tieto peniaze chcela dostať odo mňa naspäť,“ popísal ďalej Kósa s tým, že na pôžičku majú aj zmluvu, ktorá bola na súde predložená v inom konaní. Podľa slov svedka mu požičiavala predtým častejšie. „Dodnes sme si spolu nesadli s pani Papp, či a koľko jej dlžím,“ doplnil Kósa.

„Zmluvu som síce dostal z PPA, ale potom sme vôbec nezačali čerpať, ani sme nevybudovali tú budovu, kde mal byť obchod a ďalšie,“ dodal svedok. Súd ešte čítal prepisy zvukových záznamov, kde sa rozpráva svedok s Papp, ktorá hovorí „treba niečo doniesť, aby sa to podpísalo“ a v ďalšom hovore konkretizuje „už na zajtra treba 15“. Kósa na otázku jedného z obhajcov povedal, že aj on bol obžalovaný z trestného činu korupčného charakteru. „Konanie je skončené, zaplatil som pokutu a dúfam, že je to uzavreté. Rozsudok voči mne je právoplatný,“ dodal svedok, ktorého pôvodná dohoda o vine a treste s Alžbetou Papp v júli 2022 na súde nebola schválená. „O tom, že ma Papp oklamala, mi povedala až po tom, ako sme s prokurátorom uzavreli dohodu o vine a treste,“ objasnil svedok.

„Opäť sme videli a počuli, ako či už svedkovia, aj obžalovaní menia svoje výpovede. A na takýchto pochybných dôkazoch je postavená celá obžaloba,“ vyjadril sa k výpovedi dnešného svedka obžalovaný finančník Martin Kvietik.

Počas pojednávacích dní za viac ako dva roky vypovedalo pred senátom okrem obžalovaných množstvo svedkov. V tomto roku sa medzi nimi ocitol v apríli predseda SNS a bývalý predseda parlamentu Andrej Danko, bývalá ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) a bývalý námestník Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris Beňa. Vypovedalo už aj niekoľko žiadateľov o dotácie z PPA, ktorí hovorili o tom, že za vybavovanie nenávratného finančného príspevku platili 15 % z konečnej sumy.

Úrad špeciálnej prokuratúry podal v kauze Dobytkár obžalobu ešte v auguste 2021 na osem fyzických osôb a päť právnických osôb. V kauze korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou čelia obžalobe nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, finančník Martin Kvietik, podnikateľ Peter Kuba, bývalý generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch, Partika, Kropil, právnik Milan Kopriva a bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas. Jednotlivé skutky v obžalobe sa týkajú najmä korupčných trestných činov a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

V rámci aktuálneho súdneho procesu čiastočne priznal spáchanie trestných činov nepriamej korupcie, resp. podplácania obžalovaný veterinár Ľubomír Kropil, ktorý v marci 2023 zomrel a súd voči nemu preto zastavil trestné stíhanie. Trestné činy prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti poprel. Vinu vo všetkých skutkoch priznal obžalovaný bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas. Vyhlásenie obžalovaného Miklasa o vine súd prijal a vyhlásil, že dokazovanie sa v jeho prípade nevykoná a súd bude rokovať iba o výroku o treste. Zvyšní obžalovaní vinu popierajú.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ukončil vyšetrovanie kauzy Dobytkár v júli 2021. Polícia počas vyšetrovania zdokumentovala 95 skutkov. Vyšetrovateľ zároveň vyčlenil obvineného bývalého riaditeľa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR Mareka Kodadu na samostatné konanie.