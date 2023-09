Psychiater k streľbe v Dúbravke: Bizarná a bezhlavá agresia je často podmienená vplyvom drog či alkoholom

Psychiater Miroslav Čerňan nepredpokladá, že by strelca viedla k činu duševná porucha, pretože k incidentu došlo v nočnom čase. Ako málo pravdepodobné mu tiež pripadá, že by takýmto spôsobom riešil osamelosť. Myslí si, že išlo skôr o motiváciu odtrhnutú od reality. Prikláňa sa k abnormálnej motivácii, ku ktorej došlo po posilnení drogou.

Na základe medializovaných informácií nevylúčil ani chorobný motív. Správanie Mateja, na ktoré sa v minulosti sťažovali susedia, mohlo byť podľa Čerňana predpolím toho, čo sa stalo v noci. Otázkou je, či užíval drogy, alebo išlo o jeho chorobný svet, ktorý takto prezentoval. Všimol si tiež, že útočník použil pri svojom čine viacero nástrojov agresie – strelnú zbraň, detonáciu a nôž.

Vzhľadom na to, že žil s rodičmi, mohol 32-ročný strelec zažívať aj situačné stresy. Psychiater však nepredpokladá, že by nesúlad v rodine mohol viesť až k enormne agresívnemu konaniu, ktoré je neúmerné z akéhokoľvek dôvodu.

Čo vedie 32-ročného muža k takýmto činom? Môže to byť osamelosť, depresia?

Nemyslím si, že depresia, či osamelosť by mohli viesť k takýmto činom, určite nie taká depresia, či osamelosť, ktorú chápeme ako niečo, ktoré sa človeku bežne v živote môžu stať, či prihodiť. Viac násobné inštrumentálne agresívne konanie strelnou zbraňou, výbušninou, nožom, zamerané na ľudí, veľmi pravdepodobne bolo u 32-ročného muža podmienené inými, „nie bežnými“ faktormi, alebo kombináciou faktorov. Vek je samozrejme relatívne dôležitý, poukazuje na to, čo všetko mohlo byť príčinou takéhoto eskalujúceho agresívneho konania. Informuje o možnom vplyve duševnej poruchy z vnútorných príčin, akou je napríklad schizofrénia, alebo z vonkajších príčin ako závislosť od návykových látok, alkohol, drogy, alebo aj súbeh oboch týchto porúch. V pozadí mohla stáť „len“ porucha osobnosti, sociálne izolovanie sa, čudáctvo, v dávnejšej, alebo „náruživosť“ v záľube vyvolávajúcej deštrukciu ako jazda kolobežkou a pri tom ohrozovať pyrotechnikou okolie. Toto však bolo pravdepodobne len predpolie toho čo nasledovalo v danú noc.

Aký mohol mať motív?

Práve nočný čas, kedy k týmto činom došlo, poukazuje na možný motív, i keď fragmentárne správy hovoria o hádke, ale hádka by nebola zrejme len tou, ktorá by túto eskalujúcu agresiu vykonanú viacerými prostriedkami agresie podmienila, „hádka ak k nej došlo“, to celé len spustiť. Motív musel byť „nezvyčajný“, vymykajúci sa chápaniu motívu pre čokoľvek. Motív mohol byť patologický, mohlo ísť o paranoidné vyhodnotenie okolia útočníkom, jeho chorobné seba vyhodnotenie prostredníctvom bludu. Útočník neprestal aj potom, čo stál zoči voči policajtom, dokonca jedného z nich poranil na krku nožom. Nešlo len, veľmi pravdepodobne, o únik pred zadržaním, ale o pokračovanie nezmysleného útočenia.

Či sa dá z aktuálne známych informácií vedieť, či išlo o plánovaný čin alebo to bol len náhly skrat?

Nemyslím si, že išlo o plánovaný čin, nakoniec to vylučujem už v obsahu odpovedi vyššie. O psychologicky zrozumiteľný „bežný“ skrat veľmi pravdepodobne nešlo. Skôr mohlo byť brutálne agresívne, takto zrealizované konanie útočníka zasadené do scenérie, ktorú sám prežíval, teda patologický film, bludy, halucinácie. Ďalší variant môže byť, že v niečom podobnom ako jazdenie na kolobežke s odhadzovaním pyrotechniky, chcel v tú noc pokračovať, ale bolo mu v tom logicky zabraňované. Následným sebapotencovaním svojich negatívnych emócii k tomuto zabraňovaniu došlo k tomu, čo sa stalo. Ale ak, ako informovali médiá, že v danú noc o sebe vyhlasoval, že „je Boh“, skôr sa prikláňam k „neplánovanému“ patologickému motívu.

Spomínate si na podobný prípad?

Agresívne konanie v patologickom afekte. Napríklad streľba na viacero osôb, či schizofrenik, ktorý bodol nožom ženu, o ktorej si 20 rokov myslel, že ona bola príčinou začiatku jeho schizofrénie lebo mu dala do nápoja niečo, z čoho ochorel. Aj také mám skúsenosti zo znaleckej činnosti. Aj keď v obidvoch prípadoch mal útočník už pred tým určitý vzťah ku svojím obetiam, poznal ich, v tomto je rozdiel. V realizácii agresívneho konania je podobnosť, obzvlášť v tom prvom prípade. Takmer každodenná psychiatrická prax ponúka stretávanie sa s agresiou, tá bizarná bezhlavá „nezrozumiteľná“ je často podmienená vplyvom drog, alkoholom.

Vidíte tam nejaké podobné znaky so známymi medializovanými prípadmi ako v Devínskej Novej Vsi alebo pred Teplárňou na Zámockej?

Myslím, že to bolo v roku 2010, známy prípad útočníka s automatickou zbraňou v Devínskej Novej Vsi. Podobnosť je v agresívnom besnení. Avšak tento útočník si mal „ventilovať“ svoju viacročnú „frustráciu“ v susedských vzťahoch, podľa medializovaných informácii mal post mortem pozitívne toxikologické vyšetrenia, o prípade nemám viacej informácii. Avšak v tomto prípade útočník strieľal na „svoje“ obete potom z balkóna svojho bytu, resp. spred priestoru bytového domu, kde býval, nepoužil pyrotechniku, či výbušniny, alebo nôž. Dlhodobo zbieral zbrane, mal v týchto záľubu. Tento prípad mal usporiadanejší dizajn brutálnej agresie, preto je aj v hlbšom slova zmysle odlišný. Streľba útočníka pred Teplárňou mala motív zrejme v hlboko nenávistnej filozofii voči komunite LGBTI, možno získanej a následne zvnútornenej s projekciou do ohavného rozhodnutia. V tomto podobnosť z hľadiska motívu nevidím žiadnu.

Je náročné si dnes zohnať suroviny na výrobu domácich výbušnín?

Domnievam sa, že určite nie. Napríklad YouTube poskytuje návody, internet zdroje.

Nemala to brať polícia ako varovné signály, keď sa tak ľudia často sťažovali na výbuchy?

Mohla to polícia brať ako varovné signály, keď sa ľudia sťažovali na výbuchy. Avšak ide o to, ako bolo v situácii opakovaných výbuchov reálne postupované. Útočník nežil sám, podľa médií žil s rodičmi. Z praxe mi je známe, že často býva agresor v domácom prostredí azylovaný „až do poslednej chvíle“. Bezprostredne širšie okolie sa nedomohlo nápravy, lebo takto z nejakých príčin nemohlo postupovať, nepostupovalo. Objektívne okolnosti opakovaného manipulovania s pyrotechnikou na verejnom priestranstve mohli vyvolať potrebu prípad riešiť viac ako len formou priestupku, avšak možnosti postihu manipulácie s pyrotechnikou sú podľa mojej mienky limitované „benevolentným zákonom“. Akokoľvek, určite však mala byť venovaná ďaleko väčšia pozornosť danému správaniu.

Uvádza sa, že útočil zbraňou svojho otca. Je držanie zbraní podľa vás dostatočne kontrolované?

Na túto otázku odpovedám tak, že minimálne tento prípad, a aj iné, nasvedčuje tomu, že kontrolovanie či zabezpečenie si zbrane legálnym držiteľom, je nedostatočné.