Fico chce zrušiť špeciálnu prokuratúru, vymeniť policajného prezidenta a zastaviť vyšetrovanie korupčných káuz, tvrdí OĽaNO

Predseda strany Smer a víťaz víkendových volieb Robert Fico chce zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry, vymeniť policajného prezidenta a docieliť zastavenie vyšetrovaní korupčných káuz jeho ľudí či ľudí blízkym Petrovi Pellegrinimu (Hlas). Uviedol to exminister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) na tlačovej besede s tým, že výsledky volieb rešpektujú, no budú upozorňovať na mnohé veci, na ktoré poukazovali už pred samotnými voľbami, a to na hrozbu deštrukcie právneho štátu v prípade, že sa vráti k moci mafia.

„Prvé, čo oznámil Fico je, že potrebuje vymeniť policajného prezidenta a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica,“ uviedol Mikulec. Exministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) dodala, že Fico ako s prvou prioritou prichádza s problémom, ktorý trápi iba jeho a jeho kumpánov, ktorých vyšetruje polícia.

„Je to ukážka toho, ako Fico kašle na ľudí, a sú mu dobrí len pred voľbami, pretože neprišiel ako s prvým problémom s cenami energií, vzdelávaním, infláciou, ale prvý problém, ktorý chce riešiť, je polícia a prokuratúra. Pretože to je problém, ktorý trápi jeho osobne a jeho zločincov,“ dodala Remišová.

Monika Beňová: Koalíciu zložíme s Hlasom a SNS Video Zdroj: TV Pravda

Ako Mikulec ďalej uviedol, Fico tri roky útočil na orgány činné v trestnom konaní (OČTK). „Dnes máme vyše 25 ľudí právoplatne odsúdených a ďalší čakajú na rozsudky a sú obvinení v mnohých kauzách. Toto je to najdôležitejšie, o čo Ficovi išlo celú kampaň. Prioritne mu pôjde o to, aby zastavil vyšetrovania, aby vstúpil opäť do OČTK a aby vrátil to, čo tu fungovalo za jeho vlád – mafiánsky štát a ovplyvnené OČTK,“ vyhlásil Mikulec.

Remišová pripomenula kauzy Mýtnik či Dobytkár. Pellegrini podľa Remišovej nebude mať inú možnosť, než ísť do vlády s Ficom, práve pre kauzy, ktoré sa ho týkajú. „Apelujem na Pellegriniho, ktorý bude s Ficom rokovať, pretože tvrdil ľudom, že chce vniesť a priniesť občanom SR pokoj, a že chce priniesť pokojnú politiku, že to, čo sa chystá urobiť Fico, to nenesie pokoj, lebo ľudia vnímajú Policajný zbor ako jednu z najviac dôveryhodných inštitúcií. Momentálne mu dôveruje 66,4 percenta občanov,“ dodal Mikulec.

„Fico sa už pred voľbami vyhrážal, a vyhráža sa aj po voľbách, zásadnými zmenami na prokuratúre. Má na to jednoduchý dôvod, pretože kauzy, ktoré sú momentálne na súdoch, tak tie je ťažšie ovplyvniť, ale kauzy, ktoré sa ešte len stíhajú, vyšetrujú, a nebola podaná obžaloba, tak tieto kauzy má plne v rukách prokuratúra. Preto hlavným terčom je práve prokuratúra,“ vysvetlila Remišová a uzavrela, že ak bude Fico ovládať špeciálnu prokuratúru a bude tam mať svojho človeka, ako toho času odsúdeného Dušana Kováčika, bude veľmi ľahké zamiesť všetky kauzy pod koberec.