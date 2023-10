Do aktívnych záloh sa prihlásilo 28 nových záujemcov, stav je neuspokojivý

Do aktívnych záloh na rok 2024 sa prihlásilo 28 nových záujemcov. Ministerstvo obrany (MO) SR považuje stav za neuspokojivý. Ako skonštatovalo, cieľom je vytvoriť početne podstatne väčšie aktívne zálohy, než akými disponuje dnes. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MO SR.

„V súčasnosti máme 154 vojakov v aktívnej zálohe,“ priblížil rezort. Aktívne zálohy slúžia predovšetkým na prípravu pre prípadný výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

So zámerom výrazne zvýšiť počet aktívnych záloh pripravil rezort tento rok novelu zákona, ktorou by sa aktívne zálohy otvorili praktický každému, kto by mal záujem o vstup. „Žiaľ, možno aj vplyvom nesprávneho pochopenia účelu navrhovanej úpravy, nenašla táto legislatívna úprava v Národnej rade SR dostatočnú podporu,“ dodal rezort.