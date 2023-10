Podozrivého muža z vraždy exmanželky v Dojči našli mŕtveho

„Polícia pracovala aj s informáciou, že muž môže byť ozbrojený. Na vypátranie osoby sme nasadili viacero policajných hliadok, ktoré osobu hľadali do neskorej noci aj za pomoci dronu s termovíziou,“ uviedla. Podozrivý bol v minulosti držiteľom zbrojného preukazu a v legálnej držbe mal aj strelnú zbraň. V roku 2017 mu skončila platnosť zbrojného preukazu, a preto zbraň zákonným spôsobom odovzdal do úschovy policajného zboru. Zbraň, ktorú pravdepodobne použil pri útoku, ako doplnila hovorkyňa, bola v jeho nelegálnej držbe. V súvislosti s rodinou polícia za posledné obdobie neeviduje žiadne podnety, ktoré by nasvedčovali domácemu násiliu.

„Policajti kriminálnej polície naďalej vyhodnocujú a analyzujú všetky informácie súvisiace s vraždou, zisťujú motív konania osoby, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré s prípadom súvisia,“ dodala hovorkyňa.