V petržalskej nemocnici leží pacientka s legionárskou chorobou. Na ventilácii je už 51 dní

Informáciu priniesol portál noviny.sk.

Pacientka leží na oddelení ARO petržalskej nemocnice, pričom na umelú pľúcnu ventiláciu je napojená už 51 dní. „Je to mladá žena. Bola v zahraničí a pravdepodobne si to doniesla odtiaľ. Nevieme, prečo je u nej ten priebeh taký, aký je, lebo ona je v podstate zdravá. Takýto ťažký priebeh mávajú zvyčajne pacienti s nejakým iným ochorením,“ uviedol Jakub Hložník, primár ARO v petržalskej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda.

Primár tvrdí, že s takto závažným priebehom ochorenia sa stretol len dvakrát – teraz a pred niekoľkými rokmi, keď s ochorením bojoval jeho kolega.

„Niekto to možno prekonal a ani o tom nevie, mal príznaky podobné chrípke. No a u niekoho sa to vyvinie do takéhoto ťažkého štádia,“ uviedol primár Hložník.

Prednosta kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB Štefan Laššán doplnil, že ide o patogén, ktorý sa vyskytuje prakticky celosvetovo. Dôležité podľa jeho slov je, že sa neprenáša z človeka na človeka.

Nakaziť sa môžete z kohútika

Laššán uviedol, že najväčšie riziko nákazy je z potrubia, v ktorom neprúdi dostatočne voda, kde sa vytvára biofilm, alebo je v ňom voda nedostatočne studená, alebo je nedostatočne teplá.

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková informovala, že ideálna teplota pre baktériu je medzi 25 až 42 stupňami. Rizikom môže byť aj voda z kohútika, ktorý sa dlhšie nepoužíval. V takomto prípade Račková odporúča odpúšťať vodu aspoň raz týždenne a nechať ju tiecť aj niekoľko minút. Dôležité je zabrániť stagnácii vody.

Ťažký priebeh dostal pomenovanie legionárska choroba po tom, čo kedysi epidémia prepukla v Amerike práve po stretnutí vojenských veteránov legionárov a pátralo sa po príčine ich ťažkých zápalov pľúc. Počet prípadov podľa štatistík na Slovensku rastie. Lekári v nemocniciach sa však s ochorením stretávajú stále skôr zriedkavo.