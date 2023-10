Brutálna vražda ženy v Michalovciach na Nový rok otriasla Slovenskom. Valentín dostal 20 rokov

Súd pri verdikte zohľadnil ako poľahčujúcu okolnosť, že obžalovaný sa priznal, skutok oľutoval a spolupracoval na objasnení trestného činu. Iné poľahčujúce okolnosti neuznal.

Prokuratúra žiadala pre obžalovaného trest pri hornej hranici trestnej sadzby, čo je 25 rokov. Vzhľadom na miernejší trest uložený súdom podala odvolanie voči výroku o treste. Obžalovaný si ponechal lehotu na prípadné podanie odvolania.

K vražde došlo na Ulici Sama Chalupku v Michalovciach na Nový rok ráno. Páchateľ bývalú zdravotnú sestru sledoval a napadol po tom, ako si vybrala peňažnú hotovosť z bankomatu. Podľa bezpečnostných kamier sa žena snažila pred páchateľom ujsť a kričala o pomoc, ten ju však dobehol a opakovane bodal nožom. Následne jej ukradol mobilný telefón a peňaženku. Žena zraneniam na mieste podľahla. Polícia muža zadržala 3. januára v Žiline, odvtedy je vo väzbe.

V záverečnej reči minulý týždeň obžalovaný vyjadril ľútosť nad svojím konaním. „Veľmi mi je to ľúto. Odkedy som tu, stále si vyčítam, prečo som to urobil. Neviem to pochopiť a veľmi sa chcem ospravedlniť,“ povedal Valentín H.

Trest si má odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Súčasťou rozsudku je aj uloženie ochranného dohľadu na dva roky a náhrada nákladov na pohreb zavraždenej. S nárokom na úhradu nemajetkovej ujmy odkázal súd poškodených rodičov na civilný proces.