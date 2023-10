Závažné zistenia z únosu študentky. Do stehna jej pichol sedatíva a omámenú ju naložil do auta. Za znásilnenie mu hrozí 15 rokov

Hamran: Prípadu zranenej študentky sa venujeme ako Kuciakovej vražde Video

V uznesení Mestského súdu Bratislava I., ktoré má denník Pravda k dispozícii, sa spomína, že polícia našla u obvineného ketamín, ihly a na posteľnej plachte u neho doma zaistili stopy DNA, ktoré sa zhodovali s DNA profilom poškodenej. Pri rekonštrukcii prípadu polícia pracovala s výpoveďami viac ako desiatky svedkov.

Dvadsaťdvaročná Soňa zmizla v nedeľu 10. septembra nadránom, keď nastúpila do autobusu smerom domov, no tam už nedorazila. Po zhruba 25 hodinách ju našli ležať v bezvedomí a s viacerými zraneniami pred nemocnicou na Antolskej v Petržalke. Prípad policajti vyšetrujú ako trestný čin znásilnenia. „Na základe doposiaľ vykonaných dôkazov dňa 15. 09. 2023 bolo vznesené obvinenie pre zločin znásilnenia 54-ročnému Ivanovi P. z Bratislavy. V prípade preukázania viny páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov,“ zdôraznil hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff. Obvinený skutok popiera. Odmieta vypovedať no súd dospel k jednoznačnému záveru, že v danom štádiu nie je možné nahradiť väzbu žiadnou inou z možných alternatív.

Čítajte viac Brat priateľa vypátranej študentky: Pomôžme Soni žiť bez toho, aby si na to vôbec spomenula

Omámil ju injekciou

Oznámenie o tom, že Soňa je nezvestná, polícia prijala v nedeľu 10. septembra. Vypátraná bola v pondelok 11. septembra na lavičke v blízkosti nemocnice na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke. Naposledy ju videli, keď nadránom na Zochovej ulici nastupovala do autobusu číslo N95. O 3:40 vystúpila na zastávke Záporožská v Petržalke približne 150 metrov od bydliska.

Podľa uznesenia Mestského súdu Bratislava I. bol obvinený v čase o 03:52 v nedeľu v Bratislave na Vilovej ulici pred vchodom do obytného domu a „ľstivým konaním intravenózne vpichmi“ do stehna aplikoval obeti neznámu látku s obsahom benzodiazepínu, čím jej privodil intoxikovaný a omámený stav.

„Následne ju odniesol na rukách a naložil do bielej Škody Fabia Combi. Autom ju odviezol k sebe domov. Tam ju držal proti jej vôli približne 25 hodín. Za ten čas jej aspoň štyrikrát do stehna vpichol neznámu látku s obsahom benzodiazepínu a svoju obeť znásilnil,“ spomína súd.

Poškodenú našli v pondelok nad ránom o 03:59 v Bratislave na Antolskej ulici v blízkosti urgentného príjmu Nemocnice sv. Cyrila a Metoda. Zdravotníci jej na tele našli odreniny, reznú ranu na pravom boku a dva dni musela byť hospitalizovaná.

Čítajte viac Polícia zadržala podozrivú osobu v prípade zmiznutia študentky. Má údajne ísť o záchranára

Podozrivého zadržala polícia vo štvrtok 14. septembra v okolí Pezinskej Baby. Neskôr s ním prišla na záchranársku stanicu vo Vajnoroch, kde zaisťovala dôkazy a lieky, ktoré sa nachádzali u muža v skrinke. Opiátmi, ktoré odcudzil v práci, údajne omámil Soňu, a tak sa jej zmocnil. Lieky vraj na stanici zmizli aj v minulosti. Pár dní pred únosom aj po ňom si obvinený vzal voľno, čo tiež podľa polície poukazuje na jeho spojenie s prípadom. Na stanici, kde pracoval, údajne chýbalo veľké množstvo diazepamu, ktorý bol použitý aj v prípade mladej študentky.

Pre televíziu Markíza prehovoril muž, ktorý obvineného 54-ročného zdravotníka z bratislavských Vajnor pozná. Vraj má výbušnú povahu a býval často agresívny na pacientov. Napriek tomu v práci trávil väčšinu času, niekedy aj 300 hodín mesačne. Údajne sa na neho opakovane sťažovali praktikantky, ktoré obťažoval, no nikto to neriešil. Obvinený je rozvedený a má dve deti.

DNA, kamery a sedatíva

Pri prehliadke vozidla bola zaistená biologická stopa z kľučky na sťahovanie pravých zadných okien, ktorá obsahovala DNA zhodnú s DNA profilom poškodenej.

U útočníka zabavili aj posteľnú plachtu, na ktorej boli škvrny s rovnakou DNA a biologické stopy našli aj u neho vo vani. Nechal si aj jej nohavičky a v policajti v byte našli ihly, rôzne roztoky či druhy zdravotníckeho materiálu ako aj sklenené ampulky a liečivá.

Útočníka usvedčilo aj množstvo kamerových záznamov. Polícia pracovala so zábermi zo zastávky MHD Zochova ako aj autobusu nočnej linky MHD N95, z predajne na Vilovej ulici, ale aj s kamerovými záznammi z pondelka, keď bola poškodená nájdená pri centrálnom príjme nemocnice.

„Z kamerových záznamov bolo vykonané trasovanie vozidla Škoda Fabia Combi bielej farby,“ uvádza sa v uznesení.

Keď páchateľa zadržali, našli u neho hnedú ampulku s injekčným roztokom ketamínu. Ketamín je celkové anestetikum s výrazným analgetickým účinkom. Známy je tiež ako sedatívum pre kone. Našli u neho aj ampulku Haloperidolu. To je liek obsahujúci liečivo, ktoré patrí do skupiny liekov, nazvaných “neuroleptiká“ a je to typické antipsychotikum.

V spomínanom aute zase zaistili lieky – paracetamol, tabletky Loperamid a krém Mesocain.

Sexuálny motív

Súd pri vzatí do väzby prihliadal na spôsob spáchania skutku. „Obvinený si skutok vopred naplánoval, obstaral si k nemu prostriedky, pripravil miesto, kde poškodenú držal.“

Súd vzal do úvahy aj to, že pri prehliadkach zaistili množstvo omamných látok a z toho vyplývala obava, že obvinený plánoval aj ďalšie útoky. To, že ho vyhodili z práce, a tak nemal ďalší prístup k omamným látkam, podľa súdu nenasvedčovalo tomu, že by obvinený nepokračoval v páchaní trestnej činnosti. Obával sa totiž toho, že mal podobný materiál uschovaný aj na iných miestach, nielen doma a v práci

„Skutok obvinený spáchal zo sexuálneho motívu a teda nemožno vylúčiť, že trpí nejakou formou sexuálnej deviácie alebo inou duševnou poruchou, a preto by mohol byť nebezpečný pre spoločnosť,“ uvádza sa v uznesení.