Epidémia žltačky na východe: Choré deti zaplnili nemocnice

Situácia je natoľko závažná, že v prípade mimoriadneho zhoršenia stavu starostovia a hygienici zvažujú aj stráženie obcí, kde žltačka prepukla. Peter Harvan, prednosta Okresného úradu Prešov, priznal, že epidemiologická situácia je pomaly „ako počas covidu“. Pracovníci Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach (DFN) celý tento rok zápasia s hepatitídou typu A u detí z okolia Košíc. Toto ochorenie sa ešte na prelome rokov rozšírilo na košickom Luníku IX a vo februári vzniklo nové ohnisko v Moldave nad Bodvou. Momentálne sa ohniská nákazy podľa informácií zverejnených na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove nachádzajú v obciach Žehňa, Tuhriná, Červenica, Lesíček. No ochorenie sa šíri aj v Boliarove, Rankovciach, Kecerovciach, Abranovciach a Varhaňovciach.

Zdravotnícke zariadenia už zareagovali preventívnym zákazom návštev pacientov a hoci majú nemocnice kapacity pre detských infekčných pacientov naplnené skoro na maximum, hygienici nateraz neodporúčajú vyhlásenie mimoriadnej situácie. Zdôrazňujú, že v tejto chvíli by mala polícia venovať zvýšenú pozornosť pohybu obyvateľov z obcí, kde ochorenie nekontrolovateľne zúri. Žltačka sa aktuálne najviac šíri medzi deťmi do 15 rokov.

Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) sa rok 2023 počtom infikovaných blíži k rekordu z roku 2016, keď bolo 1 362 prípadov hepatidídy typu A. „V čase od 1. januára do 4. októbra bolo hlásených 997 prípadov ochorení na vírusovú hepatitídu typu A,“ spresnil pre denník Pravda Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ. Pre porovnanie – počas pandemických rokov 2020 a 2021 bolo na Slovensku podľa štatistík úradu 23 prípadov.

Rodičia z chudobnejších častí obcí tvrdia, že dbajú na to, aby si ich deti umývali ruky, keď prídu domov. Na obchodoch a poštách sa objavili výzvy na umývanie rúk a do ich priestorov sa po pandémii vrátili dezinfekčné fľaše. V školách na hygienu dohliadajú pedagógovia, no problematická je inkubačná doba ochorenia. Teda čas, keď je pacient infekčný a známky ochorenia sa ešte naplno neprejavili. Pri vírusovej hepatitíde pacient od nakazenia nevykazuje žiadne príznaky, vyzerá zdravo, no ochorenie šíri. Pri žltačke typu A je inkubačná doba 50 dní. Ešte v auguste nariadil hygienik očkovanie detí od jedného do 15 rokov, aj tak stále pribúdajú nové prípady. Infektológ Pavol Jarčuška priblížil, že ak je človek už infikovaný a dostane vakcínu, tá bude, žiaľ, neúčinná. Aby toho nebolo málo, ešte aj tie vakcíny chýbajú.

Zákaz návštev v nemocnici V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach je momentálne hospitalizovaných 29 pacientov s vírusovou hepatitídou typu A, pred týždňom to bolo 10 pacientov. „Pokiaľ by počet týchto pacientov naďalej stúpal, sme pripravení aj na prípadnú reprofilizáciu lôžok. Situácia s ohniskami nákazy v Košiciach a okolí nie je priaznivá, preto sa UNLP vopred pripravuje na možné zhoršovanie situácie,“ podotkla hovorkyňa univerzitnej nemocnice Monika Krišková. Z dôvodu maximálneho eliminovania rizika šírenia vírusu hepatitídy typu A, a tiež znižovania rizika šírenia respiračných ochorení zaviedli v nemocnici aj zákaz návštev pacientov.

Plné infekčné oddelenia

Aktuálna situácia v súvislosti s hepatitídou typu A je v DFN alarmujúca. Riaditeľ Andrej Koman potvrdil, že všetky lôžka infekčného oddelenia sú obsadené. „Na 25 lôžkach detského infekčného oddelenia leží aktuálne 25 pacientov s hepatitídou, z toho v utorok bolo prijatých sedem nových pacientov z Keceroviec, Boliarova a mestskej časti Košice-Šaca,“ uviedla nemocnica s tým, že nie je kam umiestniť pacientov s inými diagnózami.

Do hry teraz nastupuje epidemiologický plán reprofilizácie iných oddelení. Presuny detských pacientov sú obmedzené tým, že nemôžu ísť do nemocníc pre dospelých, pretože v nich chýbajú pediatri a bolo by to porušenie zákona. Podľa Komana sa DFN pričinila o zníženie počtu nových prípadov priamo v teréne. Očkovaním sa podarilo eliminovať šírenie v Moldave nad Bodvou. Začiatkom leta však už začali pribúdať nové ohniská ochorenia v iných oblastiach. K očakávanému dlhodobému poklesu pacientov so žltačkou tak nedošlo. „Od začiatku roka do dnešného dňa evidujeme už viac ako 400 detských pacientov s hepatitídou typu A,“ dodal.

Situácia nie je o nič lepšia ani v Prešove. Protiepidemická komisia v stredu po rokovaní priblížila, že situácia sa zhoršuje aj v prešovskej nemocnici, kde je na infekčnom oddelení hospitalizovaných 85 pacientov so žltačkou a kapacita oddelenia je 90 lôžok.

Infekčné oddelenie v športovej hale

Hlavný hygienik ÚVZ Ján Mikas priznal, že ministerstvo zdravotníctva podniká kroky, aby doviezlo vakcíny ešte zo zahraničia. Výsledky Mikasových krokov sa pacienti dozvedia na budúci týždeň. Budúcu stredu 11. októbra zasadne v Prešove protipandemická komisia, aby zhodnotila aktuálnu situáciu. Ak sa prijaté opatrenia neukážu ako dosť účinné, je možné, že v okrese vyhlásia mimoriadnu situáciu. Pacienti z nemocnice by v takom prípade nesmerovali domov, ale do karantény.

Hlavný hygienik neskrýva obavy a považuje aktuálnu situáciu v Prešovskom okrese za možné riziko vzniku ďalších epidémií. Nateraz je podľa neho ťažké vyjadriť sa k prognóze. Za najvypuklejší problém označil počet voľných lôžok v prešovskej nemocnici. „V súčasnosti prebieha rokovanie na úrovni ministerstva zdravotníctva so zdravotníckymi zariadeniami v rámci Prešovského kraja, kde diskutujú, ako by mohli pomôcť, prípadne prevziať nejakých pacientov,“ povedal.

Prednosta Okresného úradu Prešov Harvan skonštatoval, že v prípade potreby sú pripravené športové haly na to, aby mohli prijať takýto počet ľudí. „Dajme tomu do 30 až 40 detí,“ priblížil svoj odhad. Mikas priznal, že aktuálne prebieha rokovanie so zdravotníckymi zariadeniami, ako by mohli pomôcť túto situáciu zvládnuť. Nákaza sa však nešíri len medzi deťmi. V prešovskej reštaurácii sa infikovalo deväť zamestnancov a zákazníkov.

