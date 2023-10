Povolebný prieskum SANEP: Akú koalíciu chcú občania? Koho uprednostňujú voliči Hlasu?

Predseda víťaznej strany Smer Robert Fico bol v pondelok poverený prezidentkou Zuzanou Čaputovou zostavením vlády v horizonte štrnástich dní.

Fico po rokovaní s predstaviteľmi SNS Video

Po voľbách to najskôr vyzeralo na štyri možnosti vzniku vládnej koalície. Pre vyjadrenia niektorých lídrov strán, ktoré sa do Národnej rady dostali, to však teraz skôr vyzerá na vznik dvoch možných koalícií. Vedenie KDH totiž spojenie s Hlasom a Smerom vylúčilo a šéf KDH Milan Majerský vidí veľké prekážky aj v spojení so stranou Progresívne Slovensko. V prípade KDH však ešte musí rozhodnúť celoslovenská Rada KDH, ktorá sa bude konať v čase, keď sa šéfovi Smeru Robertovi Ficovi bude končiť poverenie na zostavenie vlády.

Podľa výsledkov volieb je ďalej zrejmé, že kľúčovú úlohu pre úspešné zostavenie vlády bude mať strana Hlas na čele s jej predsedom Petrom Pellegrinim, ktorá skončila vo voľbách na treťom mieste so ziskom 14,7 percent voličských hlasov a do poslaneckých lavíc zasadne 27 ich poslancov.

Spoločnosť SANEP sa z tohto dôvodu zamerala v aktuálnom exkluzívnom prieskume pre televíziu ta3 na to, akú vládnu koalíciu by najviac preferovali občania, a tiež na to, aké preferencie ohľadom vzniku vládnej koalície majú práve voliči a sympatizanti strany Hlas.

Ľudia by najviac preferovali vládnu koalíciu, ktorá by vznikla v zložení strán Smer, Hlas a SNS. Tento variant by si prialo 49,2 percent občanov Slovenskej republiky.

Druhou najpreferovanejšou koalíciou by bola vláda v zložení Progresívne Slovensko, Hlas, SaS a KDH. Tento variantu vládnej koalície by si prialo 32,7 percent obyvateľov.

Treťou najpreferovanejšou koalíciou by potom bola vláda v zložení Smer, Hlas a KDH. Táto prípadná koalícia má podporu 12,3 percenta ľu­dí.

Najmenej preferovanou možnosťou vzniku vládnej koalície je potom vláda zložená zo strán Hlas, Smer, KDH a SNS. Tento variant by si prialo iba 4,4 percent obyvateľov Slovenska. 1,4 percenta ľudí nemá v tejto otázke jasno.

A čo by preferovali voliči a sympatizanti strany Hlas? Za najlepšie považujú vznik vládnej koalície v zložení Hlas, Smer a SNS. Pre túto variantu sa vyslovilo 62,2 percent voličov Pellegriniho strany Hlas.

Druhou najpreferovanejšou koalíciou by potom bola vláda v zložení Hlas, Smer a KDH. Táto prípadná koalícia má podporu 21,1 percenta voličov Hlasu.

Vládnu koalíciu v zložení Hlas, Progresívne Slovensko, SaS a KDH by si prialo 11,8 percent voličov strany Hlas, najmenej preferovaná by potom bola koalícia v zložení Hlas, Smer, KDH a SNS. Tento variant by si prialo iba 4,1 percent voličov strany Hlas.

Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 3. – 5. októbra 2023. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 1 236 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov. Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí + –1,5%. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.