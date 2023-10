Druhý proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Kováčikom pokračuje výsluchom odsúdeného Kučerku

Na programe pojednávania je výsluch právoplatne odsúdeného bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Keďže ten sa nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl, výsluch sa uskutočňuje prostredníctvom telemostu v sídle súdu v Pezinku. Rovnakým spôsobom v stredu 4. októbra vypočuli aj ďalšieho bývalého príslušníka NAKA, neprávoplatne odsúdeného Jána Kaľavského.

Podľa obžaloby podnikateľ Peter Košč, ktorý má blízko k Slovenskej informačnej službe a momentálne je na úteku, podplatil v roku 2016 Kováčika prostredníctvom Bernarda Slobodníka sumou 50-tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach.

Najvyšší súd SR (NS SR) uznal 24. mája minulého roku Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby. Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi. Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur. Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.