Mikulec: Zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine nie je správnym rozhodnutím

Zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine nie je podľa bývalého ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) správne rozhodnutie. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že Slovensko bolo od začiatku vojny na Ukrajine konzistentné v tom, že pomáhalo Ukrajine a dodávalo jej aj zbrane.

„Myslím si, že ich veľmi potrebovali a boli sme za to aj ocenení. Dokonca na rokovaniach v rámci NATO bolo Slovensko vyzdvihnuté ako sused Ukrajiny, ktorý bol veľmi aktívny," uviedol Mikulec a pokračoval s tým, že zámer Roberta Fica zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine, ako vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej, že pri otázke poskytnutia ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine treba rešpektovať výsledky volieb a počkať na závery rokovaní o zostavení vlády sú ústupkom, za ktorú si Slovensko vyslúžilo kritiku v zahraničí.

„Už dnes sa ozývajú mnohé krajiny. Nie je to vnímané ako pozitívne. Robert Fico je mnohými krajinami vnímaný ako trójsky kôň Vladimíra Putina a Moskvy. Zahraničnopolitické smerovanie je pre nás kľúčové a my absolútne budeme podporovať všetky možné snahy o to, aby sme zostali v priestore smerom na západ, členom EÚ a NATO," vyhlásil Mikulec s tým, že ak chce byť Slovensko platným členom EÚ a NATO, tak aj takéto rozhodnutia sp veľmi dôležité.

Poslanec Tomáš Valášek (PS) vyjadril v otázke vojenskej pomoci Ukrajine súhlas s Mikulcom. „Myslím si, že prezidentku ctí, že chce rešpektovať výsledky volieb, ale aplikácia toho princípu v tomto prípade nesedí," uviedol Valášek a dodal, že nerozumie, prečo nastala situácia, keď sa o balíku vojenskej pomoci pre Ukrajinu rozhoduje až po voľbách.

„Posledný balík vojenskej pomoci Ukrajine odišiel v apríli. Medzičasom prišla nová vláda, ktorá vládla síce iba chvíľu, ale s plnými právomocami a mohla slobodne rozhodnúť o ďalšej vojenskej pomoci. Nerozhodla a balík nakoniec prišiel až po voľbách. Tá pomoc mala prísť pred mesiacmi," uviedol Valášek a uzavrel s tým, že za túto situáciu a za to, že sa o vojenskej pomoci Ukrajine rozhoduje päť minút po dvanástej, nemôže ani Robert Fico, ani predošlá vláda, ale úradnícka vláda.