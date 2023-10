Za každý život tri roky. Nikto sa nám neospravedlnil, ani rodina, ani ten svinský klub, hnevajú sa pozostalí po Dědečkovej jazdy smrti

Otec jednej z obetí po vynesení rozsudku. Nikto sa nám neospravedlnil, ani rodina, ani ten svinský klub, hnevá sa Video

Dědeček dostal 8. júna 2023 za usmrtenie piatich mladých ľudí na zastávke v centre Bratislavy 15-ročný trest odňatia slobody a zákaz viesť motorové vozidlo na desať rokov. Trest si odpykáva v zariadení s minimálnym stupňom stráženia. V júni sa na výške trestu zhodla prokuratúra i obhajoba a súhlasil aj súd. To však nestačilo generálnemu prokurátorovi Žilinkovi.

„Uložený trest odňatia slobody považujem za neprimerane nízky, dôsledne nezohľadňujúci spôsob spáchania činu, jeho následky a osobu páchateľa. V neposlednom rade nezabezpečuje ani generálnu prevenciu, výchovný vplyv, teda odradenie iných od páchania obdobných trestných činov,“ uviedol Žilinka. Krajskému prokurátorovi vydal pokyn, aby proti rozsudku z júna podal odvolanie v neprospech obžalovaného pre nesprávnosť výroku o treste, no nakoniec neuspel.

Hovorca Krajského súdu Bratislava Pavol Adamčiak po pondelkovom pojednávaní vyhlásil, že rozsudok je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať. „Odvolaniu prokurátora nebolo vyhovené a súd sám rozhodol tak, že obžalovanému uložil trest 15 rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia,“ ozrejmil.

To však nenechalo chladnými prítomných poškodených a pozostalých. Tým ostali len oči pre plač a napriek tomu, že sa k nim Dědeček aj v záverečnej reči prihováral, ich odhodlanie držať ho za mrežami čo najdlhšie nezlomil.

Odvolací súd len sčasti zmenil výroky o náhrade škody, ktoré určil prvostupňový Mestský súd Bratislava I. „Piatich zabije, piatich ťažko zraní a ako keby sa nechumelilo. Nemám slov na to, čo sa v našom štáte a v našom súdnictve deje,“ zdôraznil po verdikte otec jednej z obetí.

Neverí ľútosti Dědečka a je presvedčený, že súdu klamal. „Keď ste počúvali jeho vyjadrenia, jedno si protirečí s druhým. Klame, len sa mu z huby práši,“ spresnil. Je aj naďalej presvedčený, že tak koná s vidinou kratšieho trestu.

Nestačí mu ani, že by sa Dědeček po prepustení venoval osvete proti alkoholu. „On je blbec. Nemal piť a nebolo by treba ani kampaň robiť. Hovoril, že chce, aby deti nepili. Ktoré deti pijú? Asi jeho, naše nie. Aj jeho ožratý syn sedel s ním v aute,“ upozornil.

Podotkol, že od skutku sa nikto z rodiny či z Dědečkovej práce neospravedlnil. „Nikto z toho svinského klubu sa neospravedlnil. Bol v pracovnej dobe a počas nej pil alkohol,“ ozrejmil.

Neverí ani slovám o eutanázii, ktoré Dědeček vyslovil počas záverečnej reči. „Keby sa dalo, vypol by som sa hneď. Je to ťažké,“ skonštatoval Dědeček s tým, že ak by sa dalo, požiadal by o eutanáziu. „Na jednej strane chce ísť na slobodu a na druhej chce eutanáziu. Nech si rozmyslí, čo vlastne chce. Hovoril, že má nočné mory a nič si nepamätá. Buď má nočnú moru a pamätá si, čo sa stalo, alebo nemôže mať nočné mory, súd mu tie jeho báchorky zhltol,“ skonštatoval.

Dodal, že potom, čo dnes zažil, neverí v spravodlivosť na Slovensku. „Videli ste, ako tie matky plačú, my máme nespavosť do konca života a súd rozhodne takto,“ priznal. Prekáža mu aj to, že si 15-ročný trest odpyká v najnižšom stupni stráženia. „Môže chodiť do práce, môžem ho stretnúť v kaviarni,“ uzavrel.

Advokát Marco Polakovič, zástupca rodiny Hlaváčovcov, priblížil, že jeho klienti sa pojednávania nezúčastnili. „Ale ako ste mohli vidieť, ostatní pozostalí neboli s rozsudkom spokojní. Sudca síce zhodnotil, že rozsudok je spravodlivý a my ho musíme rešpektovať, neviem ale, ako ho môžeme považovať za spravodlivý, keď vyhaslo päť mladých životov,“ skonštatoval.

Nemyslí si však, že dnešný verdikt bude mať odstrašujúci vplyv na alkohol za volantom. „Môžeme o tom len polemizovať,“ uzavrel advokát.