Čaputovej slová o zastavenej pomoci Ukrajine nesedia, tvrdí Naď. Výhrady majú aj v Česku

Hlava štátu nerozhoduje o vojenskej pomoci a ani na jej darovanie nedáva súhlas, opakovane vysvetľuje kancelária slovenskej prezidentky. Kritike pritom čelí už vyše týždňa, a to pre medializované informácie o tom, že spolu s premiérom Ódorom rozhodla o zastavení vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Podľa informácií, ktoré minulý týždeň priniesol Denník N, sa dvaja ústavní činitelia zhodli, že dodávky nemá riešiť úradnícka vláda a v tejto otázke treba rešpektovať výsledky parlamentných volieb. Ich víťazom sa stala strana Smer a jej líder Robert Fico voličom sľuboval neposlať „ani náboj Ukrajine“.

„Všetky politické strany, ktoré dnes na základe poverenia rokujú o novej vláde, takúto pomoc jednoznačne odmietajú. V tejto situácii by nebol dobrý precedens rozhodnúť o poskytnutí vojenského materiálu pri zmene politickej moci po akýchkoľvek voľbách. Dnes ani v budúcnosti,“ reagoval hovorca prezidentskej kancelárie Martin Strižinec.

Čaputová svoj postup obhajovala aj cez víkend, v relácii TV Markíza Na telo pripomenula, že vláda v téme vojenskej pomoci rozhoduje sama. „Tvrdenie, že som zastavila nejakú vojenskú pomoc, nesedí, pretože vôbec som nemala možnosť rozhodnúť. Ale prebiehala debata medzi mnou a premiérom Ódorom, kde sa ma pán premiér chcel spýtať na názor – čo si myslím. Predostrel mi svoje videnie situácie a ja som na konci mohla povedať len to, že s ním súhlasím,“ zdôraznila Čaputová.

Predseda vlády Ódor tiež vysvetľoval, že podpora ukrajinskej ofenzívy nebola zastavená úplne. „To, čo sa zastavilo teraz, je len nejaká časť balíka, ktorá doteraz nebola predložená na vládu. Ale vzhľadom na povolebnú situáciu nech o tom rozhodne už ďalšia vláda,“ uviedol premiér.

Problém sa vraj vyskytol na jar

Hoci na Slovensku sa snažia argumentovať výlučne vo vnútropolitickom rozmere, správa vyvolala reakcie aj v zahraničí. V Rusku ju zhodnotili ako náznak toho, že Ukrajina stráca podporu Západu a najbližších európskych spojencov.

Na Ukrajine postup slovenských úradov pripísali ruskému vplyvu. „Treba si uvedomiť, že vplyv ruských agentov na Slovensku je úplne šialený. Najskôr boli v Prahe, ale potom, vzhľadom na to, že im tam dali trochu zabrať, sa presunuli do Bratislavy,“ reagoval tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov.

S kritikou vystúpil aj český premiér Petr Fiala, na summite európskych lídrov v Granade uviedol, že nepovažuje za úplne šťastné, aby Slovensko neposkytovalo ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej agresii. Kyjev podľa neho zvádza boj aj za mier v Európe, a preto je potrebné ho naďalej podporovať.

Podľa zistení českého Deníka N však kancelária Čaputovej mala problém so zaslaním ďalšieho balíka vojenskej pomoci ešte na jar, teda pred vymenovaním úradníckej vlády a oficiálnym vyhlásením predčasných volieb. Podľa zdrojov z diplomatického prostredia sa Česko preto v lete obrátilo na slovenskú vládu s ponukou, aby vojenský materiál prešiel na české územie, Praha by ho následne odovzdala Ukrajine. Slovensko údajne ponuku odmietlo.

Rakety? Lietadlá? Ukrajinci potrebujú odmínovacie tanky Video Zdroj: US Army

„Všetci by hneď pochopili, že to má ísť na Ukrajinu, a len by sme ukázali, že to nie sme schopní urobiť sami a musíme na to využívať susednú krajinu. Ale zvažovalo sa to ako reálna možnosť,“ tvrdí zdroj zo slovenskej diplomacie.

Informácie, že o zastavení zásielok vojenskej pomoci sa rozhodlo ešte na jar, pre Pravdu potvrdil aj vtedajší minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati). „Pani prezidentka mi povedala, aby sme už nič nechystali, lebo už nepodporí žiadnu pomoc. Čiže my sme nič nechystali, kým som ja odišiel,“ uviedol pre Pravdu exminister.

Prezidentská kancelária to však popiera. Zdôrazňuje, že vždy podporovala vojenskú pomoc Ukrajine a je vo svojom postoji konzistentná. „Exministrovi som navrhla, aby sme poslali všetku vojenskú pomoc, ktorú si ešte môžeme dovoliť a ktorá neoslabí našu armádu, v jednom balíku, aby vojenská pomoc Ukrajine už nebola zneužívaná v predvolebnej kampani,“ uvádza sa v stanovisku hlavy štátu.

Nezhodujú sa ani v názoroch na to, prečo sa na Ukrajinu nedostal ani ďalší balík, ktorý bol údajne dohodnutý v júli počas návštevy Volodymyra Zelenského v Bratislave. „Ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničných veci a ukrajinská strana identifikovali konkrétny balík pomoci. Pani prezidentka k tomu povedala, že z vnútropolitických dôvodov to zablokovala,“ hovorí Naď.

Podľa Čaputovej táto dodávka dostala jej podporu: „Žiaden balík vojenskej pomoci, ktorý jeho ministerstvo pripravilo, som „nestopla“, naopak, každý balík pomoci som aj verejne obhajovala.“ Ak by v lete neexistovali žiadne prekážky s posielaním vojenského materiálu, nie je jasné, prečo v lete s ponukou o sprostredkovanie dodávok prišlo Česko. Prezidentka reaguje, že nikdy o podobnej ponuke nebola informovaná.

Ohrozené spôsobilosti

Čaputová za problémové považuje nielen načasovanie novej dodávky vojenskej pomoci, ale aj jej obsah. Verejne sa hovorilo len o poskytnutí munície pre tanky T-72. Z vyjadrení prezidentky však vyplýva, že z Ukrajiny prišla požiadavka aj na techniku, bez ktorej obranyschopnosť Slovenska môže zostať oslabená.

„Keby to bola len munícia, bola by to úplne iná otázka, úplne iný predmet debaty. Rozumiem pánovi premiérovi, aj som s ním úplne súhlasila v tom, že o prípadnom oslabení obranných spôsobilostí musí rozhodnúť nová vláda,“ uviedla prezidentka.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Zuzana Čaputová Prezidentka Zuzana Čaputová

Bývalý šéf obrany Naď s týmto výrokom zásadne nesúhlasí. „To nebolo také, že všetko alebo nič. Ten argument jednoducho nesedí,“ reagoval pre Pravdu. Keď mala problém s nejakou položkou balíčka, tak mohla odísť aspoň munícia, myslí si exminister. Jej zásoby na Slovensku sú dostatočné, navyše rezort obrany identifikoval muníciu pre sovietske tanky ako nadbytočnú a neupotrebiteľnú. Darovanie tohto vojenského materiálu by zrejme obranyschopnosť krajiny neovplyvnilo.

Na stranu prezidentky Čaputovej sa prikláňa vojenský expert a generál Pavel Macko. Podľa neho je jej postup pochopiteľný, poskytnutie vojenského materiálu Ukrajine pred voľbami alebo po tom, ako v nich zvíťazil Smer, bolo politicky citlivé. Keď súčasťou balíka mala byť technika, ktorá je stále spôsobilá pre našu obranu, rozhodnúť o nej má nový šéf obrany, myslí si. „Také rozhodnutie má dopad na našu obranyschopnosť, a tak ho má vykonať ten, kto má na to reálny mandát a kompetenciu,“ povedal pre Pravdu.

Otázne naďalej zostáva aj to, ktorá vojenská technika bola dôvodom na zastavenie pomoci. Slovensko už má totiž za sebou aj odvážnejšie riešenia v oblasti poskytovania zbraní pre Ukrajinu. Ako prvé napríklad poskytlo Kyjevu systém protivzdušnej obrany S-300. V marci tiež spolu s Poľskom dodalo ukrajinským vzdušným silám bojové lietadlá MiG-29 a stalo sa tak v čase, keď iné krajiny o podobnom kroku ešte len uvažovali.

Do boja s Ruskom. Slovenské migy odleteli na Ukrajinu Video Zdroj: TV Pravda

Ozbrojené sily však v týchto prípadoch mali garantovanú náhradu za poskytnutú techniku. Spojenci z NATO napríklad požičali Slovensku modernejšie systémy protivzdušnej obrany ako náhradu za S-300 a nahradiť sovietske MiG-y majú nové americké stíhačky F-16, ktoré majú prísť už v januári.

Jedinou zatiaľ nenaplnenou požiadavkou Ukrajiny bolo dodanie aj tankov T-72, ktoré má slovenská armáda a na bojisku túto techniku používajú ukrajinskí vojaci. Slovensko spojencom v NATO ponúkalo, že dodá tanky, ak za ne v pomere jedna k jednej dostaneme tanky Leopard 2. Tento scenár sa však nenaplnil a všetkých 30 tankov T-72 zostalo u nás. Ministerstvo obrany nechcelo špecifikovať, aká technika mala byť súčasťou pozastaveného balíka vojenskej pomoci.

„Podrobnosti nebudeme konkretizovať vzhľadom na bezpečnosť prípadných budúcich balíkov pomoci,“ reagovalo na otázky Pravdy s tým, že rezort obrany vždy berie do úvahy svoje kapacitné limity, ako aj potrebu zabezpečenia vlastných ozbrojených síl a udržania úrovne obranyschopnosti SR. Priblížiť detaily dohodnutej vojenskej pomoci nechcela ani kancelária ukrajinského prezidenta, k zaslaným otázkam Pravdy sa nevyjadrili. Podobne na ne neodpovedal ani Úrad vlády SR, ktorý sa mal podieľať na zastavení balíka.

Sklady sú plné

Slovensko doposiaľ poskytlo Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote okolo 700 miliónov eur. Väčšinou išlo o zbrane, ktoré boli pre slovenskú armádu z dlhodobého hľadiska nepoužiteľné. Napríklad stíhačky MiG-29 putovali na Ukrajinu až potom, ako ich vzdušné sily vyradili z prevádzky, a to aj pre nedostatok pilotov.

Časť pomoci bola Slovensku uhradená z takzvaného Európskeho mierového nástroja. Ministerstvo obrany za darovanú techniku získalo kompenzáciu vo výške 82 miliónov eur a armáda do výzbroje dostala dva systémy protivzdušnej obrany krátkeho dosahu v hodnote 225 miliónov eur.

Naposledy Slovensko posielalo vojenskú pomoc na Ukrajinu v júni, jej súčasťou bola munícia, osobné vybavenie vojakov, palivo a bojové vozidlá pechoty. Úradujúci minister obrany Martin Sklenár zdôraznil, že ozbrojené sily naďalej disponujú značným vojenským arzenálom. „Naše ozbrojené sily majú k dispozícii veľké množstvo vybavenia a výzbroje, ktoré by akákoľvek vláda mohla zvážiť ako formu podpory Ukrajiny,“ uviedol s tým, že bojaschopnosť armády ohrozená nie je.

Ani prípadné darovanie pozemnej techniky, o ktorú má Ukrajina záujem, neohrozí bezpečnosť Slovenska, súhlasí generál Macko. „Slovensko sa spolieha na kolektívnu obranu a v prípade potreby spojenci prídu so svojou technikou. To nie je v polohe, že bez nej prestane svet existovať,“ vysvetľuje generál. Preto sa rozhodnutie o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine nachádza výlučne v politickej rovine, zhrnul Macko. Ak by sa nová vláda nestotožnila s predvolebnými vyhláseniami Roberta Fica, techniku môže poskytnúť.