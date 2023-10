Smer, Hlas a SNS sa dohodli, podpísali memorandum. SaS: Novú koalíciu budú spájať kšefty a korupcia

Lídri strán Smer, Hlas a SNS sa dohodli na rozdelení postov v budúcej vláde. Vyplýva to z memoranda o porozumení, ktorý dnes podpísali predseda Smeru Robert Fico, líder Hlasu Peter Pellegrini a šéf SNS Andrej Danko. Podľa dohody má Hlas získať post predsedu parlamentu, Smer kreslo predsedu vlády, strane SNS vytvoria nové ministerstvo. Deje sa tak necelé dva týždne po konaní predčasných parlamentných volieb.

Fico po podpise memoranda potvrdil, že sa bude uchádzať o post premiéra, novú vládu chce mať zostavenú čo najskôr. Uviedol, že ako budúci premiér sa zasadí o to, aby sa životná úroveň na Slovensku neznižovala. Návrh štátneho rozpočtu z dielne úradníckej vlády ich podľa jeho slov k ničomu nezaväzuje a konsolidácia verejných financií nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu.

Podpísané memorandum podľa Petra Pellegriniho plne zodpovedá všetkým prioritám a predstavám strany Hlas. Pellegrini vyjadril nádej, aby čo najskôr vznikla vláda, ktorá nebude obťažovať občanov svojimi vnútornými hádkami, politickými vnútornými rozpormi, ale od prvého dňa začne riešiť problémy aj vnášať impulzy dlhodobého charakteru. Prezidentku Zuzanu Čaputovú požiadal líder Hlasu o maximálnu súčinnosť.

„Už nemáme čas ani luxus, aby sme mohli mať vládu, ktorá sa bude učiť, aké je to vládnuť, alebo ktorá bude potrebovať mesiace, ak nie roky, aby odstraňovala extrémne ideologické rozdiely medzi sebou. A preto som presvedčený, že aj naše rozhodnutie vstúpiť do tejto koalície je správne,“ vyhlásil Pellegrini. Verí, že nielen memorandum, ale aj koaličná zmluva a programové vyhlásenie vlády bude reflektovať priority, s ktorými Hlas išiel do volieb.

Predseda národniarov Andrej Danko po podpise memoranda uviedol, že SNS bude konštruktívnym koaličným partnerom. Za SNS bude podľa vlastných slov rád prispievať k stabilite a upokojeniu spoločnosti i riešeniu problémov.

Hoci lídri budúcej koalície nemusia mať zhodné názory, majú podľa Danka cieľ upokojiť spoločnosť. Zdôraznil, že politikov hodnotí občan výsledkami volieb a tie treba rešpektovať. „Sme poučení a pripravení slúžiť a pracovať, každý z nás má iný politický príbeh. Sme predsedovia relevantných politických strán, nemusíme mať zhodné názory,“ povedal novinárom Danko po podpísaní memoranda o porozumení.

V memorande sa píše, že koaličné strany podporia na post predsedu parlamentu kandidáta strany Hlas, pri predsedovi vlády zase podporia kandidáta navrhnutého stranou Smer.

Hlas podľa memoranda získa celkovo sedem ministerstiev, Smer šesť, strana SNS tri ministerstvá, z toho jedno s účinnosťou od 1. januára 2024. Malo by ísť o Ministerstvo cestovného ruchu a športu.

Základným cieľom vládnej koalície bude podľa memoranda o porozumení zvyšovanie životnej úrovne slovenského obyvateľstva.

Strany sa v dokumente ďalej zaväzujú, že konsolidácia „rozvrátených verejných financií nepôjde na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu obyvateľov Slovenskej republiky a umožní prijatie mnohých opatrení na zabezpečenie vyššieho ako predikovaného hospodárskeho rastu.“

Lídri budúcej trojkoalície v memorande vyjadrili „spoločnú vôľu ústavným a zákonným spôsobom realizovať reformu slovenského trestného systému a mechanizmu ochrany ľudských práv“.

Okrem toho garantujú „zahranično-politickú orientáciu SR na základe členstva Slovenska v Európskej únii a NATO a ďalších významných medzinárodných organizáciách pri plnom rešpektovaní suverenity a národno-štátnych záujmov SR a posilňovaní zdravého vlastenectva“.

Slávnostný akt podpísania Memoranda o porozumení sa uskutočnil v priestoroch historickej budovy Národnej rady v Bratislave.

SaS: Novú koalíciu budú spájať kšefty a korupcia

SaS označila memorandum o porozumení medzi Smerom, SNS a Hlasom za zbytočný a falošný dokument. Novú koalíciu, ktorá má na základe dokumentu vzniknúť, budú podľa liberálov spájať skôr kšefty a korupcia, uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Koalíciu temna nebude spájať žiadne absurdné memorandum, ale akurát tak kšefty a korupcia. Dohoda na rozdelení si rajónov pre kradnutie zohľadňuje realitu dnešných dní. Rozkrádanie, prenasledovanie menšín či ohrozenie našej zahraničnopoli­tickej orientácie budú typickou črtou pre novú vládu,“ tvrdí predseda SaS Richard Sulík.

Podpredseda strany Branislav Gröhling tvrdí, že korupcia bude základným kameňom fungovania novej koalície a že predseda Hlasu Peter Pellegrini odovzdal Slovensko do rúk skorumpovaných politikov zo Smeru a SNS.

Líder Hlasu Peter Pellegrini ešte včera potvrdil, že rokovať o vzniku koalície bude len so Smerom a SNS. Je tak isté, že trojkoalícia na čele s Robertom Ficom povedie Slovensko najbližšie štyri roky.

Pellegrini: Nie sme rýchlokvasená strana ani pozbieranci.

„Predsedníctvo Hlasu dnes (utorok – pozn. red.) jednomyseľne rozhodlo o tom, že Hlas bude ďalšie rokovania o budúcej koalícii viesť so stranou Smer a SNS, s nikým iným. Nebudeme už viac viesť ani žiadne polorokovania, ani sondážne rokovania aj napriek mediálnym odkazom a prestrelkám,“ povedal Pellegrini na tlačovej konferencii.