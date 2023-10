Repatriovaní Slováci opísali, čo sa dialo v Izraeli: Obrátilo sa to na horor. Báli sme sa, že sa nám nepodarí odletieť

Repatriovaní Slováci opísali, čo zažili vo vojnou zasiahnutom Izraeli Video Zdroj: TV Pravda

„Ďakujeme za všetko, čo pre nás urobil tento štát,“ neskrývala vďačnosť jedna z repatriovaných Sloveniek, ktorá navštívila Izrael po štvrtýkrát. „Narodil sa mi vnúčik, ktorého som si tam vymodlila, tak som sa išla tento rok poďakovať,“ opísala cieľ cesty. „Som rada, že som už doma, na slovenskej zemi,“ pokračovala. Kým sa dostali do lietadla trvalo to podľa nej dlhšie ako bežne, pretože podľa jej slov absolvovali viac kontrol. V Izraeli bola podobne ako iní o tri dni dlhšie, vrátiť sa mala už v nedeľu.

Premiér Ódor: Nikoho tam nenecháme

Vládny špeciál odletel do Tel Avivu v stredu ráno a späť do Bratislavy priletel popoludní. Airbus A319 s kapacitou 91 osôb, priviezol na Letisko M. R. Štefánika 89 repatriantov, ktorých sprevádzali na palube aj dvaja zdravotníci. Vládna letka zamieri na Blízky východ v najbližších dňoch ešte minimálne dvakrát. Premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor povedal v stredu po rokovaní vlády, že vládne lietadlo sa do Izraela otočí toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné. „Nikoho tam nenecháme,“ uistil.

Ďalší vládny špeciál odletí do Izraela vo štvrtok 12. októbra v skorých ranných hodinách. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí o tom informovalo na sociálnej sieti. V súčasnosti má podľa neho záujem o repatriačný let ešte 170 ľudí.

„Našou prioritou je, aby žiaden občan či občianka v Izraeli neuviazli, pripravujeme preto na tento týždeň toľko repatriačných letov, koľko bude potrebných,“ ozrejmil rezort. Prioritu na prepravu majú zraniteľné osoby, starší ľudia, chorí, hendikepovaní, tehotné ženy a maloleté osoby.

Premiér Ódor k izraelsko-palestínskej vojne a repatriácii Slovákov Video Zdroj: TV Pravda

Dosluhujúci premiér upozornil, že vládny špeciál je posledná možnosť, ktorá má byť využitá v núdzových situáciách, ak nie je možné iné riešenie. Vyzval preto občanov zvažujúcich ešte stále cestu do Izraela, aby tak nerobili. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vydalo totiž zvýšené bezpečnostné varovanie a odporúčanie necestovať do Izraela, ktorý sužuje vojna. „Nechceli by sme repatriovať občanov len preto, že cestovali do Izraela, lebo cestovné kancelárie nezrušili zájazd,“ upozornil.

Lietali nad nimi stíhačky, videli rakety

„Sme zdraví a sme tu s najbližšími – máme tie najkrajšie pocity. Kto to nezažije, čo sa tam deje, ten to nepochopí,“ opísala svoj návrat Slovenka, ktorú čakala rodina v príletovej hale s kyticou. Do Izraela letela s cestovnou kanceláriou. Len pred niekoľkými hodinami bola svedkyňou toho, ako nad ňou lietali stíhačky. „Videli sme rakety, najmä ráno, v noci a večer. Počuli sme výbuchy. Videli sme, ako sa miestni – Palestínčania boja, pretože sme boli na území Palestíny, keď sa to stalo, a odvtedy sme zostali tam až do dnešného dňa,“ priblížila.

Varovania, aby čo najskôr opustili územie, dostala aj od miestnych. „Boli sme informovaní cestovnou kanceláriou, že sa snažia zohnať letenky. Zároveň sme vedeli, že to nie je možné, pretože prevažná väčšina letov bola zrušená. Začali sme odchod trochu na vlastnú päsť organizovať. Nemôže povedať, že by sa cestovná agentúra nesnažila,“ povedala pre Pravdu.

Foto: Ivan Majerský, Pravda Izrael, Palestína, vládny špeciál, letisko Bratislava Vládny letecký špeciál na repatriáciu Slovákov z Izraela pristál v Bratislave, 11. októbra 2023.

„Stále sme počuli lietadlá, prelietavali nám nad hlavami, najmä v noci,“ opísala posledné dni v krajine, kde zúri vojna, ďalšia Slovenka, ktorá sa šťastlivo vrátila domov. „Mali sme sa vrátiť v nedeľu večer, ale boli zrušené lety,“ pokračovala s tým, že hoci očakávala sprísnené kontroly, napokon neboli. Za repatriačný let platiť nemuseli.

V noci nespali, báli sa teroristov

Obavy a stres mala v posledné dni aj Tamara, ktorá išla do Izraela reprezentovať Slovenskú republiku ako umelkyňa. V Jeruzaleme mala otvárať rok pripravovanú výstavu s bohatým sprievodným programom v rámci prestížneho festivalu Manufim. Do mesta prišli s rodinou večer a ráno sa zobudili na rakety. „Nakoniec sa to obrátilo na veľký horor,“ opísala. „Do poslednej chvíle sme sa báli, že sa nám nepodarí odletieť,“ pokračovala s tým, že v utorok večer zachytili informácie o českých diplomatov, ktorých odchod sa oneskoril pre raketové hrozby.

O manžela, ktorý je Izraelčan a zostal v Tel Avive, sa veľmi bojí. „Mám šťastie, že vždy, keď idem raz za rok do Izraela, tak je vojna, ale toto takúto hrôzu som nezažila nikdy,“ pokračovala. Keď po prvýkrát začula sirény, vedela, kam sa má ísť ukryť. Prvýkrát si však nič nestihla so sebou vziať. „Mali sme šok ráno o ôsmej. Spanikárili sme, lebo vyhlásili, že situácia môže byť horšia. Vedeli sme, že sa do Izraelu dostalo okolo 1500 teroristov, takže sme v noci nespali a báli sme sa, že by mohli prísť dovnútra,“ opisovala chvíle hrôzy Tamara.

Izrael je vo vojne. Na túto chvíľu cvičil s Američanmi Video Zdroj: IDF

So sebou si potom vzala len najdôležitejšie veci ako vodu, občiansky preukaz, pas, nabíjačku, telefón. Uvažovala aj nad scenárom, čo by sa dialo, ak by sa rozdelili. Po vyhlásení repatriačného letu na Slovensko striehli s rodinou na informácie. Z Izraela chcela dostať preč najmä svojho syna, ktorý tam bol po prvýkrát. „Sme veľmi vďační, že Slovensko takto rýchlo reagovalo, keďže viem, že českí občania ešte stále čakajú,“ dodala umelkyňa Tamara.

Ďakujú všetkým, ktorí pomohli s odchodom

Ako pre Pravdu opísala jedna z repatriantiek chvíle pred odletom z Tel Avivu boli napäté. Nevedeli, ako to všetko dopadne. „Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí sa o tento deň zaslúžili. Bol to veľký nápor na psychiku. Aj keď my sme neboli priamo v blízkosti bojov, ale keď viete, že sa tam dejú také hrozné veci, aké sme spätne videli, tak si myslím, že to na psychiku neurobí dobre. Sme však veľmi šťastní,“ opísala prvé pocity po pristátí. Pôvodne mali byť v Izraeli, kam išli na púť, osem dní. „Prvé dni boli úplne nádherné. Je to veľmi pekná krajina s bohatou históriou, akurát ten koniec nám nevyšiel,“ skonštatovala.

Pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu muselo stredajší let Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv zrušiť aj Letisko Piešťany. „Čakáme na informácie o ďalších krokoch a možnostiach, ako šťastne dopraviť cestujúcich späť na Slovensko,“ informovalo na sociálnej sieti.