ICJK: Informátorom maďarskej tajnej služby bol manžel Ficovej šéfky protokolu

Zistilo to Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) v spolupráci s reportérmi Vsquare.

Zdroje blízke Magyarovi naznačujú, že v spojení s kontrarozviedkou mohol byť aj v čase, keď jeho neskoršia manželka pracovala v úrade premiéra Fica. Spoločne organizovali stretnutia Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a údajne mali vplyv aj na budovanie vzťahov oboch krajín.

Čítajte viac Investigatívne centrum Jána Kuciaka získalo Cenu slobody tlače

Viera Teťáková, dnes už s priezviskom Magyar, pracovala na Úrade vlády SR za prvých dvoch vlád Roberta Fica a za vlády Ivety Radičovej. Počas druhého premiérovania predsedu Smeru sa spoznala so svojím terajším manželom Leventem Magyarom, ktorý pracoval v štábe Viktora Orbána. Slovenský úrad vlády ani strana Smer neodpovedali na otázky ICJK o tom, či ich tajné služby upozornili na to, že Viera Teťáková, ktorá mala blízko k Robertovi Ficovi, má vzťah s informátorom maďarskej kontrarozviedky. Nezodpovedali ani otázku, či mala Teťáková do svojho odchodu z úradu vlády v roku 2015 udelenú bezpečnostnú previerku. „Levente Magyar istý čas pôsobil ako tajný informátor (alebo utajený kontakt) civilnej tajnej služby, ktorá bezpečnostné previerky vydáva: maďarskej kontrarozviedky, úradu pre ochranu ústavy (AH). Potvrdili to viaceré zdroje oboznámené s Magyarovými väzbami na maďarské národné bezpečnostné agentúry,“ píše Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Čítajte viac Krajniak o dotáciách pre schránky: Podozrivé osoby už na úrade v Pezinku nepracujú

Podľa bezpečnostnej analytičky a riaditeľky Centra pre informovanú spoločnosť Andrey Michalcovej ide o bezpečnostné riziko. „Je to priame ohrozenie suverenity republiky, pretože významný človek na úrade vlády mohol vedome či nevedome pomáhať špionáži pre inú krajinu. A v prípade Maďarska nemáme istotu, či sa tieto správy nedostávajú ďalej, napríklad do Ruska,“ uviedla.

Magyar je dnes námestníkom ministra zahraničia Maďarska Pétera Szijjártóa a podľa viacerých zdrojov toto ministerstvo de facto riadi. Teťáková sa stala verejne známou po bulvárnych článkoch, ktoré v roku 2014 naznačovali jej vzťah s Robertom Ficom. Informáciu však nikto nepotvrdil.