Médiá mená niektorých ministrov trafili, tvrdí Kaliňák. Smer má zálusk na šesť ministerstiev a premiéra

Fico, Pellegrini a Danko podpísali memorandum o porozumení Video Zdroj: TV Pravda

Podľa Roberta Kaliňáka si tento proces vyžiada niekoľko dní, aby sa poupratovali záujmy strán s prioritami, ktoré chcú strany najviac presadzovať v rámci vlády. „Tak, aby sme boli schopní doručovať výsledky občanom v čo najkratšom čase,“ vyhlásil pre RTVS.

Zdôraznil, že táto vláda preberá Slovensko v najzdevasto­vanejšom stave, v akom kedy bolo. „Taká zlá ekonomická situácia na Slovensku ešte nebola, bude to mimoriadne náročné. Nechceme plakať, ale chceme mať istoty, že každý bude schopný doručiť výsledky v tom rezorte, ktorý bude pridelený príslušnej strane,“ dodal.

O tom, ktorá strana obsadí aké ministerstvo, sa podľa neho ešte diskutuje. „Je tu aj nové ministerstvo, ktoré by malo pripadnúť SNS , ktorá sa dlhodobo venuje cestovnému ruchu a športu,“ naznačil.

V médiách sa hneď po podpísaní memoranda objavili špekulácie o tom, kto by mohol zasadnúť na konkrétne ministerské stoličky. „Videl som rôzne zoznamy, ktoré síce neboli presné, ale neboli to úplne ustrelené galaktické predstavy,“ vyhlásil Kaliňák.

Lídrovi Smeru Robertovi Ficovi sa to nakoniec podarilo a už štvrtýkrát sa stane premiérom. Okrem toho víťazná strana získa zrejme aj rezort obrany, spravodlivosti, financií, pôdohospodárstva a rezort zahraničných vecí a do úvahy prichádza aj rezort dopravy, o ktorý však mala pred voľbami záujem SNS. Ministerský post sa ujde Kaliňákovi, zrejme sa postaví na čelo ministerstva obrany a skloňuje sa aj menej pravdepodobná možnosť, že by viedol rezort dopravy.

Kaliňák by mohol byť ako minister obrany neprijateľný pre prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa minulý týždeň vyjadrila, že prekážkou pri menovaní ministrov môže byť obvinenie v prípade človeka nominovaného na post ministra vnútra. Problémom by to mohlo byť aj pri ostatných ministerských postoch. Aj keď Kaliňákovi obvinenie zrušili, podľa informácií Pravdy by mohla byť jeho nominácia na post šéfa obrany u prezidentky nepriechodná a aj preto zvažujú, že by mohol viesť rezort dopravy. Ešte počas volebnej noci však denníku Pravda povedal, že nemá záujem byť ministrom, chce si uplatniť len mandát poslanca.

V minulosti viedol ministerstvo dopravy za Smer Ľubomír Vážny, ktorý sa do parlamentu prekrúžkoval aj teraz. Je jedným z mien, nad ktorými sa v súvislosti s dopravou uvažuje spolu s Igorom Chomom.

Rezort financií by mal viesť Ladislav Kamenický a ministerstvu pôdohospodárstva by mal šéfovať Richard Takáč, ktorý sa spolu s Kamenickým, Ľubošom Blahom a Jurajom Blanárom objavil aj na podpise memoranda. Blanár sa zrejme postaví na čelo rezortu diplomacie, ktorý mal pôvodne viesť Peter Kmec, no podľa informácií Pravdy túto ponuku nakoniec odmietol. Nie je však vylúčené, že by to mohol byť spoločný nezávislý nominant, Denník N spomínal meno Jána Kubiša, ktorý aktuálne zbiera podpisy na prezidentskú kandidatúru.

Čítajte viac Je rozhodnuté. Pellegrini si vybral koalíciu so Smerom a SNS

Vyhlásenie Roberta Fica po podpise memoranda o porozumení Video

Diplomat a exminister zahraničných vecí však ponuku nedostal. „Úspešne pokračujem v zbere podpisov, aby som sa mohol zúčastniť na voľbách na post prezidenta SR ako občiansky kandidát. Ponuku na post ministra som nedostal a neočakávam ju,“ uviedol Kubiš.

Kmec odišiel aj z postu zahraničného tajomníka Hlasu ešte pred voľbami po tlaku Smeru. Členka mládežníckej organizácie Mladí sociálni demokrati Zuzana Plevíková zverejnila na sociálnej sieti zostrihané video, v ktorom podsúvala myšlienku, že sa Kmec otvorene hlásil ku koalícii PS, Hlas a SaS. Napriek tomu, že lídri v memorande garantujú „zahranično-politickú orientáciu SR na základe členstva Slovenska v Európskej únii a NATO a ďalších významných medzinárodných organizáciách pri plnom rešpektovaní suverenity a národno-štátnych záujmov SR a posilňovaní zdravého vlastenectva“, Hlasu sa rezort nepodarilo získať a časom môže byť pri niektorých rozhodnutiach jeho partnerov pod tlakom.

Posledným v gescii Smeru bude zrejme rezort spravodlivosti, nad ktorým aktuálne visí najviac otáznikov. Podľa informácií Pravdy prichádza do úvahy poslanec Smeru Boris Susko. Ten sa viackrát v minulosti kriticky vyjadril na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej a bol proti zmene sporného paragrafu 363. Počas jednofarebnej vlády Smeru viedol rezort spravodlivosti Tomáš Borec a o štyri roky neskôr to bola členka Mosta-Híd Lucia Žitňanská.

Rozdelenie v prípade Smeru je však stále otázne. Smer by mal v neposlednom rade obsadiť aj post šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Do čela SIS sa mal postaviť Tibor Gašpar, ale či má o tento post záujem, na to v pondelok novinárom neodpovedal. S jeho nomináciou však mal údajne problém Pellegrini, ktorý Gašpara po rekonštrukcii vlády v roku 2018 odvolal z funkcie policajného prezidenta.