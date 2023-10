Taraba ministrom kultúry? Spisujú proti nemu petíciu, zastal sa ho len Gyimesi. Do Huliaka sa zase obuli mimovládky

Trochu priveľa aj na štvrtú vládu Roberta Fica? Informácie o prípadnej nominácii poslanca Tomáša Tarabu na post ministra kultúry vyvolali v kultúrnej obci rozruch. Petíciu, aby sa nedostal na čelo rezortu podpísali za necelý deň tisíce ľudí. Nechcú ho tam herci, hudobníci, pamiatkari, režiséri ani riaditelia kultúrnych inštitúcií. Poslanec, ktorý sa dostal minulé volebné obdobie do Národnej rady (NR) SR na kandidátke krajne pravicovej strany Mariana Kotlebu, informáciu, že by sa mal stať novým ministrom odmietol.

Lídri Smeru, Hlasu a SNS podpísali memorandum o porozumení Video Zdroj: ta3

Smer, Hlas a Slovenská národná strana (SNS) si s oznámením o novej trojkoalícii a s podpisom memoranda rozdelili ministerstvá. Šéf Smeru Robert Fico sa po štvrtýkrát stane premiérom a strane pripadne šesť ministerstiev, Peter Pellegrini prevezme post predsedu Národnej rady (NR) SR a bude mať sedem a rezortov.

Hoci definitívne mená nových ministrov ešte známe nie sú, predbežný náčrt toho, kto obsadí rezorty sa už šíri. Smer má prevziať ministerstvá obrany (Robert Kaliňák), financií (Ladislav Kamenický), spravodlivosti (Boris Susko), zahraničných vecí (Juraj Blanár/Miroslav Lajčák), pôdohospodárstva (Richard Takáč), dopravy (Ľubomír Vážny/Igor Choma/Robert Kaliňák). Hlasu pripadnú ministerstvá školstva (Tomáš Drucker), zdravotníctva (Zuzana Dolinková), vnútra (Matúš Šutaj Eštok), hospodárstva (Denisa Saková), práce (Erik Tomáš), investícií (Richard Raši) a ministerstvo pre eurofondy a plán obnovy (Peter Kmec).

Petícia má už tisíce podpisov

Zvolení členovia z kandidátky SNS majú viesť tri rezorty – ministerstvo životného prostredia (Rudolf Huliak) a tiež nové ministerstvo cestovného ruchu (a športu), ktoré by mohol viesť Andrej Danko. SNS má mať nasledujúce štyri roky pod sebou aj ministerstvo kultúry. Špekulácie o tom, že by ho mal viesť poslanec Tomáš Taraba, ktorý sa v predčasných voľbách opätovne uchádzal o mandát poslanca na kandidátke SNS, vyvolali hlasné vášne v kultúrnej obci. Jedna z pripomienok voči jeho osobe naráža na jeho kvalifikáciu, ale aj na politickú minulosť spojenú s Kotlebovou ĽS NS.

„Rešpektujeme výsledok demokratických volieb i právo víťazov zložiť novú vládu. No v žiadnom prípade nesúhlasíme s tým, aby rezort kultúry viedol človek, ktorý sa len pred pár rokmi dostal do parlamentu na kandidátke fašistickej Ľudovej strany Naše Slovensko,“ argumentuje viac ako päťdesiat signatárov petície, ktorú spustili v stredu neskoro večer.

Danko: Politika je krvavý šport. My nie sme kamaráti, sme súperi Video Zdroj: TV Pravda

Predseda strany Život – Národná strana Taraba nemá podľa nich dostatok profesijných skúseností v oblasti kultúry. Nesúhlasia, aby odvetvie, ktoré reprezentuje rozmanitosť a toleranciu, viedol radikálno-nacionalistický politik. Vyše 50 osobností požiadalo trojkoalíciu Smer, Hlas a SNS, aby zvážila jeho výber a hlavu štátu vyzvali, aby ho za ministra kultúry nevymenovala.

Cap záhradníkom?

S reakciou na petíciu dlho nevyčkával ani Taraba. Informáciu, že má byť novým ministrom kultúry označil za „čistý hoax“. Poslanec, ktorý bol v uplynulom volebnom období členom parlamentného výboru pre kultúru a médiá, reagoval na rozbehnutú petíciu aj vo štvrtok dopoludnia a zopakoval, že rezort viesť nebude a nemá ani záujem o post ministra. Napriek tomu sa plánuje podieľať na jej budúcnosti. Chce urobiť všetko preto, aby bola kultúra „vrátená Slovákom“ a peniaze sa presmerovali na opravu hradov, zámkov, pamiatok, a aby sa podporilo vydávanie slovenskej klasickej literatúry a umelecké zbory.

Nadšení neboli špekuláciami o Tarabovom mene na poste ministra kultúry ani v Progresívnom Slovensku (PS). Zora Jaurová prirovnala jeho nomináciu k capovi, ktorý sa stal záhradníkom. „Ministerstvo kultúry si za tie desaťročia užilo príkorí viac než dosť, často naň odkladali politikov, ktorí nevedeli robiť nič, pretože „kultúre rozumie každý“. Ale musím uznať, že nominácia Tomáša Tarabu prekonala všetko, čo sme si doteraz vedeli predstaviť,“ napísala na sociálnej sieti. Ak by stal ministrom, bolo by to podľa nej „trochu priveľa aj na štvrtú Ficovu vládu“.

Nesúhlasné stanovisko zaznieva aj od opozičnej strany Sloboda a Solidarita. Medzi signatármi kolektívnej žiadosti občanov je jej tímlíder pre kultúru René Parák. Pre denník Pravda uviedol, že spoločnosť potrebuje minimalizovať nenávistné prejavy, čo je v rozpore s názormi Tarabu, ktoré označil za extrémistické. „Kultúra má nezastupiteľnú úlohu pri vzdelávaní spoločnosti, a preto potrebuje odborníkov schopných pokračovať v naštartovaných reformách,“ skonštatoval. „Tomáš Taraba, ktorý nespĺňa ani jedno z týchto kritérií, si zjavne uvedomil svoje limity a preto je správne, že nebude ministrom kultúry,“ dodal Parák.

Za Tarabu sa, naopak, postavil György Gyimesi, ktorý do apríla tohto roku pôsobil v hnutí Igora Matoviča OĽaNO a pred voľbami odišiel kandidovať za stranu Aliancia – Szövetség. S titulkom JE SUIS Tomáš Taraba mu adresoval podporujúci príspevok. Gyimesi za petíciou vidí obavy umelcov podľa jeho slov previazaných na PS „o svoje príjmy“.

Postavili sa aj proti Huliakovi

Nesúhlas s menami z SNS vyjadrilo v otvorenom liste aj 37 odborníkov a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ochrane prírody. Sú medzi nimi Greenpeace, My sme les, Via iuris aj Ekopolis. Budúcich poslancov, vládu a nového ministra žiadajú, aby aj naďalej presadzovali hodnoty ochrany prírody a klímy. Kandidáti, ktorí sa v súvislosti s vysokými stoličkami na ministerstve životného prostredia spomínajú, majú podľa nich problematické názory, vyjadrenia a minulosť.

Signatári otvoreného listu proti Rudolfovi Huliakovi a Filipovi Kuffovi Signatári otvoreného listu proti Rudolfovi Huliakovi a Filipovi Kuffovi

„Ako príklad môžeme spomenúť Rudolfa Huliaka a Filipa Kuffu, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke SNS,“ napísali v otvorenom liste. Obaja sú podľa ochranárov proti novej zonácii národných parkov, ktoré chcú zmeniť na prírodné parky. Huliak sa preslávil výrokom, že medvede sú biologická zbraň určená na vyhubenie vidieka, prehodnotiť chcel aj ochranu sysľov. V súvislosti s pozíciou ministra sa ako kandidát spomínal aj otec Filipa Kuffu Štefan Kuffa.

Huliaka si nevie predstaviť na poste ministra ani dosluhujúci poslanec Kristián Čekovský (Demokrati). „Sám som ho zažil na jednej z diskusií, keď sme reformu pripravovali. Burcoval davy hlúposťami o tom, že im ideme znárodniť pôdu. Okrem toho šíril dezinformácie, že požiare v Grécku založili úmyselne, aby sa zvýšilo množstvo vypúšťaného CO2,“ uviedol na Instagrame o starostovi obce Očová Čekovský.

Foto: TASR, Jaroslav Novák SR voľbynrsr23 povolebná diskusia RTVS BAX Post ministra životného prostredia za SNS by mal dostať predseda Národnej koalície a starosta obce Očová Rudolf Huliak.

Dankov návrat do parlamentu

Opätovne sa do parlamentu dostala bývalá televízna hviezda Martina Šimkovičová, ktorá by sa chcela venovať nasledujúce štyri roky témam z oblasti sociálnej práce alebo deťom. Kedysi hlásateľka na jednej z najsledovanejších televízií v súčasnosti moderuje na proruskej televízii Slovan.

V súvislosti s najmenšou koaličnou stranou sa špekuluje aj o ministerstve dopravy, o ktoré vyjadril záujem ešte pred voľbami predseda SNS Andrej Danko, no skloňuje sa aj menej pravdepodobná možnosť, že by ho viedol Robert Kaliňák. Danko sa v minulosti vyjadril v Televízii ta3, že ak sa dostane do parlamentu, bude pre neho prioritou dostavba diaľnice do Košíc. Viesť by mohol aj rezort cestovného ruchu, ktorý by mal vzniknúť začiatkom budúceho roka. Danko by sa mohol vrátiť aj na vyššiu parlamentnú funkciu, tentokrát však nie už ako predseda NR SR, ale ako jeden z podpredsedov.