Aké firmy vlastnia noví poslanci? V novom parlamente budú aj podnikatelia s krásou, záložňami či s prehliadkami mŕtvol

IT milionár, výrobca zbraní, prevádzkovateľ záložne či súdna znalkyňa s výnosnými salónmi krásy. Letmý pohľad na podnikateľské aktivity novozvolených zákonodarcov naznačuje, že do Národnej rady (NR) SR vstúpili zástupcovia vskutku zaujímavých odvetví biznisu. Nové zloženie parlamentu má početné zastúpenie z prostredia veľkých, ale aj malých podnikov.

Zákon nezakazuje poslancom vlastníctvo firmy ani podielu na nej počas výkonu mandátu. Nesmú však mať aktívnu živnosť či byť konateľmi v obchodných spoločnostiach. Teda po nástupe do parlamentu sa majú zákonodarcovia vzdať všetkých štatutárnych a riadiacich funkcií v súkromných firmách. Finančne z nich však profitovať môžu. Ak firma bude produkovať zisk, pokojne si ho môžu pripísať na účet. Informácie o podieloch vo firmách, ako aj o príjmoch, majú následne poslanci uviesť v majetkovom priznaní verejných funkcionárov, ktoré sa podáva každý rok.

V prípade živnostenského podnikania je zákon prísnejší. Poslanci si totiž musia pozastaviť živnosť ešte pred nástupom do funkcie. Podmienky stanoví zákon o ochrane verejného záujmu a za jeho porušenie hrozí mastná pokuta. O prehreškoch rozhoduje Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a k potrestaniam podnikavých, ale nezodpovedných poslancov dochádza pomerne často.

V roku 2017 napríklad výbor uložil pokuty Igorovi Matovičovi (OĽANO) a Stanislavovi Kubánekovi (Smer), ktorí po nástupe do parlamentu nepozastavili živnostenské oprávnenie. Líder OĽANO mal zaplatiť 12-tisíc eur, Kubánek dvakrát viac. V roku 2020 dostal pokutu člen Sme rodina Ľudovít Goga, lebo bol pri výkone mandátu konateľom vo firme, ktorú navyše neuviedol v majetkovom priznaní. Musel preto zaplatiť pokutu vo výške šiestich mesačných platov, teda necelých 25-tisíc eur.

Novozvolení zákonodarcovia ešte poslanecké sľuby nezložili, preto by mali v najbližších dňoch spraviť revíziu svojich podnikateľských aktív a funkcií, inak tiež môžu naraziť na problém.

Biznis zo Súmračnej

V Obchodnom registri (OR) SR, kde sú evidované všetky slovenské firmy a ich majitelia, sa dá vyhľadať každý druhý poslanec parlamentu. Mnohí z nich s podnikaním už skončili, no člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák sa s biznisom rozlúčiť nevie. Pred voľbami 2020 exminister vnútra nečakane uviedol, že nebude kandidovať a vzápätí sa pustil do podnikania. Na jeseň 2019 totiž zriadil advokátsku kanceláriu Kallan Legal, ktorá momentálne poskytuje právnické služby obvineným z viacerých veľkých káuz.

Kaliňák, ktorý vo vlastnej eseročke pôsobí ako advokát, je napríklad zástupcom nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra na súdoch v kauze Dobytkár či Očistec. Kaliňákova firma poskytuje advokátske služby aj lídrom Smeru, zastupovala napríklad Roberta Fica či Ľuboša Blahu v jeho sporoch s firmou Eset, prezidentkou Zuzanou Čaputovou či Igorom Matovičom.

Ďalším biznisom Kaliňáka je výroba zbraní, takisto s ňou začal v roku 2019. Eseročka Liwa Arms Slovakia vyvinula novú loveckú pušku, ktorú už uviedla na trh. Má ambíciu „obohatiť nielen lokálny a regionálny, ale aj svetový trh o produkty najvyššej kvality a precíznosti“. Firma je zatiaľ zrejme v štádiu rozbehnutia, napriek státisícovým tržbám totiž spoločnosť minulý rok skončila v polmiliónovej strate. Finančne prínosnejšia je pre Kaliňáka advokátska kancelária, ktorá vlani vyprodukovala zisk 177-tisíc eur či stranícka Agentúra Smer, v ktorej zatiaľ pôsobí ako konateľ. Tá je síce v stratách, no Kaliňák vlani za výkon funkcie dostal slušnú odmenu 60-tisíc eur.

Foto: Pravda, Robert Huttner poslanec kalinak Osvedčenia o zvolení do Národnej rady (NR) SR si poslanci prevzali v pondelok v historickej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave. Na snímke poslanec Smeru Robert Kaliňák.

Rovnako ako strýko má podnikavú povahu aj čerstvý člen parlamentu Erik Kaliňák. Ten sa dlhší čas prezentuje ako kreatívny manažér, v strane začínal ako správca sociálnych sietí pre politikov Smeru. Pred šiestimi rokmi spolu s bratom Kristiánom založili eseročku Four-K, ktorá poskytuje služby v oblasti informačných technológií. S biznisom sa bratom darilo, firma skončila v zelených číslach v štyroch z piatich rokov svojej existencie. Najvyššie výnosy však Kaliňákovci nemali z poskytovania služieb, ale z predaja cenných papierov. V roku 2020 takto vygenerovali tržby milión eur. Kaliňák mladší sa podielu na firme už zbavil, štyri dni pred voľbami svoju časť firmy posunul bratovi.

Zaujímavý biznis má aj banskobystrický člen Smeru Daniel Karas. Aktuálne pôsobí v štyroch firmách, jedna z nich ponúka administratívne práce a poradenstvo zahraničným podnikateľom a investorom na Slovensku. Meno čerstvého poslanca parlamentu však svieti v OR SR pri desiatkach firiem, ktoré vraj založil spolu so štátnymi príslušníkmi iných krajín. Pravé táto činnosť je podstatou poradenstva pre zahraničných investorov, vysvetlil pre Pravdu jeden z bývalých Karasových klientov, ktorý požiadal o anonymnosť.

Založenie firmy na Slovensku dáva cudzincom právo požiadať o pobyt v krajine a legálne tu žiť a podnikať. Karas mal za odmenu riešiť všetky administratívne a byrokratické záležitosti, ktoré sa vzniku eseročky týkali. Po tom, čo firma pripravila všetky potrebné doklady a povolenia, jej zahraničný majiteľ dostal pobyt. Slovenský podnikateľ z nej odchádzal. Z informácii v OR SR vyplýva, že prevažná väčšina Karasových klientov pochádza z Ruska a Iránu.

Záložňa a prehliadky mŕtvych

Podpredsedníčka Hlasu Zuzana Dolínková je podľa dostupných informácií horúcou kandidátkou na novú ministerku zdravotníctva. Do politiky vstúpila v lete 2021, predtým bola niekoľko rokov funkcionárkou Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP). Odborovú organizáciu lekárov krátky čas aj riadila, hoci nie je zdravotníčkou, ale vyštudovanou právničkou. Dolínkovej meno je v registri zapísané pri dvoch eseročkách, ktoré generujú skromné zisky v sumách niekoľkých tisíc eur ročne.

Pred pár rokmi však jedna z Dolínkovej firiem, Morat, čelila závažným obvineniam Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Zdravotnícki kontrolóri totiž tvrdili, že spomínaná spoločnosť má byť súčasťou kartelu, ktorý vytvoril ilúziu férovej súťaže pri tendroch na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel. Tým sa zvyšovali konečné ceny služby a podľa úradu boli v tejto kauze u Dolínkovej výrazné indície konfliktu záujmov.

Foto: TASR, Jakub Kotian Hlas Dolinková Podpredsedníčka strany Hlas Zuzana Dolinková.

„Prezidentka ZAP je zároveň majiteľkou jednej zo spomínaných súkromných spoločností. Pravidelne sa zúčastňuje výberových konaní na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel a je aj zmluvnou stranou ako súkromný organizátor,“ upozorňoval ÚDZS. Podpredsedníčka Hlasu podozrenie poprela a vyjadrenie Úradu pre dohľad na d zdravotnou starostlivosťou dokonca označila za účelové. Firma je aktívna doteraz, vlani mala výnosy vo výške 60-tisíc eur. Dolínková zatiaľ konateľskú funkciu vo firme nikomu neposunula.

Ďalším podnikateľom z prostredia Hlasu je Erik Vlček. Slovenský reprezentant a štvornásobný medailista z olympijských hier začal s biznisom iba vlani. Odkúpil podiel na eseročke LIBRA-BM, ktorá v Komárne prevádzkuje záložňu. Vlček je vo firme jediný spoločník a konateľ. Prvý rok pod vedením športovca bol pre firmu úspešný a vlaňajšok skončila so ziskom, aj keď skromným, v sume 640 eur.

Giganti IT a médiá

Súčasťou parlamentu bude aj Peter Kotlár, ktorý bol zvolený na kandidátke SNS. Najviac sa preslávil ako tvár kontroverznej on-line televízie Slovan. Vysiela relácie na YouTube a jej videá majú státisíce pozretí. Kotlár je nielen hviezdou tejto televízie, ale aj jej majiteľom. Čísla však naznačujú, že vysielanie diskusií na sociálnych sieťach zatiaľ nie je finančne prospešné. Eseročka Televízia Slovan podľa dát portálu FinStat pri rôznych výnosoch nad 70-tisíc eur nedokáže generovať zisk a od momentu vzniku je v stratách. Navyše má pohľadávky pred štátom, na sociálnom poistení od septembra dlhuje 730 eur.

Na kandidátke Progresívneho Slovenska (PS) sa do parlamentných lavíc dostali aj podnikatelia, ktorým to s biznisom na internete vyšlo lepšie. Michal Truban a Ivan Štefunko v minulosti založili známu IT firmu Websupport, ktorá z nich spravila milionárov. Svoje podiely vo firme však predali ešte pred minulými voľbami a po neúspechu sa obaja venovali investíciám do inovácií. Truban je teraz spoločníkom a konateľom vo firme Trantor, ktorá poskytuje hlavne konzultácie v oblasti IT. Firmá má však najväčšie výnosy z nakladania s finančným majetkom, teda z predaja cenných papierov, dividend alebo podielu na zisku.

Štefunko je spojený s luxemburskou spoločnosťou Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR. Väčšinovým investorom v nej je Európsky investičný fond. Poskytuje začínajúcim firmám vstupný kapitál a Štefunko stál pri formovaní tohto fondu. Tvrdí, že v súčasnosti je v ňom iba pasívny investor, teda bez možnosti rozhodovať o smerovaní investícií, a podieľa sa niekoľkými percentami na celkových prostriedkoch fon­du.

Novou členkou parlamentu je aj Darina Luščíková z obce Hôrka. Prezentovala sa ako súdna znalkyňa, odborníčka na dane a účtovníctvo. Svoje znalosti zrejme používala aj vo firmách, ktoré vlastni. Ide totiž o štyri eseročky, ktoré prevádzkujú kaderníctva a salóny krásy v Poprade. Firmy majú dlhoročnú históriu, a pravdepodobne aj popularitu medzi obyvateľmi mesta. Podľa FinStatu totiž každá firma má ročne tržby v desiatkach tisíc eur.

Zvolení poslanci za PS sa okrem iného živia aj z pôžičiek pre svoje politické hnutie. Podpredseda strany Truban požičal PS na kampaň vyše tristotisíc eur s päťpercentným úrokom, splatnú dobu má do konca mája budúceho roka. Ďalších 200-tisíc strane požičal Martin Pekár, tiež zvolený na jej kandidátke. Pôžičku majú progresívci splatiť svojmu členovi do konca tohto roka, a to s trojpercentným úrokom.