Vyrokoval si Hlas lepšiu pozíciu? Pellegrini svoju DNA nezaprie, môže splynúť so Smerom. PS urobilo chybu

Robert Fico bol pre neho politikom minulosti a Smer stranou, v ktorej už svoju budúcnosť nevidel. Líder SNS Andrej Danko o ňom rozprával, že klamal na koaličných radách a pred šéfom Smeru Ficom sa plazil. Napriek tomu si Peter Pellegrini vybral spoločnú cestu so Smerom a SNS a už si aj rozdelili posty. Ako sa hovorí „čo sme si, to sme si“ a ide sa ďalej. Spory vraj hodili za hlavu, lebo politika nie je o priateľstve. Pellegrini a jeho jedenástka zatiaľ potvrdili, že nevyšli z tieňa Smeru. Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka zrejme šancu na štvorkoalíciu nikdy nemal, no ak ju mať chcel, bolo potrebné vymaniť sa zo spôsobu komunikácie typickej pre lídrov minulej koalície.

Teraz bude záležať len na Pellegrinim, či sú jeho vodcovské skúsenosti dostatočné na to, aby udržal svoju stranu pokope až do ďalších volieb. Líder Hlasu stavil na istotu. V trojkoalícii sa funguje jednoduchšie, okrem toho sa poznajú a na riskovanie v kritickej situácii podľa neho nie je čas.

Smer, Hlas a SNS podpísali memorandum o porozumení Video Zdroj: TV Pravda

Na druhej strane, ak chcel líder mať Progresívneho Slovenska (PS) aspoň malú šancu uspieť, mal si budúcich partnerov ukočírovať skôr a nenaskočiť na vlnu facebookového skladania vlády.

Urážky nechýbali ani dva týždne pred voľbami

Napätie medzi Ficom a Pellegrinim panovalo už po rekonštrukcii vlády v roku 2018, kedy na poste premiéra po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vymenil šéfa Smeru. Fica si chcel neskôr zavolať na koberček aj kvôli obrane vtedy odsúdeného Milana Mazureka (Republika). Koncom roka 2019 už bolo jasné, že ich cesty sa skôr či neskôr rozídu a neúspech vo voľbách Pellegriniho odchod zo Smeru urýchlil.

Hlas založil začiatkom júna 2020 a vzal sebou jedenásť poslancov Smeru. „Neviem si predstaviť spoločnú budúcnosť v tandeme s Robertom Ficom. Sú to dva svety, ktoré sa nemôžu spojiť. Sú to dva svety – svet minulosti a svet budúcnosti,“ hovoril pri vzniku strany pred troma rokmi Pellegrini.

„Národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zradcov. Myslím si, že ste jasne pochopili môj odkaz voči týmto ľuďom. To, čo urobili, a naozaj hľadám slová, bolo absolútne neslušné,“ reagoval Fico pár dní potom. Niekoľko dní pritom mlčal a svojej bývalej dvojke venoval jeden status.

Počas nasledujúcich troch rokov si bývalí spojenci nevedeli prísť na meno, aj keď z času načas vytiahli slová o politicky najbližších či sesterských stranách. Otvorený boj sa začal vo februári tohto roka, keď Pellegrini označil Fica za „politika minulosti“ a zopakoval, že si nevie predstaviť, že by s ním sedel v jednej vláde (čo platí až doteraz a odpovedá tomu aj rozdelenie postov). Fico opakoval formulku o Pellegriniho pravicovej a liberálnej ceste s PS a SaS.

Vrcholom bolo publikovanie zostrihaného videa členky Mladých sociálnych demokratov Zuzany Plevíkovej, ktoré stálo zahraničného tajomníka Hlasu Petra Kmeca jeho funkciu v strane. Kým si Hlas držal prvé miesto v prieskumoch, Pellegrini si dovolil sebavedomo nereagovať a nad útokmi Smeru mávol rukou. Spor však znova ožil necelé dva týždne pred voľbami, kedy Pellegrini v jednej z diskusií po opakovaných otázkach nevylúčil spoluprácu s PS.

Podľa Fica „opäť potvrdil, že je po voľbách pripravený spojiť sa s PS“ a nepriamo vyzval voličov Hlasu, aby volili Smer. Z jemnej reakcie presedlal Pellegrini na videoodkaz s jasným posolstvom. Podľa lídra Hlasu Fico nepriamo naznačil, že chce vládnuť s Republikou, lebo nikto iný okrem Hlasu a SNS mu ako partner neostal.

Pellegrini sa vrátil do náruče svojho „politického papá“

Zmazať DNA strany, v ktorej „Pellegriniho jedenástka“ politicky vyrástla, nie je jednoduché. Aj keď sa o to Pellegrini pokúšal, klesajúce preferencie mu nastavili zrkadlo, ako ho dokázal Smer zvalcovať. Fico Pellegriniho vyšachoval z predvolebnej kampane, o hodinu ho predbehol aj v podpisovaní memoranda s Jednotou dôchodcov a v snahe získať si voličov oprášil aj tému migračnej krízy.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc fico, pellegrini, danko Robert Fico (Smer), Peter Pellegrini (Hlas) a Andrej Danko (SNS) podpísali memorandum o porozumení. Smer bude mať premiéra a šesť ministerstiev, Hlas post predsedu vlády a sedem rezortov a SNS tri.

Meniť sa preto začali aj bilbordy Hlasu. Okrem silného štátu začalo objavovať heslo „Stop migrantom“. Po voľbách skončil Hlas na treťom mieste a vybral si „kartu istoty“ v podobe „politiky minulosti“ a nevyspytateľného klubu. V očiach kritikov tak potvrdil, že Hlas má aktuálne veľký nábeh na to stať sa Smerom 2, aj keď Pellegrini odmietol, že je Ficovým poskokom.

„Hlas potvrdil, že je len „béčko“ Smeru a že Peter Pellegrini je len „podržtaškou“. Prezentácia rozhodnutia strany bola značne pochmúrna, hoc sa jej snažil dať predseda Pellegrini racionálny kontext,“ zhodnotil pre Pravdu politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč. „Nateraz Peter Pellegrini a jeho „jedenástka“ neprekročili svoje tiene,“ uviedol.

Fico: Sme krajina plná paradoxov a máme nelichotivé prvenstvá Video Zdroj: TV Pravda

Voľby ukázali Pellegrinimu realitu. Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera si Hlas vybral podľa svojej DNA. „Vybral si ľahšiu a schodnejšiu cestu spolupráce s bývalými kolegami, kde nie sú zásadné programové ani hodnotové či iné rozpory, kde je menej koaličných partnerov a stabilita tejto zostavy sa zdá byť trvácnejšia ako rôznorodá koalícia so silnou novou politickou stranou PS,“ skonštatoval.

„Pellegrinimu neostalo nič iné, len hrať druhé husle. Tak, ako ich hral dlhé roky ako člen Smeru. Je to ako s tým zblúdilým synom, ktorý sa skúša odpútať od svojich rodičov. Aj si kúpi nový byt, zoberie hypotéku alebo aspoň krabicu od šampanského a verí, že on to zvládne sám. Lenže čoskoro zistí, že to nejde. Preto sa vracia k svojmu papá, späť do svojej detskej izby, v ktorej ako dieťa sníval o svojej hviezdnej kariére,“ uviedol politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Fico si vždy uvedomoval realitu, vedel na ktoré miesta zatlačiť, aby nakoniec Pellegriniho dostal tam, kam chce. Vedel dobre, že vždy bude jeho politickým otcom. „Je zvláštne, že tieto tzv. „nové tváre“ v politike som pred 20 rokmi učil abecede politiky. Držali sa ma silno za ruku rovnako, ako keď ide dieťa prvýkrát do školy a robí prvé nesmelé kroky,“ zhodnotil krátko po odchode Pellegriniho.

„Čo je to za zmenu, keď popri mne takmer všetci 21 rokov stáli a profitovali z funkcií, ktoré mnohí z nich dostávali úplne zadarmo?“ pýtal sa 19. júna 2020 a pripomenul mu všetky funkcie, za ktoré mu vďačí a že rozbíja ľavicu. „Čas ukáže, aký to je príbeh. Lebo tento príbeh je nepochopiteľný a smiešny,“ hovoril.

Nezaostával ani Danko

Do Hlasu a Petra Pellegriniho sa však navážal aj Danko. Kandidáta Hlasu Branislava Becíka pred spojenými voľbami vyzval, aby sa vzdal kandidatúry a vyzval Hlas, aby nerozbíjal „opozičnú politiku“. Vo videu s názvom „Zrady Pellegriniho“ vytiahol aj čosi z minulosti.

Foto: FB/Andrej Danko Andrej Danko, SNS Status Andreja Danka z roku 2021, ktorým reaguje na prieskum agentúry AKO.

„Peter Pellegrini dnes hovorí, že keď bude chcieť, Fica to bude mrzieť, že začne rozprávať. Pamätám si dobre, a ty to vieš, Peter, ako si sa pred Ficom plazil, aby si bol premiér. Pamätám si, ako si si uveril a začal klamať koaličnú radu,“ uviedol na sociálnej sieti na margo toho, že oslavovali „americký sviatok“ deň zeme namiesto toho, aby oslávili slovenský sviatok, keby vyhlásili Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska.

Danko ďakoval Ficovi aj Pellegrinimu Video Zdroj: TV Pravda

„Človek ako ty nás zrádzal. Chodil si za prezidentkou a intrigoval, osvojil si si ľudí ako pán Kmec, ktorý dnes hovorí, že práve ten zlý Danko nesúhlasil s vyhostením ruských veľvyslancov,“ hovoril v apríli 2021. O mesiac neskôr reagoval na prieskum AKO, v ktorom mal Hlas 22,5 percenta. „Prepáčte, neverím, že tento národ po vláde bláznov by chcel vládu homosexuálnych lenivcov,“ napísal.

„Pellegrini sa čím ďalej tým viac netají tým, že by chcel zostaviť vládu s Borisom Kollárom, PS a že koketuje aj s Richardom Sulíkom. Fico je pre neho zlý a SNS? Tú radšej ani nespomína. Pýtam sa ťa hlas, Peter, kto ťa financuje, že si môžeš dovoliť takú centrálu? Pýtam sa ťa, aké hodnoty chceš zastávať?“ pokračoval líder SNS. Pellegrini odmietol aj ponuku SNS na predvolebnú spoluprácu a Danka sa na útoky chcel osobne pýtať.

Vymenil Pellegrini rezorty za podporu v prezidentskej kampani?

V potenciálnej vláde s PS ponúkal Šimečka Pellegrinimu post premiéra a nakoniec bol ochotný do istej miery diskutovať aj o rezort vnútra, o ktorý mal Hlas záujem. Celkovo by teda získal päť rezortov a funkciu predsedu vlády. V trojkoalícii so Smerom získal o dva rezorty viac a stane sa podpredsedom parlamentu.

V kuloároch sa dlho povráva aj o tom, že Pellegrini by mohol budúci rok kandidovať za prezidenta. Post premiéra, po ktorom išiel od začiatku, tak mohol hypoteticky vymeniť aj za podporu v prezidentských voľbách. Zatiaľ však líder Hlasu odmieta, že by kandidoval a vidí sa skôr v exekutívnej funkcii. Hovoril to však v čase, kedy ešte existovala šanca, že sa stane premiérom. Podľa prieskumov by mal šancu konkurovať aj Ivanovi Korčokovi.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Peter Pellegrini / Robert Fico / Andrej Danko / Zľava Peter Pellegrini (Hlas), Robert Fico (Smer) a Andrej Danko (SNS) po podpise memoranda o porozumení 11. októbra 2023

Bola by výmena premiéra za podporu v prezidentských voľbách rozumných krokom? „Pokiaľ chce byť Peter Pellegrini prezidentom, tak áno. Ak by sa ním stal, Hlas sa môže vliať do Smeru,“ zhodnotil Cirner. Aj podľa Štefančíka by to bol pragmatický krok.

Lenč podotýka, že ako predseda parlamentu bude mať určite pokojnejší život a okrem toho nebude mať zodpovednosť za pochybenia vlády. „V prípade prísľubu podpory v prezidentskej kampani je táto výmena menej rozumná a to z toho dôvodu, že sa istota funkcie premiéra vymieňa za neistý mandát, o ktorom nerozhoduje podpora strán vládnej koalície, ale voliči vo voľbách,“ myslí si.

Vopred rozhodnuté?

Už od začiatku sa objavovali špekulácie, či sa Pellegrini s Ficom nerozišli kvôli tomu, aby získali spoločne po voľbách silnejší mandát. Aj keď to obaja lídri odmietajú, nikto to nevystihol lepšie ako poslanec za SNS Tomáš Taraba. „Progresívne Slovensko pri zostavovaní vlády dostalo poriadnu lekciu z politickej naivity,“ napísal v deň podpisu memoranda, status následne zmazal. Koniec koncov, už počas volebnej noci europoslankyňa Monika Beňová vedela, že Hlas presvedčia.

Foto: FB/Tomáš Taraba tomáš taraba, PS, status Status Tomáša Tarabu z 11. októbra 2023 po podpise memoranda.

Monika Beňová: Koalíciu zložíme s Hlasom a SNS Video Zdroj: TV Pravda

„Pellegrini bol pred voľbami rozhodnutý, že pôjde so Smerom. Tak o tom hovoril v predvolebných debatách, takže by bolo naivné si myslieť, že ide o nejaké prekvapenie,“ povedal politológ Štefančík. Pre voličov však nie je prekvapením fakt, že sa nakoniec rozhodol pre Smer. Aj v poslednom predvolebnom prieskume Ipsosu pre Pravdu boli tieto strany prijateľné pre viac ako 68 percent ľudí zhodne v prípade SNS aj Smeru.

Hlas preto s argumentáciou, prečo je to nakoniec Smer, určite obstojí. Nejde ani proti svojím voličom, ani proti svojím záujmom. „Sľúbili sme, že sa pokúsime vytvoriť stabilnú vládu, ktorá vyvedie Slovensko z chaosu a marazmu. Stačilo nám desať dní od volieb, aby sme videli, kde je väčší predpoklad na stabilné vládnutie,“ zhodnotil Pellegrini po podpise memoranda.

Podľa Lenča časom tieto argumenty možno obstoja aj u časti kritikov tohto rozhodnutia. „Ak sa naplnia sľuby o tom, že Hlas bude garantom toho, že sa nebudeme vracať do minulosti. Avšak rozhodne neobstoja u tých, ktorí čakali, že by Peter Pellegrini chcel byť lídrom, ktorí sa nebojí riskovať,“ skonštatoval.

Naskočiť na vlnu chaosu bola chyba

Aj keby bol rozhodnutý už dávno, nič sa nemení na tom, že ak chcel Šimečka mať na štvorkoalíciu aspoň nejakú šancu, nemal pokračovať v šľapajách Richarda Sulíka a Igora Matoviča. Dokonca aj Pellegrini mu dal návod na to, ako to mal spraviť. Najprv sa mal dohodnúť s KDH a SaS a tak prísť s ponukou za ním. Líder PS však cez sociálne siete oznamoval postupne ponuku premiéra, neskôr aj zmenu postoja čo sa rezortu vnútra týka.

Všetky informácie síce Pellegrini mal, no zo strany lídra Hlasu Šimečka nevidel veľkú ochotu na stretávanie sa či rokovanie, aj keď boli v kontakte. Nepomohol tomu ani meniaci sa a nejasný postoj KDH, ktoré dva dni po voľbách mierilo do opozície, odmietlo Smer aj PS, potom odmietlo už len Smer, ale PS už nie a čakať sa malo na celoslovenskú Radu KDH, ktorá v procese skladania vlády stratila význam. Podľa Štefančíka bolo chybou, že si KDH kreslilo červené čiary už pred voľbami.

„Ak si budúci koaliční partneri hádžu pod nohy polená ešte pred vytvorením vládnej koalície, čo by z toho Peter Pellegrini mal ako premiér? Nič, akurát tak hanbu a nálepku ďalšieho premiéra, ktorému sa pre nezhody pravicových strán nepodarilo udržať volebnú koalíciu pokope. Pellegrini jednoducho zvolil na istotu. Zrejme je lepšie byť predsedom parlamentu celé štyri roky, ako premiérom niekoľko mesiacov,“ uviedol Štefančík. „Hra na dve strany sa mu oplatila, pretože sa nechcel hodiť svojmu politickému papá hneď do náruče,“ zhodnotil.

Hlas získal, čo chcel aj splnil, čo chcel Video Zdroj: TV Pravda

Už od prvej chvíle bolo jasné, že spojenie s PS, KDH a SaS by si vyžadovalo veľa kompromisov a obrusovania hrán. „Bolo by to vyčerpávajúce, bolo by to oveľa nákladnejšie na energiu a politickú prácu,“ hovorí Cirner s tým, že rozpory a postoje iných strán zrejme pri rozhodovaní Hlasu nehrali rolu. „Sú však dobrou výhovorkou, prečo to nebolo možné. Hlas šiel za volaním srdca a vybral si ľahšiu cestu, vyšľapaný chodníček a nie neprebádanú džungľu plnú nástrah,“ uviedol.

Strany SaS na sociálnej sieti vyzývala PS, aby Hlasu dala rezort vnútra bez predchádzajú konzultácie medzi Sulíkom a Šimečkom. Tomuto postoju nerozumel a nesúhlasil s ním ani líder PS. Práve toto vyjadrenie značne narušilo jeho rozhodnú líniu nevzdať sa vnútra. Dva dni na to bol už ochotný vyjednávať. „Netreba zabúdať na historický fakt. Každá vláda, v ktorej sedela SaS, nevydržala do skončenia riadneho funkčného obdobia. Načo by chaos vo vláde bol Pellegrimu ako potenciálnemu premiérovi dobrý? Fico by vyrástol ešte viac a Hlas by definitívne skončil,“ hovorí Štefančík.

Ustojí Hlas tlak koaličných partnerov?

Faktom však ostáva, že pre Pellegriniho a jeho stranu bude toto volebné obdobie skúškou. Nech by si vybral akúkoľvek koalíciu, v oboch prípadoch to jeho klubom zatrasie. Pri PS by riskoval rozpad kvôli nesúhlasu väčšiny so spojením s liberálmi či progresívcami a odklonu od sociálnej demokracie a pri Smere riskuje, že nakoniec strany znova splynú.

Pellegrini to odmieta a argumentoval tým, že naopak by mohli zo Smeru prejsť ďalší poslanci do Hlasu. „K tomu, aby sa tak nestalo bude závisieť od pevnosti klubu, politike Hlasu a charizme jeho predsedu. Podobne je to aj v prípade poslancov zo zlepenca zvaného SNS. To, či ostanú v klube SNS bude závisieť od toho, či to bude pre nich politicky zaujímavé,“ zhodnotil Lenč. Aj prví náhradníci pod čiarou však pochádzajú vo väčšine zo strán, s ktorými sa pred voľbami SNS spojili.

Ak si chcel Pellegrini zachovať svoju tvár, mal by dokázať vyvážiť aj radikálny postoj Smeru a SNS v zahranično-politických témach, ale aj v kultúrno-etických otázkach. Prvou ranou od Európskej únie bolo pozastavenie členstva v Strane európskych socialistov. Pellegrini je prekvapený a Fico bráni svoj svoju stranu a svoj iný názor. „Ak sa to Pellegrini nepodarí, jeho voličov si postupne preberie Smer a možno aj SNS,“ uviedol politológ z trnavskej univerzity.

Naopak Cirner si nemyslí, či sa o to bude Hlas pokúšať, keďže to zaberá na voličov. „Dôležité je ukázať navonok, že sme pevnou súčasťou EÚ a NATO. Takisto, že nie sme nejakým „troublemakerom“. O to sa má postarať minister zahraničných vecí. Ten to bude mať ťažké,“ zhodnotil.

Politológ Štefančík si myslí, že sa časom objavia diskusie o zlúčení Smeru a Hlasu. „Nebude to možno len o preťahovaní poslancov a poslankýň z jedného klubu do druhého, ale napokon sa objaví aj otázka, či to divadlo s dvomi stranami, ktoré si rozumejú, má ešte zmysel,“ zhodnotil. Okrem toho, posledné dve volebné obdobia ukázali, že strany predsedov parlamentov vo ďalších voľbách neuspeli.

Krehká koalícia

Smer, Hlas a SNS budú mať spolu 79 mandátov a pokiaľ SNS nebude pevným klubom, absolútnu väčšinu môžu rýchlo stratiť. Stačia traja nespokojní poslanci. „Je to krehká koalícia, žiadna pohodlná väčšina a má ďaleko do ústavnej väčšiny. Pre demokraciu je však dobré, že si nikto nemôže robiť, čo chce,“ uviedol Cirner. Podľa Lenča však takáto väčšina môže byť stabilná. „Všetko závisí od toho, aké vzťahy budú vo vnútri koalície a od toho, či budú naplnené požiadavky jednotlivcov, ktorí by prípadne mali snahu opustiť koalíciu,“ hovorí. Ak nebude vedieť garantovať stabilitu klubu SNS Danko, Fico to určite dokáže.

„Každý z členov poslaneckého klubu SNS má svoje osobné záujmy. A pokiaľ tie budú uspokojené, spokojní budú všetci. Štátnu kasu alebo skôr daňových poplatníkov to bude niečo stáť, ale Ficovi to bude jedno. Nebude to totiž platiť zo svojho,“ myslí si. Aj Pellegrini sa však vyjadril, že pokiaľ sa bude porušovať koaličná dohoda, prípadne nastane tlak na zmenu zahranično-politického smerovania Slovenska alebo nastanú iné koaličné zádrhely, koalíciu opustí a nie je problém zložiť ďalšiu.

„Je to také bu bu bu, i keď Fico i Pellegrini vedia, že pán Danko je neriadená strela a k problémom dôjde. Môžu však rokovať aj s pragmatikom Tarabom a veria, že Danka a klub SNS ustrážia,“ zhodnotil Cirner. Či je to páka na Fica, alebo len prázdne slová, ukáže čas. Šéf Smeru si však vždy vedel svojich ľudí poistiť.