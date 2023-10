Fico Strane európskych socialistov odkazuje, že je na Smer hrdý a nemieni svoje názory meniť

„Neurobili sme nič nedemokratické, protiprávne či antisociálne. Jediné, čo ste svojím rozhodnutím proti Smeru a Hlasu dosiahli, je to, že ste nakŕmili nenávistné slovenské médiá a progresívne strany, ktoré voľby prehrali. Smer je slovenská sociálna demokracia, nie bruselská,“ vyhlásil vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Ironicky sa Strane európskych socialistov poďakoval za blahoželania k víťazstvu v parlamentných voľbách, ktoré neprišli. „Skoro všade v Európe dostávajú ľavicové strany na frak, tak načo sa potešiť z toho, že na Slovensku už štvrtýkrát zostavuje vládu ľavica, ktorá v oblasti budovania sociálneho štátu urobila veci, o ktorých sa v mnohých európskych krajinách ani nesníva. Prečo nás teda Strana európskych socialistov trestá za úspech?“ pýta sa vo videu Fico a zároveň rozoberá dôvody, pre ktoré PES Smeru pozastavila členstvo. Každú svoju odpoveď na konkrétnu výčitku PES pritom končí konštatovaním „som na Smer hrdý.“

Fico tvrdí, že európskym socialistom okrem iného prekáža ich nepekný vzťah k LGBTI. Podľa neho by už v Bruseli mali konečne pochopiť, že téma LGBTI nie je pre Slovensko prioritná ľavicová téma. Zdôraznil, že prioritami jeho strany je riešenie chudoby, rozvrátených verejných financií a právny štát. „V Smere rešpektujeme, že na Slovensku žijú aj gayovia, aj lesby a nikdy sme proti nim negatívne nevystupovali. Nemôžeme ale súhlasiť, aby sa nám už do základných škôl umelo vkrádala rodová ideológia. Ak ste nám pozastavili členstvo preto, že odmietame rodovú ideológiu v školách, som na Smer hrdý,“ povedal.

Ako ďalší dôvod pozastavenia členstva v PES menuje proruské postoje Smeru a odmietanie vojenskej pomoci Ukrajine. „Kolegovia v Bruseli, ak niečo Smer odmieta, je to politika jedného jediného správneho názoru. EÚ by mala namiesto zásielok zbraní na Ukrajinu predstaviť reálny mierový plán,“ hovorí Fico. Tretím dôvodom je spolupráca so Slovenskou národnou stranou, ktorú v Bruseli označujú za krajnú pravicu. „Máte v Bruseli krátku pamäť. Je to tá istá SNS, s ktorou bol v rokoch 2016 až 2020 Smer vo vláde, a to v historickej koalícii so stranou Most-Híd, reprezentujúcou maďarskú národnostnú menšinu. Ak má byť Smer potrestaný za to, že nechce vytvoriť vládu s bláznami či ideologickými pomätencami, som na Smer hrdý,“ uviedol Fico a dodal, že podľa neho však nejde o argumenty, ale o trest za to, že majú iný názor.

Vedenie Strany európskych socialistov rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru-SD aj asociovaného členstva strany Hlas-SD vo štvrtok 12. októbra. Poukazuje pri tom na jasný odklon Roberta Fica od hodnôt európskych socialistov a tiež spojenie s radikálne pravicovou Slovenskou národnou stranou. „Predsedníctvo k tomuto kroku pristúpilo po tom, čo sa líder Smeru-SD Robert Fico jasne odklonil od hodnôt rodiny PES. Navyše, v dôsledku obáv, ktoré sa objavili po ohlásení vládnej koalície Smeru-SD, Hlasu-SD a radikálnej pravicovej strany,“ uvádza sa vo vyhlásení strany. Po pozastavení členstva Smeru volali viacerí vysokopostavení európski politici, napríklad portugalský predseda vlády António Costa. Listom žiadali predsedníctvo PES o reakciu aj socialisti z Nemecka, Holandska alebo Rakúska.