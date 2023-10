Štvrtý vládny špeciál priviezol na Slovensko ďalších 90 ľudí z Izraela

Vládnym špeciálom dnes priletelo z izraelského Tel Avivu do Bratislavy 46 slovenských občanov a 44 občanov z iných krajín. Ide už o štvrtý a zároveň posledný repatriačný let, ktorý zabezpečil Letecký útvar Ministerstva vnútra SR.

Keďže v lete zostala voľná kapacita, Veľvyslanectvo SR v Izraeli ju ponúklo ostatným štátom, ktoré potrebujú pomoc pri evakuácii svojich občanov z Izraela. Ponuku využilo 14 štátov – Česká republika, Rakúsko, Kanada, Nemecko, Litva, Macedónsko, Portugalsko, Poľsko, Ukrajina, Veľká Británia, USA, Španielsko, Chorvátsko, Čierna Hora a Izrael.

„Tento prejav solidarity ocenili nielen štáty, ktoré využili našu ponuku, ale aj Európska komisia, ktorá aktívne podporuje spoluprácu a koordinovanú reakciu členských štátov pri krízových situáciách,“ povedal štátny tajomník rezortu vnútra Martin Královič.

Vládny špeciál priviezol 11. októbra 2023 na bratislavské letisko prvých ľudí z Izraela Video Zdroj: TV Pravda

Tentokrát bol vyslaný len nedávno certifikovaný modul leteckej evakuácie, ktorý je schopný prepraviť aj ľahko a stredne ťažko zranené osoby, pre ktorých sú na palube k dispozícii tri lôžka. Na palube poskytovali podporu evakuovaným osobám dvaja zdravotníci z Asociácie Samaritánov SR.

„Dnešný evakuačný let sa stal prvou operáciou modulu leteckej evakuácie Euracare – Flight & Shelter (European Assistance team for citizens in areas of evacuation), ktorý počas nedávneho cvičenia v septembri 2023 získal certifikáciu mechanizmu Európskej Únie v oblasti civilnej ochrany. Ministerstvo vnútra SR si vďaka tomu uplatní refundáciu 75 percent nákladov na let z prostriedkov Európskej komisie.

Predchádzajúce tri vládne špeciály počas týždňa priviezli z Izraela na Slovensko dokopy 272 občanov SR, ktorí z krajiny odišli pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu.

Vznik modulu leteckej evakuácie je výsledkom projektu s finančnou podporou EÚ. Vybudoval ho Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s partnermi z mimovládneho sektora, Asociácia samaritánov SR, Johanniter-Unfall-Hilfe z Nemecka a Civilná ochrana Vlády Štajerska z Rakúska. Modul leteckej evakuácie je v poradí tretím špecializovaným záchranným tímom z rezortu vnútra a len druhým svojho druhu v Európskej únii, ktorý je registrovaný a certifikovaný v databáze európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany.