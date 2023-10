Kaliňák, Gašpar a Huliak ministrami? Zlý sen, prezidentka by mala zasiahnuť, zhoduje sa opozícia

Plaváková z PS: Rudolf Huliak patrí skôr do konšpiračnej scény Video Zdroj: TV Pravda

Hoci definitívne mená nových ministrov ešte nepadli, z tých, ktoré zaznievajú, je viacero alarmujúcich vrátane Roberta Kaliňáka. Myslí si to podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková. „To isté sa týka napríklad aj potenciálneho nominanta pána Matúša Šutaja Eštoka na ministerstve vnútra, ktorý sa netajil počas predvolebnej kampane svojim záujmom zasahovať do fungovania polície, vyšetrovania aj špeciálnej prokuratúry,“ uviedla v nedeľu Plaváková.

Huliak, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke Slovenskej národnej strany (SNS) podľa nej patrí skôr do konšpiračnej scény. „Netají sa absolútne nenávistnými prejavmi, orientáciou na Rusko. Aj zo zahranično-politického pohľadu, stability a ochrany práv ľudí na Slovensku, je to naozaj alarmujúce,“ skonštatovala.

Plaváková hovorí, že prezidentke z ústavy vyplývajú právomoci a kompetencie zasiahnuť do menovania ministrov. „Je to jej právo, ktoré môže využiť, a myslím si, že ho v niektorých prípadoch aj využije, ak sa tie nominácie potvrdia,“ dodala Plaváková.

Zlá správa pre Slovensko

Exminister vnútra Roman Mikulec si nevie predstaviť, že by ministerstvá viedli Robert Kaliňák, Tibor Gašpar alebo Rudolf Huliak. Myslí si, že je legitímne právo prezidentky Zuzany Čaputovej, aby zasiahla do výberu nových šéfov rezortov, najmä pokiaľ ide o obvinené osoby. „Ona menuje vládu a do určitej miery je zodpovedná za ten výkon,“ uviedol Mikulec s tým, že hlavu štátu v tomto podporuje.

Pri Huliakovi, ktorý sa spomínal ako možný minister životného prostredia, by sa do úvahy podľa Mikulca mala vziať aj petícia, ktorú podpísalo už vyše 25-tisíc ľudí. Vyjadrenia o tom, že by jeho prvá cesta smerovala do Moskvy, kde by šiel odprosiť za pomoc Ukrajine, nesedia podľa Mikulca ani s tým, ako sa chce budúca koalícia Smer, Hlas a SNS geopoliticky profilovať.

„Je to veľmi zlá správa pre Slovensko,“ uviedol Mikulec o odchode policajného prezidenta Štefana Hamrana, jeho konaniu však na druhej strane rozumie. Dodal, že to nie je pozitívna správa ani pre občanov, ktorí naposledy vyjadrili polícii vyše 60-percentnú dôveru. Tip, kto nahradí dosluhujúceho prezidenta, nemá. Predpokladá, že jeho predstavy a predstavy budúceho premiéra Roberta Fica o nástupcovi Hamrana sa určite líšia.

Huliak ako problém v zahraničí

Tomáš Merašický z KDH nechcel mená, ktoré sa spomínajú v súvislosti s ministrami, príliš komentovať. Naznačil však, že ak by bol za ministra životného prostredia vymenovaný Huliak, problém to môže byť pre Slovensko aj v zahraničí.

„Aj toto meno patrí k tým, ktoré môžu byť pre našu krajinu a jej prezentáciu nielen dovnútra, ale aj navonok pred medzinárodnými partnermi veľmi nebezpečné,“ domnieva sa. Ak budú nominácie na ministrov odtrhnuté od reality, Merašický dúfa, že prezidentka bude postupovať tak ako jej hovorí svedomie.

Prezidentka má do menovania čo povedať

Exministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej z SaS sa zdá, ako by Robert Fico rezignoval na kvalitu pri výbere ministrov. „Zjavne tu ide iba o osobné záujmy a vysporiadanie sa so svojou korupčnou minulosťou. Inak to nevidím,“ povedala v nedeľu. „Ani v zlom sne“ si nevie predstaviť, že by ministerstvá viedli Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Tomáš Taraba či Rudolf Huliak.

Prezidentka by mala mať pri nominantoch na nových ministrov podľa nej prísny meter. „Ako hlava výkonnej moci má určite čo povedať do toho, aké je zloženie vlády. Samozrejme, neskladá ju, ale niečo do toho určite môže povedať, ak vidí, že ten člen vlády nie je spôsobilý hájiť záujmy Slovenska. V prípade Huliaka si Kolíková myslí, že je to človek, ktorý nerozumie, čo sú záujmy ministerstva životného prostredia a v tejto oblasti šíri dezinformácie a konšpiračné teórie. Huliak sa niektorými výrokmi podľa nej dostal za hranicu, pri ktorej by mal byť trestne zodpovedný.

Kolíková sa zastala aj predsedu Súdnej rady Jána Mazáka, o ktorom sa možný budúci minister spravodlivosti Boris Susko vyjadril, že v nej nemá čo robiť. Mazák podľa nej apeloval vždy na to, že nezávislosť súdnej moci je aj o zodpovednosti jej predstaviteľov. „Bola by som rada, keby pokračoval ďalej, ale vnímam, že môže dôjsť k zmenám v Súdnej rade, čo môže oslabiť jeho kľúčovú pozíciu,“ povedala v nedeľu pre Pravdu. Kolíková vníma potenciálneho ministra Suska ako človeka, ktorý má v oblasti vo veľkej miere prehľad o tom, čo sa deje v rezorte, no v mnohom sa nezhodnú.