Lídri budúcej trojkoalície podpísali koaličnú zmluvu. Fico oznámil rozdelenie rezortov, Danko sa sťažoval na šikanu

Fico v úvode poďakoval v mene strany Smer za vzájomnú dôveru. „Po podpísaní koaličnej dohody nám nič nebráni predložiť pani prezidentke SR mená kandidátov na členov vlády SR. Rovnako už nie sú žiadne prekážky na zvolanie ustanovujúcej schôdze SR,“ povedal.

Rozdelenie ministerstiev

„Dohodli sme sa, okrem iných podstatných prvkoch aj na prerozdelení pozícii tak v Národnej rade, ako aj vo vláde SR,“ oznámil predseda Smeru. Každá strana bude mať v parlamente jedného podpredsedu parlamentu, štvrtého podpredsedu nominuje najsilnejšia opozičná strana. Nominantom za PS bude Michal Šimečka.

S finálnym zoznamom mien príde Fico za prezidentkou najprv neoficiálne, potom oficiálne a následne lídri predstavia mená aj verejnosti. Mená by mohli byť známe v utorok alebo v stredu. „Ministerstvo zahraničných vecí už nebude hovorcov cudzích záležitostí, ale slovenských záležitostí,“ povedal Fico a potvrdil, že Slovensko bude pevnou súčasťou EÚ a NATO.

Smer predseda vlády

ministerstvo obrany (jeden štátny tajomník za Smer, druhý za SNS)

(jeden štátny tajomník za Smer, druhý za SNS) ministerstvo spravodlivosti (dvaja štátni tajomníci za Smer)

(dvaja štátni tajomníci za Smer) ministerstvo dopravy (dvaja štátni tajomníci Smer)

(dvaja štátni tajomníci Smer) ministerstvo financií (dvaja štátni Smer),

(dvaja štátni Smer), ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (dvaja štátni tajomníci za Smer)

(dvaja štátni tajomníci za Smer) ministerstvo pôdohospodárstva (jeden štátny tajomník za Smer, jeden za SNS) Hlas predseda parlamentu

podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov

ministerstvo vnútra (dvaja štátni tajomníci za Hlas)

(dvaja štátni tajomníci za Hlas) ministerstvo hospodárstva (dvaja štátni tajomníci za Hlas)

(dvaja štátni tajomníci za Hlas) ministerstvo práce (jeden štátny tajomník za Hlas, jeden za SNS)

(jeden štátny tajomník za Hlas, jeden za SNS) ministerstvo školstva (jeden štátny tajomník za Hlas, jeden za SNS pre oblasť športu)

(jeden štátny tajomník za Hlas, jeden za SNS pre oblasť športu) ministerstvo zdravotníctva (dvaja štátni tajomníci za Hlas)

(dvaja štátni tajomníci za Hlas) MIRRI (štátni tajomníci za Hlas) SNS ministerstvo životného prostredia (jeden štátny tajomník za SNS, jeden za Smer)

(jeden štátny tajomník za SNS, jeden za Smer) ministerstvo kultúry (dvaja štátni tajomníci za SNS)

(dvaja štátni tajomníci za SNS) ministerstvo cestovného ruchu a športu (dvaja štátni tajomníci za SNS)

Okrem toho sa dohodli aj na rozdelení pozícii v jednotlivých výboroch Národnej rady SR. Dnes budú zasadať orgány jednotlivých strán. Fico by chce, aby sa ustanovujúca schôdza konala v priebehu budúceho týždňa. Ako premiér chce Slovensko zastupovať na samite Rady Európskej únie.

Danko sa vyjadril, že jeho nominantov šikanujú médiá a sťažuje sa, že novozvoleného poslanca za SNS Rudolfa Huliaka v pondelok navštívila polícia. Podrobnosti nepovedal. „Skončila éra, keď v tejto krajine vládli mimovládne organizácie,“ vyhlásil Robert Fico. Huliak, ktorý sa spomína ako kandidát na ministra životného prostredia, šíri na Facebooku nenávisť voči ochranárom, klimatickým aktivistom a LGBTI+ ľuďom. Hovorí aj o obesení, pohrabličkovaní a rozprášení mŕtvoly v mori.

Hlas sa rozhodol pre koalíciu so Smerom a SNS

Fico, Pellegrini a Danko podpísali 11. októbra memorandum o porozumení, v ktorom sa dohodli na uzatvorí koaličnej zmluvy, na základe ktorej vytvoria vládu. Dohodli sa na tom, že predsedom vlády bude kandidát navrhnutý stranou Smer a predsedom Národnej rady SR bude kandidát Hlasu. Smeru bude okrem postu predsedu vlády patriť šesť ministerstiev, Hlasu sedem. SNS obsadí tri rezorty, z toho jedno ministerstvo bude nové a vznikne od 1. januára 2024.

K podpisu došlo deň po vyhlásení lídra Hlasu Petra Pellegriniho. Predsedníctvo Hlasu podľa neho jednomyseľne rozhodlo, že o budúcej vláde bude rokovať so Smerom a SNS a v žiadnych ďalších rokovaniach pokračovať nebude. Pellegrini kritizoval spôsob, akým prebiehali rokovania zo strany PS a to, že si potenciálni partneri navzájom odkazovali, čo naznačovalo „vážnu politickú nestabilitu“. „Rokovania budeme viesť tak, že Hlas bude garantom, že členstvo v EÚ a NATO nebude nijako ohrozené. Dúfam, že to tak bude aj u koaličných partnerov,“ povedal.

Pellegrini: Hlas si vybral dobre Video Zdroj: TV Pravda

Čítajte viac Smer, Hlas a SNS si rozdelili posty. Aké rezorty získali? Ministrami by sa mali stať Kaliňák, Huliak či Taraba

Vo voľbách zvíťazila strana Smer-SD s 22,94 percentami hlasov, Hlas-SD bol na treťom mieste za Progresívnym Slovenskom s podielom hlasov 14,70 percenta a SNS s 5,62 percentami je v poradí poslednou zo siedmich strán, ktoré sa dostali do parlamentu.