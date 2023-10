Pellegrini vylúčil, že by súčasťou dohody na koalícii bola dohoda o jeho kandidatúre na prezidenta

Líder Hlasu Peter Pellegrini vylúčil, že by súčasťou dohody na koalícii so Smerom a SNS bola aj zákulisná dohoda o jeho budúcej kandidatúre na prezidenta. Ako povedal dnes na tlačovej konferencii, dohoda je uzavretá len na vznik vlády.

Bude Peter Pellegrini kandidovať za prezidenta? Video

„Mrzí ma to, že to všade šumí, tu v centrále Hlasu to zatiaľ nešumí. Keď začne šumieť, tak vám potom poviem,“ uviedol Pellegrini na margo šumov v médiách. Zároveň zdôraznil, že on ani vedenie strany zatiaľ neprijali zatiaľ žiadne rozhodnutie o tom, že by mal kandidovať na post hlavy štátu.

Čítajte viac Pellegrini oznámil mená nových ministrov. Kto obsadí aké rezorty za stranu Hlas?

„Samozrejme, môžem priznať jednu vec, že budem sledovať, ako sa bude vyvíjať spoločenská situácia a či by bol dopyt od občanov tejto krajiny na takúto kandidatúru. A keď budeme cítiť, že občania si to želajú, tak potom to začneme ešte len zvažovať,“ povedal líder Hlasu. Teraz sa však chce sústrediť na vykonávanie funkcie predsedu Národnej rady SR, ak ho do nej prezidentka vymenuje. Vniesť do parlamentu kultúru, aj keď „s pár exotmi, ktorí sú tam,“ to bude podľa neho extrémne náročné.